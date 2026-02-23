黃澤林跟隨緋聞女友步伐 與陳奕迅女兒康堤先後代言同一快餐店 網民熱議巧合安排
陳奕迅21歲女兒康堤與香港網球一哥黃澤林傳出戀情後，兩人最新動向再度引起關注。繼康堤去年底為父親代言多年的連鎖快餐店創作廣告歌後，黃澤林近日亦加入同一品牌的推廣活動，與張天賦、陳蕾及Dear Jane樂隊共同參與全新「i’m lovin’ it」宣傳企劃。兩人先後為同一品牌代言的巧合安排，令外界對這段緋聞戀情更添話題性。
黃澤林緊隨康堤步伐代言快餐店
黃澤林聯同多位本地歌手，為大眾熟悉的經典旋律「Ba Da Ba Ba Ba i’m lovin’ it」注入新鮮感，參與該快餐店品牌推廣活動。這個安排令人聯想到康堤去年底的代言工作，當時她「繼承父業」為陳奕迅代言多年的同一連鎖快餐店創作並主唱早餐廣告歌，成為話題焦點。兩人先後為同一品牌工作，時間上的巧合讓網民熱烈討論兩人關係是否已進一步發展。
陳奕迅做紅娘撮合女兒戀情
據知情人士透露，陳康堤與黃澤林是經由陳奕迅介紹認識。「陳奕迅和黃澤林本身認識，黃澤林每日去練波，打波時會撞到，陳康堤陪陳奕迅時，大家會一齊傾偈，陳康堤以前讀女拔，黃澤林讀男拔，大家都係21歲，特別啱傾。」兩人背景相似，年齡相仿，在父親的牽線下迅速擦出火花。陳康堤去年10月剛與日本混血模特兒男友Shou Honda和平分手，當時她在IG以英文宣布「雖然我們選擇了退後一步，維持朋友關係，但我們將永遠支持彼此」。
康堤借陪父睇波做煙幕為男友打氣
回復單身僅四個月的陳康堤，與黃澤林的戀情發展迅速。無論是一月初的中銀香港網球公開賽，還是二月初的台維斯盃，都能見到陳康堤身影，表面上是陪父親觀賽，實際上是為男友打氣。兩人在社交媒體上的互動更是頻密，黃澤林每次更新IG，幾乎都能看到陳康堤火速「秒讚」，而黃澤林同樣密切關注康堤動態，更不避嫌在她的靚相下留言「🔥」及「❤️」等曖昧表情符號。
圖片來源：IG@McDonaldsHK、YouTube@McDonaldsHK資料或影片來源：原文刊於新假期