陳彥行稱被密友出賣後心寒 「最大嫌疑」梁思浩現身回應句句有骨

47歲的陳彥行（行姐）已經淡出娛樂圈多年，最近有消息指出她在三年前祕密生下一名女兒，並將她送往一所知名的幼稚園。行姐承認消息後，一位自稱是行姐圈中密友的人向媒體透露，行姐的伴侶是知名演員黃子華司機，起初遭到陳母的反對，但在見到可愛的孫女後，以及男方勤奮工作並珍惜家庭的態度，終於使她心軟，並送給他們一座價值過千萬的豪宅作為住所。

