47歲陳彥行認誕女交代生父身份 1原因收埋3年唔公開！
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一直以來都聲稱自己單身的47歲陳彥行（行姐），最近被爆祕密誕女！對於種種傳聞，陳彥行終於有所回應，並在社交平台報喜，交代生父身份！
陳彥行被踢爆早已誕女 巨額栽培愛女
陳彥行曾在《皆大歡喜》系列中飾演「金日」一角，受到廣泛好評。她在無綫電視的12年合作結束後，曾短暫加盟亞洲電視，並與其他主持人合作主持過節目《大家「真」風騷》。儘管外界對她的私生活充滿好奇，陳彥行都堅稱自己單身，並把將全部的愛都投放在她的愛犬身上。
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報導指，陳彥行一直宣稱單身，最近卻被揭她原來早已在三年前已祕密誕下一名女兒，並不惜花巨額培養寶貝女。
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對於外界的傳聞及質疑，行姐於今天（3日） 在社交網向大家報喜，並認為囡囡是上帝給予她的珍貴禮物，她說道：
「昨天實在太忙
沒有時間逐一回覆傳媒記者們的訊息
真不好意思
實在驚訝還有娛記對我的新聞感興趣
現就在這裡統一回覆大家吧
本應3年前就應該公佈這個喜訊
但剛好那段時間卻一時間發生了很多事情
所以也沒這個心思向大家報喜了
時間日復一日就這樣不了了之了
現在就同大家一齊時光倒流
重溫一下我當時的喜悅吧
這是上帝給予我的珍貴禮物
必定會好好珍惜」
陳彥行大方回應另一半身分
此外，不少人都對其另一半及女兒生父有所猜測， 對此，行姐也大方回應， 透露男方是一位平凡的圈外人：
「另外傳媒朋友們也不用多猜測我的另外一半是什麼人
只是一位簡單低調的圈外人，沒什麼特別的
我一向做事都簡單低調
很怕是是非非複雜事情
相信熟悉我的朋友都會知道我的性格
感謝關心我的朋友叮囑我不要為報道影響心情
我ok的
人活到這個年紀什麼都不重要
最重要是身體健康
無論自己 家人 朋友們都要身體健康唷
在此再次感謝大家對我的關心」
圖片來源：網上圖片、Facebook@陳彥行Joyce Chen