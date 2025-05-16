陳彥行4歲女正面照曝光 對住鏡頭零怯場 靚樣獲大讚似足媽媽

48歲陳彥行（行姐）但粗娛樂圈多年，不過去年就因被爆秘密產女兒而再度引起外界關注。雖然陳彥行隨後在社交平台宣布3年前已經產下愛女，不過就僅透露另一半是圈外人，但外界就盛傳陳彥行嘅另一半係黃子華司機。不過陳彥行就甚少在社交平台曬愛女嘅照片，但近日其4歲女Paris嘅正面照在網上流出，引來唔少網民大讚！