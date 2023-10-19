36歲陳庭欣出席名媛婚宴打扮極低調 孭「10億女友」之名卻輸俾一班富貴姊妹

現年36歲的2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），自與彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後升呢做「10億女友」兼搬入九肚山洋房展開富貴生活，不過她依然保持低調的風格甚少對外炫富。早前她參加好友婚宴，卻與一眾富貴好姊妹相比，打扮得實在低調得離譜……