陳彥行4歲女正面照曝光 對住鏡頭零怯場 靚樣獲大讚似足媽媽

最新娛聞
東方新地

廣告

48歲陳彥行（行姐）但粗娛樂圈多年，不過去年就因被爆秘密產女兒而再度引起外界關注。雖然陳彥行隨後在社交平台宣布3年前已經產下愛女，不過就僅透露另一半是圈外人，但外界就盛傳陳彥行嘅另一半係黃子華司機。不過陳彥行就甚少在社交平台曬愛女嘅照片，但近日其4歲女Paris嘅正面照在網上流出，引來唔少網民大讚！

陳彥行冧爆曬愛女畫作賀母親節

陳彥行早前趁住母親節於社交平台分享女兒Paris嘅近照，更表示收到女兒親手畫的水彩畫十分高興，兼大讚係：「最窩心嘅母親節禮物」。陳彥行激罕在社交平台曬愛女嘅照片亦引來唔少網民大讚，雖然照片未見正面，但仍獲唔少網民大讚Paris十分可愛。

陳彥行 行姐 陳彥行早前趁住母親節於社交平台分享女兒Paris嘅近照，不過當時嘅照片未見Paris嘅正面。（圖片來源：facebook@陳彥行Joyce Chen ）
陳彥行早前趁住母親節於社交平台分享女兒Paris嘅近照，不過當時嘅照片未見Paris嘅正面。（圖片來源：facebook@陳彥行Joyce Chen ）

陳彥行4歲女兒Paris正面照曝光

近日網上流出一段陳彥行與4歲的女及媽媽影全家福嘅片段，該片段中更首度公開咗Paris嘅正面照，可見Paris表情超豐富出鏡，而且圓圓嘅臉蛋亦獲大讚十分可愛討喜！片中Paris面對鏡頭毫不怯場，除咗有親吻媽媽陳彥行嘅照片外，更有一同親吻陳彥行媽媽嘅溫馨照，不過其生父就繼續低調，似乎未有參與是次嘅拍攝。

陳彥行 行姐 近日網上流出一段陳彥行與4歲的女及媽媽影全家福嘅片段，該片段中更首度公開咗Paris嘅正面照。（圖片來源：小紅書截圖）
近日網上流出一段陳彥行與4歲的女及媽媽影全家福嘅片段，該片段中更首度公開咗Paris嘅正面照。（圖片來源：小紅書截圖）
陳彥行 行姐 Paris對住鏡頭完全唔怯場！（圖片來源：小紅書截圖）
Paris對住鏡頭完全唔怯場！（圖片來源：小紅書截圖）
陳彥行 行姐 （圖片來源：小紅書截圖）
（圖片來源：小紅書截圖）
陳彥行 行姐 唔少網民大讚Paris同媽媽陳彥行樣貌十分相似。（圖片來源：小紅書截圖）
唔少網民大讚Paris同媽媽陳彥行樣貌十分相似。（圖片來源：小紅書截圖）
陳彥行 行姐 除咗與愛女Paris影親子照之外，陳彥行亦有帶埋媽媽同行，不過佢嘅另一半就繼續低調，未見其在影片中出席。（圖片來源：小紅書截圖）
除咗與愛女Paris影親子照之外，陳彥行亦有帶埋媽媽同行，不過佢嘅另一半就繼續低調，未見其在影片中出席。（圖片來源：小紅書截圖）

梁思浩唔認出賣 陳彥行終極回應出賣者身份：別人不仁我也不一定要不義

48歲陳彥行（行姐）已經淡出娛樂圈多年，最近有消息指出她在三年前祕密生下一名女兒，並將她送往一所知名的幼稚園。行姐承認消息後，一位自稱是行姐圈中密友的人向媒體透露，行姐的伴侶是知名演員黃子華司機，起初遭到陳母的反對，但在見到可愛的孫女後，以及男方勤奮工作並珍惜家庭的態度，終於使她心軟，並送給他們一座價值過千萬的豪宅作為住所。

行姐心寒發文指被20年老友背叛

行姐對於被密友出賣感到非常失望，她在社交媒體上發文表示，「人與人之間已經沒有什麼信任可言了，認識了20年的朋友也會出賣你，人生又上了一堂課」。這段話引起了許多網友的同情，紛紛在網上留言表達他們的關心和慰問。此外，網民們也開始猜測出賣行姐的可能人選，其中包括梁思浩和網台主持人潘小文。

陳彥行 行姐 行姐發文指遭20年好友出賣。（圖片來源：Facebook@陳彥行 Joyce Chan）
行姐發文指遭20年好友出賣。（圖片來源：Facebook@陳彥行 Joyce Chan）
陳彥行 行姐 網民都將矛頭直指梁思浩。（圖片來源：IG@joyce1026）
網民都將矛頭直指梁思浩。（圖片來源：IG@joyce1026）

梁思浩發文澄清與事件無關

對於被網民猜測與事件有關，梁思浩在社交平台上發表澄清聲明：「以正視聽，多年來佢聲稱『單身』，所以我和其他朋友都唔知道佢有『男朋友』，我和其他朋友亦唔知道佢『生咗女』，所以記者朋友、傳媒朋友不要再不停地找我，我們已經超過3年沒有聯絡，也沒有見面！」

陳彥行 行姐 梁思浩即刻發文澄清，指二人已經超過三年沒有聯絡。（圖片來源：Facebook@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）
梁思浩即刻發文澄清，指二人已經超過三年沒有聯絡。（圖片來源：Facebook@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

陳彥行終極回應出賣者身份：出賣者不是圈中人

行姐事後再於社交平台終極回應，澄清出賣者不是圈中人：「因個人事件而牽連到其他藝人朋友，在此要說聲實在不好意思🙏🏼必須澄清出賣者不是圈中人，所以也不存在開名不開名的必要了，再者就算別人不仁我也不一定要不義的，衷心感謝大家連日來留言祝福我和我家人，也感謝傳媒朋友還對我這位small potato 🥔 新聞感興趣😅🙏🏼可能最近娛樂圈新聞比較清静吧！😅😂無論怎樣，應該到此為止了，也沒什麼可以再說了，祝大家生活愉快。」

陳彥行花巨額貴養女兒 就讀學費11萬名校幼稚園

一直宣稱單身的陳彥行，最近卻被揭她原來早已在三年前已祕密誕下一名女兒，並不惜花巨額培養寶貝女。女兒目前就讀於著名的維多利亞國際幼稚園及幼兒園，每年學費高達近11萬港幣。

陳彥行 行姐 陳彥行一直宣稱自己單身。（圖片來源：FB@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行一直宣稱自己單身。（圖片來源：FB@陳彥行Joyce Chen）

今年母親節陳彥行分享與兩隻愛犬的合照，更肉緊錫錫。（圖片來源：FB@陳彥行Joyce Chen）

陳彥行被揭秘密誕女 原來早有端倪

陳彥行近日被揭於三年前秘密誕女，有傳媒翻查2021年報導，似乎早已有端倪，她在一次訪問中透露自己的體重增加了近20磅，她表示：

「係呀，肥咗差不多20磅，衫、bra都要換過，你知我本身都幾豐滿㗎啦，逼爆咁㗎嘛！我而家已經好努力瘦身，好彩我仲有代言美容公司，所以之前去無綫個game show，我好落力咁去做機（減肥），比之前瘦咗少少，嗰晚嗰件黑色衫，我唔係刻意低胸。」

陳彥行 行姐 陳彥行三年前發福照。（圖片來源：網上圖片）
陳彥行三年前發福照。（圖片來源：網上圖片）

曾被拍到與送貨司機出雙入對

儘管陳彥行的感情生活一直相對低調，她曾被拍到與一名送貨司機親密出現，但她解釋對對方只是一位中學同學。她坦言不介意與收入較低的人交往，甚至經常給予對方經濟上的支持。不過，這段關係最終因男方背叛而結束。不少網民都好奇詢問陳彥行，女兒生父究竟是不是他。

陳彥行 行姐 陳彥行入行近30年，年輕時以身形出眾著稱。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳彥行入行近30年，年輕時以身形出眾著稱。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳彥行 行姐 曾是纖體公司的代言人。（圖片來源：新傳媒資料庫）
曾是纖體公司的代言人。（圖片來源：新傳媒資料庫）

陳彥行回應與鄧兆尊緋聞

行姐亦有回應當時與鄧兆尊被翻炒的緋聞，鄧兆尊曾承認當年對女方有好感，但礙於自己已有伴侶，加上在入行時曾承諾父親（新馬師曾），「唔可以追圈中人，唔可以同圈中人發生男女關係」。

陳彥行也對此回應表示：

「我都唔覺得佢有追我，嗰陣時最多都係拍完劇收工，佢順路車我返屋企，第二朝車埋我返工，因為我哋都係住港島區。」

她也提到自己一直保持低調處理感情事宜，並表示自己當時並未考慮婚姻，因為她非常忙碌，有許多事情需要處理。

陳彥行 行姐 （圖片來源：微博@陳彥行）
（圖片來源：微博@陳彥行）

女兒讀星二代名幼 銅鑼灣維多利亞幼稚園

銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園名氣極高，吸引了很多星二代入讀。 此校一向注重學生語言發展，推行雙語教學，早於1965年聘請外籍老師教授英語。此外，於2005年創辦私立的滬江維多利亞學校，提供一條龍小學、中學及大學預科項目的國際文憑（IB）課程。2006年開始推行IB課程，並於2012年獲認證為「IB世界學校」，以IB課程的幼小項目為框架，包括多個學習目標，並配合探究式學習模式，以幼兒為主導，鼓勵他們主動學習，透過各種活動讓他們學習提問、整理資料、分析、計劃、創造和反思。老師作為引導的角色，從中協助幼兒建構知識。

派位方面， 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園派位理想，該校學生多數獲派瑪利曼小學、聖公會聖彼得小學、番禺會所華仁小學等。

陳彥行 行姐 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園派位成績理想，如獲派瑪利曼小學、聖公會聖彼得小學、番禺會所華仁小學等。(圖片來源：新傳媒資料庫）
銅鑼灣維多利亞國際幼稚園派位成績理想，如獲派瑪利曼小學、聖公會聖彼得小學、番禺會所華仁小學等。(圖片來源：新傳媒資料庫）

陳彥行認祕密誕女交代生父身份 小公主多張靚相曝光

一直以來都聲稱自己單身的48歲陳彥行（行姐），最近被爆祕密誕女！對於種種傳聞，陳彥行終於正式回應，並在社交平台報喜，交代生父身份！

陳彥行 行姐 陳彥行曾在《皆大歡喜》系列中飾演「金日」一角，受到廣泛好評。（圖片來源：網上圖片）
陳彥行曾在《皆大歡喜》系列中飾演「金日」一角，受到廣泛好評。（圖片來源：網上圖片）

陳彥行被踢爆早已誕女 巨額栽培愛女

陳彥行曾在《皆大歡喜》系列中飾演「金日」一角，受到廣泛好評。她在無綫電視的12年合作結束後，曾短暫加盟亞洲電視，並與其他主持人合作主持過節目《大家「真」風騷》。儘管外界對她的私生活充滿好奇，陳彥行都堅稱自己單身，並把將全部的愛都投放在她的愛犬身上。

陳就讀學費11萬名校幼稚園

報導指，陳彥行一直宣稱單身，最近卻被揭她原來早已在三年前已祕密誕下一名女兒，並不惜花巨額培養寶貝女。

相關新聞：陳彥行被揭秘密誕女 愛女讀派位佳名牌幼稚園 網民：爸爸係咪佢！？

陳彥行承認三年前秘密產女 大晒母女照

對於外界的傳聞及質疑，行姐於今天（3日） 在社交網向大家報喜，並認為囡囡是上帝給予她的珍貴禮物，她說道：

「昨天實在太忙
沒有時間逐一回覆傳媒記者們的訊息
真不好意思
實在驚訝還有娛記對我的新聞感興趣
現就在這裡統一回覆大家吧
本應3年前就應該公佈這個喜訊
但剛好那段時間卻一時間發生了很多事情
所以也沒這個心思向大家報喜了
時間日復一日就這樣不了了之了
現在就同大家一齊時光倒流
重溫一下我當時的喜悅吧
這是上帝給予我的珍貴禮物
必定會好好珍惜」

陳彥行 行姐 陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行 行姐 陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行 行姐 陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）

陳彥行大方回應另一半身分

此外，不少人都對其另一半及女兒生父有所猜測， 對此，行姐也大方回應， 透露男方是一位平凡的圈外人：

「另外傳媒朋友們也不用多猜測我的另外一半是什麼人
只是一位簡單低調的圈外人，沒什麼特別的
我一向做事都簡單低調
很怕是是非非複雜事情
相信熟悉我的朋友都會知道我的性格
感謝關心我的朋友叮囑我不要為報道影響心情
我ok的
人活到這個年紀什麼都不重要
最重要是身體健康
無論自己 家人 朋友們都要身體健康唷
在此再次感謝大家對我的關心」

陳彥行 行姐 陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行承認於三年前秘密誕女，她還大方公開母女照， 很多網民都讚賞B女像媽咪一樣， 「好靚女」。（圖片來源：Facebook@陳彥行Joyce Chen）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書截圖、facebook@陳彥行Joyce Chen 資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 