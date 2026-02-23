黃澤林跟隨緋聞女友步伐 與陳奕迅女兒康堤先後代言同一快餐店 網民熱議巧合安排

陳奕迅21歲女兒康堤與香港網球一哥黃澤林傳出戀情後，兩人最新動向再度引起關注。繼康堤去年底為父親代言多年的連鎖快餐店創作廣告歌後，黃澤林近日亦加入同一品牌的推廣活動，與張天賦、陳蕾及Dear Jane樂隊共同參與全新「i’m lovin’ it」宣傳企劃。兩人先後為同一品牌代言的巧合安排，令外界對這段緋聞戀情更添話題性。