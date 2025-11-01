陳奕迅女兒陳康堤宣布分手 與日本混血男友退回朋友關係 月初曾高調放閃
陳康堤IG限動宣布分手消息
陳康堤在Instagram限時動態以英文發文，正式宣布與日本混血男友Shou Honda分手。她寫道：「我和Shou Honda一起拍攝了我的下一支MV，這將永遠是一段難忘的回憶。雖然我們選擇了退一步，保持朋友關係，但我們會永遠互相支持。謝謝大家。」語氣平靜地透露兩人決定回到朋友關係，並感謝外界關注。與此同時，身處日本的Shou Honda在社交平台分享近況，一切如常，未有流露任何情變跡象。
前度Shou Honda回應低調未見傷感
面對分手消息，Shou Honda並未作出正面回應或發表任何聲明。從他最新的社交平台動態可見，這位日本混血模特兒依然保持日常生活節奏，分享在日本的生活點滴，神情自然，絲毫看不出剛經歷分手的痕跡。有網民留意到，他近日發布的內容主要集中在工作和運動方面，並未提及任何與感情相關的話題，顯示雙方都希望以低調方式處理這次分手。
本月初生日高調放閃成回憶
回顧這段戀情，陳康堤與Shou Honda的關係一直備受外界關注。本月初康堤迎來21歲生日時，不少好友都在社交平台曬出合照為她慶生，而Shou Honda更是高調放閃，公開多張兩人的親密合照，並留言「Happy birthday to my girl」，甜蜜程度令人羨慕。當時兩人看似感情穩定，Shou Honda的公開示愛更被視為對這段關係的認真態度。誰料短短數周後，這段看似美好的戀情便宣告結束，令人不禁感嘆感情變化之快。
網民：之前睇佢哋好sweet
消息傳出後，網民反應相當兩極化。支持陳康堤的粉絲紛紛留言安慰：「分手快樂，專心發展音樂事業」、「康堤加油，你值得更好的」。同時亦有網民對這段戀情的結束感到可惜：「之前睇佢哋好sweet，點解咁快就分手」、「Shou Honda好靚仔，可惜啦」。部分網民則理性分析：「21歲仲好後生，分手都係正常，最緊要大家都開心」。整體而言，大部分網民都對康堤表示支持，希望她能專注音樂發展，在演藝路上發光發熱。