21歲陳康堤出道半年奪生力軍金獎引熱議 曾坦言有「歌神」爸爸壓力大
陳康堤台上澄清不是靠爸爸惹全場大笑
康堤在台上致謝時特別提到多謝「Eason」，隨即澄清「Not my dad.（不是我爸爸。）」這個幽默回應惹得全場觀眾大笑，康堤在台上的表現算是淡定，但作為21歲的新人來說，能夠在如此重要的頒獎典禮上保持冷靜，確實需要一定的心理質素。
現場演唱疑似墊聲引發網民熱議
康堤現場演唱代表作《一律建議分手》時，雖然台風表現淡定，唱功對於21歲新人來說也算不錯，但細心的觀眾發現她演唱期間部分地方疑似出現「墊聲」情況，混合了預先錄好的聲音。這個發現立即在網上引起討論，有網民認為這是為了保證康堤在《叱咤》首戰的表現而提供的保障，但也有人質疑這樣做是否公平。「墊聲」問題在樂壇一直存在爭議，特別是對於新人來說，這種做法更容易引起外界對其實力的質疑。
徐濠縈廿四孝媽媽現場支持排場驚人
昨晚頒獎禮後，康堤的排場確實令人印象深刻。她回到後台時已經有一大班工作人員跟著，更有專人為其拍照，當然少不了媽媽徐濠縈的貼身照顧。徐濠縈更蹲下為愛女整理褲腳，展現出廿四孝媽媽的溫馨一面，這個畫面也被攝影師捕捉下來。慶功宴結束後，康堤離開時有不少粉絲在門外等候，並為她準備了香檳慶祝，徐濠縈亦在門口陪同女兒與粉絲慶祝，之後便尾隨愛女離開，整個排場確實比一般新人要大得多。
康堤早前專訪坦承壓力大經常自我懷疑
其實康堤早在之前的專訪中已經坦承，作為陳奕迅和徐濠縈的女兒確實感到壓力。她直言「一定有啦，我經常諗大眾對我期望，可能會高啲，可能會俾自己多啲壓力，不過還好啦。」這番話顯示她非常清楚自己所面對的處境，也明白外界對她的期望會比一般新人更高。康堤表示從父母身上學到最深刻的是如何在公眾目光下「做自己」，她說「佢哋好開放，我想做咩都好，佢哋都會支持，我現在仍會著拖鞋落街，去大排檔食碗麵，可以好樸素。」
與父親合唱要等40年
談到會否跟爸爸陳奕迅合唱，康堤的回應也相當有趣。她笑言「佢應該ok嘅，不過我要考慮下先，都會緊張嘛，佢成日話我啲嘢好cool(型)，等佢做首cool歌先，遲啲睇機會，可能20、30或40年後。」這個「40年後」的說法立即在網上引起熱議，網民紛紛留言「40年後Eason都91歲啦」、「到時可能要坐輪椅合唱」等搞笑回應。
網民反應兩極化質疑聲不斷
康堤奪獎後，網民反應相當兩極化。支持者認為她確實有實力，而且勇於面對壓力值得鼓勵，「佢都係靠自己努力，唔好咁harsh啦」、「新人有咩唔得，俾機會佢啦」。但質疑聲音同樣不少，有網民直言「出道半年就攞獎，會唔會太快」、「墊聲都攞獎，真係服咗」、「始終係靠爸爸個名」。也有網民關注她的心理狀態，「睇佢咁大壓力都幾心痛，希望佢頂得住」、「做星二代真係唔容易，做得好話靠爸爸，做得唔好又話丟架」。