陳奕迅愛女陳康堤18歲生日 靚側面撞樣徐濠縈 梁漢文叔叔都分唔清
陳康堤終於18歲成年
昨日(10月4日)是陳奕迅與徐濠縈的愛女陳康堤18歲生日，阿媽徐濠縈準時在凌晨12時於社交網站上載女兒的照片，為康堤賀壽。徐濠縈總共發布了三張照片，第一張是康堤梳起髮髻，身穿露肩緊身衫的側臉圖，第二張是徐濠縈的側臉照，第三張是康堤小時候的照片。從第一與第二張照片中可見，長得亭亭玉立的康堤，側臉與徐濠縈極度相似，尤其是畢直的鼻子，不過康堤看上去更有氣質，不枉徐濠縈多年來悉心栽培女兒。
梁漢文竟分唔清母女二人
不少網民對康堤轉眼已18歲感嘆時光飛逝，表示康堤真的很似徐濠縈，更遺傳了母親修長的身形，而由細睇住康堤大的梁漢文竟然留言：「究竟第二張係邊個？分唔到」呢位Uncle近年專注北上搵人仔，可能見得康堤少喇！
徐濠縈越洋祝賀？
愛女生日咁大件事，一張慶生合照都冇，只因徐濠縈現正身處日本享受自駕遊，她亦有在限時動態發布了老公陳奕迅唱的舊歌〈大個女〉，祝女兒18歲生日快樂。而18歲的康堤現在應該要返學，早已習慣父母常因工作與玩樂周圍飛，康堤自小已非常獨立，再加上有拖拍，同男友慶生仲開心啦！
徐濠縈有其母必有其女
現年48歲的徐濠縈繼早前「潮人」出山，去年一身粉紅裝扮現身旺角砵蘭街休憩花園後，再Pink上癮，身穿粉紅色西裝褸配粉紅色Chanel靴，再加埋個Pink頭同桃紅色手袋玩自拍放上社交網，襯到絕！徐濠縈更母女檔上陣，與17歲囡囡陳康堤穿上同款白色Chanel靴，短裙下修長美腿盡現，有其母必有其女。
阿女著同款長靴
徐濠縈唔止自己為品牌時裝做生招牌大賣廣告，就連17歲的囡囡陳康堤都出賣，她在社交網公開女囡囡穿上同款白色長靴的照片，照片中的康堤身穿小背心及短裙，造型青春迫人，康堤當街當巷又企又踎，一雙修長美腿非常搶眼。阿媽徐濠縈更公開問網民：「Pink or White?! Mum or Daughter?!」好友鄭希怡非常畀面，留言話「Both」，亦有不少網民激讚康堤愈來愈省鏡。
康堤情竇初開 索爆16歲勁多仔埋身
身為天王陳奕迅的女兒，陳康堤自小已在大眾目光下成長，一舉一動自然成 為外界焦點，前年康堤被拍到與一貌似彭于晏的小男孩拍拖，情竇初開的她同男 友仔十指緊扣又攬到實，雖然自認係開通父母，阿徐又自爆話一早見過女兒這個男朋友，不過，始終女兒年紀小小便拍拖，父母難免擔心，加上少女康堤外形索爆，身邊有不少小蜜蜂氹氹轉，父母緊張𥄫實亦理所當然！
徐濠縈化身緊張媽咪 阿女第一事業第二
據知情者透露：「阿徐好緊張佢嘅時裝事業，但佢一樣係緊張媽咪，包包 （康堤乳名）出世之後，可以話係由佢一手一腳湊大，無論係搵學校同教功 課，佢都會親力親為，照顧得個女無微不至，同個女感情好好，成日會一齊 孖住行街，不過，依家包包進入青春期，有自己嘅世界，同一般少女一樣好 憧憬愛情，咁佢做阿媽嘅當然特別緊張，但又唔敢管得個女太嚴，怕適得其 反，Eason雖然性格似鬼佬，其實一樣係緊張阿爸，試過跟蹤個女去課外活 動，偷偷幫個女影相，又唔敢畀個女知，當知道個女多仔埋身，兩公婆都好 緊張，有共識多啲陪個女傾心事，了解佢嘅社交圈子，依家阿徐一得閒就會 自己揸車接送個女出入，唔會靠晒司機，所以啲小蜜蜂想埋包包身都唔係 咁易！」
徐濠縈隨傳隨到 做埋司機親自監控乖女
廿四孝好媽阿徐便變身司機出動，親自駕車去接上完課外活動的康堤返壽臣山寓所；另一日，又負責揸車載女兒去天后探朋友，只見康提獨個兒落車上樓離開，送完阿女，阿徐先返時裝店睇住盤生意，今時今日，對潮媽徐濠縈來說，事業再成功都唔及教出個乖女咁有滿足感！