陳康堤甜認戀上21歲網球一哥黃澤林 自爆金牌媒人真正身份
陳康堤再奪新人金獎獎座放客廳
作為樂壇矚目的星二代，陳康堤的音樂路備受關注。繼早前奪得叱咤生力軍金獎後，她於「第47屆十大中文金曲」再下一城，勇奪「最有前途新人獎金獎」，成績斐然。獲獎後的Constance難掩燦爛笑容，她透露會將這個意義非凡的獎座放在家中客廳，讓爸爸陳奕迅也能時時望見，分享她的喜悅。對於這位最強新人來說，事業正踏上青雲路，前途一片光明。
首度認愛黃澤林冧爆甜收男友祝賀
事業得意的同時，陳康堤的愛情世界同樣精彩。自去年10月宣布與日籍模特兒男友分手後，她的感情狀況一直成謎。在頒獎禮後台，當被問及戀情時，她終於不再迴避，首度大方承認與網球一哥黃澤林的戀情。當記者追問男友有否即時送上祝賀，她即時面露甜絲絲的尷尬笑容，冧爆回答有，並指對方大讚「你好叻。」她更透露訊息是在她一走下台就收到的，可見黃澤林對其關懷備至，極度貼心。
驚爆陳奕迅係金牌媒人全家認證好放心
陳康堤親口證實，是爸爸介紹她與黃澤林認識，更開玩笑指自己的對象碰巧都是由家人介紹，似乎對父母的眼光充滿信心。當被問到爸爸對黃澤林的評價時，她透露Eason對黃澤林讚譽有加，認為他「都幾好，為港爭光」，看來早已獲得「外父」的全面認可，戀情發展相當穩定。
陳康堤否認父女檔上內地節目
人氣急升自然傳聞不斷，早前網上瘋傳陳康堤將與爸爸陳奕迅首度以父女檔形式，亮相內地音樂節目《國粵無雙》。對此，陳康堤在訪問中明確否認，表示對消息毫不知情。當被問到對綜藝節目有否興趣時，她則持開放態度，表示可以一試，但一切仍要視乎公司安排，暫時未有具體計劃。
康堤借陪父睇波做煙幕為男友打氣
回復單身僅四個月的陳康堤，與黃澤林的戀情發展迅速。無論是一月初的中銀香港網球公開賽，還是二月初的台維斯盃，都能見到陳康堤身影，表面上是陪父親觀賽，實際上是為男友打氣。兩人在社交媒體上的互動更是頻密，黃澤林每次更新IG，幾乎都能看到陳康堤火速「秒讚」，而黃澤林同樣密切關注康堤動態，更不避嫌在她的靚相下留言「🔥」及「❤️」等曖昧表情符號。