陳彥行 秘密誕女

47歲陳彥行認誕女交代生父身份 1原因收埋3年唔公開！

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Keith

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一直以來都聲稱自己單身的47歲陳彥行（行姐），最近被爆祕密誕女！對於種種傳聞，陳彥行終於有所回應，並在社交平台報喜，交代生父身份！
陳彥行 秘密誕女 陳彥行曾在《皆大歡喜》系列中飾演「金日」一角，受到廣泛好評。（圖片來源：網上圖片）
陳彥行曾在《皆大歡喜》系列中飾演「金日」一角，受到廣泛好評。（圖片來源：網上圖片）

陳彥行被踢爆早已誕女 巨額栽培愛女

陳彥行曾在《皆大歡喜》系列中飾演「金日」一角，受到廣泛好評。她在無綫電視的12年合作結束後，曾短暫加盟亞洲電視，並與其他主持人合作主持過節目《大家「真」風騷》。儘管外界對她的私生活充滿好奇，陳彥行都堅稱自己單身，並把將全部的愛都投放在她的愛犬身上。

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報導指，陳彥行一直宣稱單身，最近卻被揭她原來早已在三年前已祕密誕下一名女兒，並不惜花巨額培養寶貝女。

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陳彥行承認三年前秘密產女 大晒母女照

對於外界的傳聞及質疑，行姐於今天（3日） 在社交網向大家報喜，並認為囡囡是上帝給予她的珍貴禮物，她說道：

「昨天實在太忙
沒有時間逐一回覆傳媒記者們的訊息
真不好意思
實在驚訝還有娛記對我的新聞感興趣
現就在這裡統一回覆大家吧
本應3年前就應該公佈這個喜訊
但剛好那段時間卻一時間發生了很多事情
所以也沒這個心思向大家報喜了
時間日復一日就這樣不了了之了
現在就同大家一齊時光倒流
重溫一下我當時的喜悅吧
這是上帝給予我的珍貴禮物
必定會好好珍惜」

陳彥行 秘密誕女 陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行 秘密誕女 陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行 秘密誕女 陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）

陳彥行大方回應另一半身分

此外，不少人都對其另一半及女兒生父有所猜測， 對此，行姐也大方回應， 透露男方是一位平凡的圈外人：

「另外傳媒朋友們也不用多猜測我的另外一半是什麼人
只是一位簡單低調的圈外人，沒什麼特別的
我一向做事都簡單低調
很怕是是非非複雜事情
相信熟悉我的朋友都會知道我的性格
感謝關心我的朋友叮囑我不要為報道影響心情
我ok的
人活到這個年紀什麼都不重要
最重要是身體健康
無論自己 家人 朋友們都要身體健康唷
在此再次感謝大家對我的關心」

陳彥行 秘密誕女 陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行 秘密誕女 陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）

圖片來源：網上圖片、Facebook@陳彥行Joyce Chen

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