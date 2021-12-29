陳彥行受騙買3千萬保單 網民話唔抵幫 爆Seed回敬：要落井下石的隨便

陳彥行前晚在《東張西望》哭訴75歲母親認識了銀行理財主管，投百分之二百信任，委託對方投資，因為母親年紀大，需陳彥行出面開聯名戶口，仲簽下多個簽名，點知演變成一單疑似騙案，陳彥行完全唔知理財主管為她買下了6份涉3千萬金額的保單。不少網民睇完節目都話陳彥行唔抵幫，自己都要負責，火上加油令陳彥行更激動，在社交網出po回敬！