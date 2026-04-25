陳康堤甜認戀上21歲網球一哥黃澤林 自爆金牌媒人真正身份

「最強星二代」陳康堤（Constance）事業愛情兩得意，迎來人生大豐收！日前在香港電台「第47屆十大中文金曲」頒獎音樂會上，年僅21歲的她繼叱咤後再下一城，勇奪新人獎項。不過，全晚最大的閃光彈，莫過於她在後台首度公開認愛同齡的網球一哥黃澤林（Coleman），更驚爆天王爸爸陳奕迅（Eason）竟是這段戀情的「金牌媒人」，甜蜜指數瞬間引爆全場！