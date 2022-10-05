陳奕迅愛女陳康堤18歲生日 靚側面撞樣徐濠縈 梁漢文叔叔都分唔清

陳奕迅與徐濠縈的愛女陳康堤(包包)轉眼18歲，由小朋友時期被指倒模陳奕迅，到近年女大十八變愈來愈似阿媽徐濠縈，不過康堤明顯多了一份獨有氣質。身在日本自駕遊的徐濠縈，日前在社交網公開同囡囡講生日快樂，仲上載一張康堤梳起髮髻的側面靚相，母女的側面超級似，就連由細睇康堤睇到大的梁漢文都話分唔出，似阿媽點都好過似阿爸嘅，恭喜康堤大個女！