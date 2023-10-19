36歲陳庭欣出席名媛婚宴打扮極低調 孭「10億女友」之名卻輸俾一班富貴姊妹
打扮輸俾一班好姊妹
Toby早前與男友Benny一同飛峇里島出席好友的奢華婚禮，其後該名好友在香港再舉行晚宴，她當晚以一身寶藍色喱士長裙現身，並配搭一個黑色的低調Prada手袋。不過，相比起在場打扮奢華的姊妹，Toby相對地遜色得多，在場有人大曬高達70萬港元的Hermès黑色鱷魚皮手袋，但作為「10億女友」的Toby卻只是拿出價值1萬元的手袋「迎戰」，低調又平實的作風令網民非常欣賞。
平時甚少曬名牌
雖然現時生活富貴，但Toby向來甚少在社交網站曬名牌，連手袋收藏都很少逐一公開過，唯一一次是孭住一個價值12萬的Hermès斜孭袋影合照而受關注。雖然手袋價值不菲，但配上Toby的一身文青風格的衣著，望落亦相當平實低調，不會令人覺得她刻意炫富。
陳庭欣與10億男友飛峇里島 似足預演婚禮換多套晚裝
陳庭欣在日前（6/10）於IG分享多張新相，與男友楊振源（Benny）齊齊飛到印尼峇里島出席好友的豪華婚禮，陳庭欣亦為朋友擔當婚宴MC，相當有義氣！陳庭欣又與男友Benny心情大好，二人同樣換上多套晚裝，似足預演婚禮一樣！雖然早前有指今年男友Benny未有現身陳庭欣的多場生日會，但二人又齊齊飛峇里島，看來二人力證情不變，依然甜蜜！
陳庭欣大曬與男友外遊合照 攬腰又擺心心手勢
早前5月，陳庭欣在社交網貼出多張與男友旅行的照片及影片，仲有一大班朋友結伴旅行，陳庭欣高調晒出的合照當中，男友明顯一直攬住其腰部，陳庭欣又擺出心心手勢；另外，陳庭欣又貼出一段短片記錄與男友甜蜜旅行的時刻，以行動高調回應二人感情狀況，女友地位穩如泰山！陳庭欣又寫道：「由一年一度，變為三年一度，我哋係一班等到頸都長嘅Villa buddies」，看來二人玩得非常盡興！
陳庭欣男友早前被拍到與金髮妹單獨出海玩
陳庭欣對於有雜誌影到Benny與一名金髮女子疑穿情侶裝結伴出海玩，有說有笑相處愉快，陳庭欣回覆傳媒時表示她認識該名與男友一起出海的金髮女子，直言朋友不是男就是女，如此普通的事不需要回應。她自己也試過與周志文、周志康等男性好友去滑水，不過亦有不少網民擔心陳庭欣與男友感情生變。
陳庭欣男朋友屢被指花弗多次現暗湧
陳庭欣與Benny雖愛得高調，更傳二人有意計劃結婚。不過，同時男方不時傳出緋聞，令兩人感情出現暗湧。Benny同TVB藝人謝可逸的前度女友方潔盈Jathy傳緋聞，更加試過被人貼街招唱衰，指他與陳庭欣好友阿Yu有染，還指陳庭欣是傻港姐、被利用！
事件爆出後，Benny撇甩陳庭欣與友人飛日本滑雪，懶理傳聞。可惜來不及解畫，兩人感情再起波瀾，再傳出阿Yu原來只係小四，小三其實是前港姐陳潔玲。有傳Benny為了氹番陳庭欣，曾送上位於黃大仙現崇山價值逾千萬的單位，陳庭欣非常相信他不會出軌，還要為他解畫，IG貼實他咀住上演恩愛騷。
陳庭欣戀上億萬富商 甘做後母湊仔
陳庭欣曾與同年入行的翟威廉相戀，地下情拍拖5年後，女方就對外指「看不到二人有將來」來回應二人的關係，但分手後現時關係如同家人。2017年，她被指跟有米大狀唐偉倫（Warren）拍拖。2018年，她就戀上坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源 （Benny），據知情者透露：「當年彩豐行有份贊助港姐選舉，佢之後搵機會主動埋Benny身，將人哋前度Ruby（劉依靜）踢走，為咗箍實男友，成日check住Benny行蹤，好快就搬入Benny屋企同居，又幫Benny湊仔（Benny同前妻所生的兩個兒子），藉以融入Benny家庭，不過，Benny有米又有事業，可以話係鑽石筍盤，一路好多女埋身，又點會睇得實？」2019年Benny投資1,200萬開設健身中心， 她拍性感廣告做生招牌，變身老闆娘，翌年男友退股，但陳庭欣仍然代言人﹗
陳庭欣屋邨妹進駐3000呎豪宅
二人拍拖後愛得甜蜜經常高調放閃，更早已由昔日與家人居住的九龍灣啟晴村搬入男友位於圓方的豪宅同居。後來，陳庭欣搬進月租10萬的沙田九肚山澐灃一幢洋房，實用面積超過3,000呎，並且有特大天台、車庫及花園，生活愈來愈富貴！平時她都會分享生活照片，加上又會在YouTube頻道「Animore TV 動物踩過界」中拍攝與愛犬的點滴，從中見到豪宅內樓底高放上巨型燈飾，大理石大圓餐桌、大理石浴室等豪華裝潢更成焦點， 令豪宅內貌曝光！
陳庭欣與男友Benny曾公開不婚宣言
陳庭欣懶理男朋友醜聞，曾公開表示因為不太喜歡小朋友，加上男朋友曾經結完又離的背景，令她完全沒有想過結婚。其後她為慶祝拍拖四周年，於社交平台上載兩人在家中簡單慶祝的合照，大曬恩愛，留言︰「Happy 365 x 4！#anniversary #stayhome #簡單但幸福」不少網民向他們送上祝賀，又讚他們的慶祝方法十分浪漫。
陳庭欣戀上億萬富商 甘做後母湊仔
陳庭欣曾與同年入行的翟威廉相戀，地下情拍拖5年後，女方就對外指「看不到二人有將來」來回應二人的關係，但分手後現時關係如同家人。2017年，她被指跟有米大狀唐偉倫（Warren）拍拖。2018年，她就戀上坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源 （Benny），據知情者透露：「當年彩豐行有份贊助港姐選舉，佢之後搵機會主動埋Benny身，將人哋前度Ruby（劉依靜）踢走，為咗箍實男友，成日check住Benny行蹤，好快就搬入Benny屋企同居，又幫Benny湊仔（Benny同前妻所生的兩個兒子），藉以融入Benny家庭，不過，Benny有米又有事業，可以話係鑽石筍盤，一路好多女埋身，又點會睇得實？」2019年Benny投資1,200萬開設健身中心， 她拍性感廣告做生招牌，變身老闆娘，翌年男友退股，但陳庭欣仍然代言人﹗
陳庭欣2010年香港小姐奪冠 網民封豬扒港姐
入行已有12年的陳庭欣為家中的獨生女，爸爸任職警察，自小在黃竹坑警察宿舍長大，其父退休後獲派公屋單位，一家三口入住九龍灣啟晴邨。她曾就讀嘉諾撒聖方濟各學校及嘉諾撒培德書院，中三時到英國升學，其後在曼徹斯特大學以環境學系學士畢業。2010年，當時22歲的她參加香港小姐奪冠，同時獲「國際親善小姐」和「旅遊大使」兩個獎項成三料冠軍。不過，由於她參選時表現平庸，加上經常笑時露出牙肉，引來不少網民取笑她一笑嚇壞人、最醜的香港小姐之一，又封她做豬扒港姐。
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