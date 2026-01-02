21歲陳康堤出道半年奪生力軍金獎引熱議 曾坦言有「歌神」爸爸壓力大

21歲陳康堤憑藉出道半年的驚人速度，昨晚在《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得生力軍女歌手金獎，成為全場焦點！作為「歌神」陳奕迅和潮流達人徐濠縈的愛女，康堤這個獎項來得極速，但同時也引發網民熱烈討論，質疑聲四起。更令人關注的是，康堤現場演唱時疑似出現「墊聲」情況，加上她早前接受專訪時坦承面對巨大壓力，種種跡象都顯示這位星二代新人正承受著前所未有的關注和質疑。