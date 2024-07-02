陳彥行單身多年被爆秘密誕女更花巨額栽培 網民狂估爸爸身份係佢？
陳彥行一直宣稱單身
陳彥行曾在《皆大歡喜》系列中飾演「金日」一角，受到廣泛好評。她在無綫電視的12年合作結束後，曾短暫加盟亞洲電視，並與其他主持人合作主持過節目《大家「真」風騷》。儘管外界對她的私生活充滿好奇，陳彥行都堅稱自己單身，並把將全部的愛都投放在她的愛犬身上。
陳彥行花巨額貴養女兒 就讀學費11萬名校幼稚園
一直宣稱單身的陳彥行，最近卻被揭她原來早已在三年前已祕密誕下一名女兒，並不惜花巨額培養寶貝女。女兒目前就讀於著名的維多利亞國際幼稚園及幼兒園，每年學費高達近11萬港幣。
今年母親節陳彥行分享與兩隻愛犬的合照，更肉緊錫錫。（圖片來源：FB@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行被揭秘密誕女 原來早有端倪
陳彥行近日被揭於三年前秘密誕女，有傳媒翻查2021年報導，似乎早已有端倪，她在一次訪問中透露自己的體重增加了近20磅，她表示：
「係呀，肥咗差不多20磅，衫、bra都要換過，你知我本身都幾豐滿㗎啦，逼爆咁㗎嘛！我而家已經好努力瘦身，好彩我仲有代言美容公司，所以之前去無綫個game show，我好落力咁去做機（減肥），比之前瘦咗少少，嗰晚嗰件黑色衫，我唔係刻意低胸。」
曾被拍到與送貨司機出雙入對
儘管陳彥行的感情生活一直相對低調，她曾被拍到與一名送貨司機親密出現，但她解釋對對方只是一位中學同學。她坦言不介意與收入較低的人交往，甚至經常給予對方經濟上的支持。不過，這段關係最終因男方背叛而結束。不少網民都好奇詢問陳彥行，女兒生父究竟是不是他。
陳彥行回應與鄧兆尊緋聞
行姐亦有回應當時與鄧兆尊被翻炒的緋聞，鄧兆尊曾承認當年對女方有好感，但礙於自己已有伴侶，加上在入行時曾承諾父親（新馬師曾），「唔可以追圈中人，唔可以同圈中人發生男女關係」。
陳彥行也對此回應表示：
「我都唔覺得佢有追我，嗰陣時最多都係拍完劇收工，佢順路車我返屋企，第二朝車埋我返工，因為我哋都係住港島區。」
她也提到自己一直保持低調處理感情事宜，並表示自己當時並未考慮婚姻，因為她非常忙碌，有許多事情需要處理。
女兒讀星二代名幼 銅鑼灣維多利亞幼稚園
銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園名氣極高，吸引了很多星二代入讀。 此校一向注重學生語言發展，推行雙語教學，早於1965年聘請外籍老師教授英語。此外，於2005年創辦私立的滬江維多利亞學校，提供一條龍小學、中學及大學預科項目的國際文憑（IB）課程。2006年開始推行IB課程，並於2012年獲認證為「IB世界學校」，以IB課程的幼小項目為框架，包括多個學習目標，並配合探究式學習模式，以幼兒為主導，鼓勵他們主動學習，透過各種活動讓他們學習提問、整理資料、分析、計劃、創造和反思。老師作為引導的角色，從中協助幼兒建構知識。
派位方面， 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園派位理想，該校學生多數獲派瑪利曼小學、聖公會聖彼得小學、番禺會所華仁小學等。
陳彥行2021年曾受騙買3千萬保單
睇翻2021年12月，陳彥行曾在《東張西望》哭訴75歲母親認識了銀行理財主管，投百分之二百信任，委託對方投資，因為母親年紀大，需陳彥行出面開聯名戶口，仲簽下多個簽名，點知演變成一單疑似騙案，陳彥行完全唔知理財主管為她買下了6份涉3千萬金額的保單。不少網民睇完節目都話陳彥行唔抵幫，自己都要負責，火上加油令陳彥行更激動，在社交網出po回敬！
指理財主管報大數
陳彥行在《東張西望》再指原來她之所以能買到如此巨款的保單，原來是因為佘先生虛報她的入息及資產，更把其母的物業也寫成是她100%擁有，陳彥行更公開透露自己每月做電台只有3萬人工，銀行存摺都畀大家睇晒！經過一輪投訴與交涉，陳彥行終於與銀行達成共識，得到滿意的結局。