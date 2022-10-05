陳康堤

陳奕迅愛女陳康堤18歲生日 靚側面撞樣徐濠縈 梁漢文叔叔都分唔清

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陳奕迅與徐濠縈的愛女陳康堤(包包)轉眼18歲，由小朋友時期被指倒模陳奕迅，到近年女大十八變愈來愈似阿媽徐濠縈，不過康堤明顯多了一份獨有氣質。身在日本自駕遊的徐濠縈，日前在社交網公開同囡囡講生日快樂，仲上載一張康堤梳起髮髻的側面靚相，母女的側面超級似，就連由細睇康堤睇到大的梁漢文都話分唔出，似阿媽點都好過似阿爸嘅，恭喜康堤大個女！

陳康堤 陳奕迅與徐濠縈在康堤2歲時才結婚，小時候的康堤被指似陳奕迅。
陳奕迅與徐濠縈在康堤2歲時才結婚，小時候的康堤被指似陳奕迅。（圖片來源：新傳媒資料庫）

陳康堤終於18歲成年

昨日(10月4日)是陳奕迅與徐濠縈的愛女陳康堤18歲生日，阿媽徐濠縈準時在凌晨12時於社交網站上載女兒的照片，為康堤賀壽。徐濠縈總共發布了三張照片，第一張是康堤梳起髮髻，身穿露肩緊身衫的側臉圖，第二張是徐濠縈的側臉照，第三張是康堤小時候的照片。從第一與第二張照片中可見，長得亭亭玉立的康堤，側臉與徐濠縈極度相似，尤其是畢直的鼻子，不過康堤看上去更有氣質，不枉徐濠縈多年來悉心栽培女兒。

陳康堤 徐濠縈上載了康堤的近照，梳起髮髻的她非常高貴，側臉被指似足陳濠縈。
徐濠縈上載了康堤的近照，梳起髮髻的她非常高貴，側臉被指似足徐濠縈。（圖片來源：[email protected]
陳康堤 徐濠縈又上載了自己的側臉照，與女兒的照片做個對比。
徐濠縈又上載了自己的側臉照，與女兒的照片做個對比。（圖片來源：[email protected]

梁漢文竟分唔清母女二人

不少網民對康堤轉眼已18歲感嘆時光飛逝，表示康堤真的很似徐濠縈，更遺傳了母親修長的身形，而由細睇住康堤大的梁漢文竟然留言：「究竟第二張係邊個？分唔到」呢位Uncle近年專注北上搵人仔，可能見得康堤少喇！

陳康堤 第三張是康堤兒時照片，當時的她五官與輪廓已很標緻。
第三張是康堤兒時照片，當時的她五官與輪廓已很標緻。（圖片來源：[email protected]
陳康堤 梁漢文在徐濠縈的帖文留言，話分唔到第二張相究竟係康堤定徐濠縈。
梁漢文在徐濠縈的帖文留言，話分唔到第二張相究竟係康堤定徐濠縈。（圖片來源：[email protected]

徐濠縈越洋祝賀？

愛女生日咁大件事，一張慶生合照都冇，只因徐濠縈現正身處日本享受自駕遊，她亦有在限時動態發布了老公陳奕迅唱的舊歌〈大個女〉，祝女兒18歲生日快樂。而18歲的康堤現在應該要返學，早已習慣父母常因工作與玩樂周圍飛，康堤自小已非常獨立，再加上有拖拍，同男友慶生仲開心啦！

陳康堤 染了一頭金髮的徐濠縈正身在日本遊山玩水。
染了一頭金髮的徐濠縈正身在日本遊山玩水。（圖片來源：[email protected]
陳康堤 徐濠縈與1比1高達模型合照。
徐濠縈與1比1高達模型合照。（圖片來源：[email protected]
陳康堤 徐濠縈玩得好開心，唔知同邊個去呢？
徐濠縈玩得好開心，唔知同邊個去呢？（圖片來源：[email protected]
陳康堤 徐濠縈日前在社交網影了在日本駕駛的白色車，表示自駕遊正式開始。
徐濠縈日前在社交網影了在日本駕駛的白色車，表示自駕遊正式開始。（圖片來源：[email protected]
陳康堤 徐濠縈女兒陳康堤左）和上山詩鈉女兒Hilary右）兩年前為跟媽咪出席劉嘉玲的生日會，更與Auntie合照，當時康堤已女大十八變。
徐濠縈女兒陳康堤（左）和上山詩鈉女兒Hilary（右）兩年前跟媽咪出席劉嘉玲的生日會，與Auntie合照，當時康堤已女大十八變。（圖片來源：[email protected]

徐濠縈有其母必有其女

現年48歲的徐濠縈繼早前「潮人」出山，去年一身粉紅裝扮現身旺角砵蘭街休憩花園後，再Pink上癮，身穿粉紅色西裝褸配粉紅色Chanel靴，再加埋個Pink頭同桃紅色手袋玩自拍放上社交網，襯到絕！徐濠縈更母女檔上陣，與17歲囡囡陳康堤穿上同款白色Chanel靴，短裙下修長美腿盡現，有其母必有其女。

陳康堤 徐濠縈
徐濠縈的新Look繼續Pink到底，連個頭同手袋都襯埋色。（圖片來源：[email protected]

阿女著同款長靴

徐濠縈唔止自己為品牌時裝做生招牌大賣廣告，就連17歲的囡囡陳康堤都出賣，她在社交網公開女囡囡穿上同款白色長靴的照片，照片中的康堤身穿小背心及短裙，造型青春迫人，康堤當街當巷又企又踎，一雙修長美腿非常搶眼。阿媽徐濠縈更公開問網民：「Pink or White?! Mum or Daughter?!」好友鄭希怡非常畀面，留言話「Both」，亦有不少網民激讚康堤愈來愈省鏡。

陳康堤 冇見一排，17歲的康堤又靚咗，背心短裙下身形更顯修長。
冇見一排，17歲的康堤又靚咗，背心短裙下身形更顯修長。（圖片來源：[email protected]
陳康堤 在徐濠縈的指導下，康堤當街踎低影相。
在徐濠縈的指導下，康堤當街踎低影相。（圖片來源：[email protected]
陳康堤 徐濠縈更公開康堤雙腿的大特寫。
徐濠縈更公開康堤雙腿的大特寫。（圖片來源：[email protected]

康堤情竇初開 索爆16歲勁多仔埋身

身為天王陳奕迅的女兒，陳康堤自小已在大眾目光下成長，一舉一動自然成 為外界焦點，前年康堤被拍到與一貌似彭于晏的小男孩拍拖，情竇初開的她同男 友仔十指緊扣又攬到實，雖然自認係開通父母，阿徐又自爆話一早見過女兒這個男朋友，不過，始終女兒年紀小小便拍拖，父母難免擔心，加上少女康堤外形索爆，身邊有不少小蜜蜂氹氹轉，父母緊張𥄫實亦理所當然！

陳康堤 12歲開始標高，拍埋5呎7吋 Yumiko都去到對方耳仔。
12歲開始標高，拍埋5呎7吋 Yumiko都去到對方耳仔。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳康堤 身材fit爆的康堤，激罕晒泳衣照！
身材fit爆的康堤，激罕晒泳衣照！（圖片來源：新傳媒資料庫）

徐濠縈化身緊張媽咪 阿女第一事業第二

據知情者透露：「阿徐好緊張佢嘅時裝事業，但佢一樣係緊張媽咪，包包 （康堤乳名）出世之後，可以話係由佢一手一腳湊大，無論係搵學校同教功 課，佢都會親力親為，照顧得個女無微不至，同個女感情好好，成日會一齊 孖住行街，不過，依家包包進入青春期，有自己嘅世界，同一般少女一樣好 憧憬愛情，咁佢做阿媽嘅當然特別緊張，但又唔敢管得個女太嚴，怕適得其 反，Eason雖然性格似鬼佬，其實一樣係緊張阿爸，試過跟蹤個女去課外活 動，偷偷幫個女影相，又唔敢畀個女知，當知道個女多仔埋身，兩公婆都好 緊張，有共識多啲陪個女傾心事，了解佢嘅社交圈子，依家阿徐一得閒就會 自己揸車接送個女出入，唔會靠晒司機，所以啲小蜜蜂想埋包包身都唔係 咁易！」

陳康堤 湊女親力親為的阿徐，經常被拍到同女兒孖咇行街，潮媽教路，康堤 有氣質亦識打扮，由細潮到大。
湊女親力親為的阿徐，經常被拍到同女兒孖咇行街，潮媽教路，康堤有氣質亦識打扮，由細潮到大。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳康堤 除咗手握老公財政大權，徐濠縈亦是家中話事人， 15 歲女兒康堤長得亭亭玉立，她亦變身緊張阿媽，即使要睇住自家時裝店生意，仍經常會親自揸車接送女兒出入，全面監控女兒的社交圈子！
除咗手握老公財政大權，徐濠縈亦是家中話事人， 16歲女兒康堤長得亭亭玉立，她亦變身緊張阿媽，即使要睇住自家時裝店生意，仍經常會親自揸車接送女兒出入，全面監控女兒的社交圈子！（圖片來源：新傳媒資料庫）
日前，阿徐親自駕車接送女兒，愈大愈似媽咪的陳康堤，除咗遺傳阿徐修長纖瘦身形，面形輪廓以至五官更如同媽咪倒模，似足姊妹花！
阿徐親自駕車接送女兒，愈大愈似媽咪的陳康堤，除咗遺傳阿徐修長纖瘦身形，面形輪廓以至五官更如同媽咪倒模，似足姊妹花！（圖片來源：新傳媒資料庫）

徐濠縈隨傳隨到 做埋司機親自監控乖女

廿四孝好媽阿徐便變身司機出動，親自駕車去接上完課外活動的康堤返壽臣山寓所；另一日，又負責揸車載女兒去天后探朋友，只見康提獨個兒落車上樓離開，送完阿女，阿徐先返時裝店睇住盤生意，今時今日，對潮媽徐濠縈來說，事業再成功都唔及教出個乖女咁有滿足感！

陳康堤 阿媽係Fashion Icon ，現時已經長得高過媽咪的康堤，即使打扮樸素仍然型格十足，有媽咪優質遺傳，娛圈又一個索二代。
阿媽係Fashion Icon ，現時已經長得高過媽咪的康堤，即使打扮樸素仍然型格十足，有媽咪優質遺傳，娛圈又一個索二代。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳康堤 當日阿徐駕車載女兒去天后，只見康堤獨個兒上咗一棟大廈，管教女兒能收能放的阿徐，冇做埋跟得阿媽，但就醒目掌握女兒行蹤，果然教女有法。
當日阿徐駕車載女兒去天后，只見康堤獨個兒上咗一棟大廈，管教女兒能收能放的阿徐，冇做埋跟得阿媽，但就醒目掌握女兒行蹤，果然教女有法。（圖片來源：新傳媒資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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