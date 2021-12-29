陳彥行受騙買3千萬保單 網民話唔抵幫 爆Seed回敬：要落井下石的隨便
陳彥行前晚在《東張西望》哭訴75歲母親認識了銀行理財主管，投百分之二百信任，委託對方投資，因為母親年紀大，需陳彥行出面開聯名戶口，仲簽下多個簽名，點知演變成一單疑似騙案，陳彥行完全唔知理財主管為她買下了6份涉3千萬金額的保單。不少網民睇完節目都話陳彥行唔抵幫，自己都要負責，火上加油令陳彥行更激動，在社交網出po回敬！
撰文：東方新地 圖片：《東張西望》影片截圖、[email protected]陳彥行、[email protected]梁思浩
陳彥行母親遇人不淑
上回講到，陳彥行母親遇人不淑，3年前認識銀行理財主管佘先生仲畀人入埋屋食飯，之後連副身家都畀埋對方幫佢投資，而陳彥行本來唔關事，卻因母親年紀大所以要她去開聯名戶口，結果在唔知頭唔知路情況下簽下多個名，隨著今年中佘先生離職，東窗事發，陳彥行發現自己是6份保單的受保人，3年間已付出1,300萬保費，保單金額總值3,000千萬。
出po反擊網民
節目出街後，不少網民都指陳彥行連自己簽了甚麼名都唔知，其實佢都有責任，當中更有留言不留情面話佢「抵死唔抵幫」等等。陳彥行即在社交網出po，寫上「要繼續幸災樂禍 落井下石的隨便 衷心感謝真心關心我的人」，來回敬給她負面留言的網民。
指理財主管報大數
在昨晚的《東張西望》，陳彥行再指原來她之所以能買到如此巨款的保單，原來是因為佘先生虛報她的入息及資產，更把其母的物業也寫成是她100%擁有，陳彥行更公開透露自己每月做電台只有3萬人工，銀行存摺都畀大家睇晒！經過一輪投訴與交涉，陳彥行終於與銀行達成共識，得到滿意的結局，不過至節目終結仍未有透露半句。
好友梁思浩雪中送炭
雖然有人落井下石，不過陳彥行好友梁思浩就表示同行媽認識了好多年，仲話老人家好錫佢，大家都好熟，梁思浩說：「如果行媽喺錢銀或法律上需要幫忙，可以隨時搵我，我會第一時間幫手。」錢銀都可以幫到手，梁思浩真係有情有義呀！