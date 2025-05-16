陳彥行4歲女正面照曝光 對住鏡頭零怯場 靚樣獲大讚似足媽媽
陳彥行冧爆曬愛女畫作賀母親節
陳彥行早前趁住母親節於社交平台分享女兒Paris嘅近照，更表示收到女兒親手畫的水彩畫十分高興，兼大讚係：「最窩心嘅母親節禮物」。陳彥行激罕在社交平台曬愛女嘅照片亦引來唔少網民大讚，雖然照片未見正面，但仍獲唔少網民大讚Paris十分可愛。
陳彥行4歲女兒Paris正面照曝光
近日網上流出一段陳彥行與4歲的女及媽媽影全家福嘅片段，該片段中更首度公開咗Paris嘅正面照，可見Paris表情超豐富出鏡，而且圓圓嘅臉蛋亦獲大讚十分可愛討喜！片中Paris面對鏡頭毫不怯場，除咗有親吻媽媽陳彥行嘅照片外，更有一同親吻陳彥行媽媽嘅溫馨照，不過其生父就繼續低調，似乎未有參與是次嘅拍攝。
梁思浩唔認出賣 陳彥行終極回應出賣者身份：別人不仁我也不一定要不義
48歲陳彥行（行姐）已經淡出娛樂圈多年，最近有消息指出她在三年前祕密生下一名女兒，並將她送往一所知名的幼稚園。行姐承認消息後，一位自稱是行姐圈中密友的人向媒體透露，行姐的伴侶是知名演員黃子華司機，起初遭到陳母的反對，但在見到可愛的孫女後，以及男方勤奮工作並珍惜家庭的態度，終於使她心軟，並送給他們一座價值過千萬的豪宅作為住所。
行姐心寒發文指被20年老友背叛
行姐對於被密友出賣感到非常失望，她在社交媒體上發文表示，「人與人之間已經沒有什麼信任可言了，認識了20年的朋友也會出賣你，人生又上了一堂課」。這段話引起了許多網友的同情，紛紛在網上留言表達他們的關心和慰問。此外，網民們也開始猜測出賣行姐的可能人選，其中包括梁思浩和網台主持人潘小文。
梁思浩發文澄清與事件無關
對於被網民猜測與事件有關，梁思浩在社交平台上發表澄清聲明：「以正視聽，多年來佢聲稱『單身』，所以我和其他朋友都唔知道佢有『男朋友』，我和其他朋友亦唔知道佢『生咗女』，所以記者朋友、傳媒朋友不要再不停地找我，我們已經超過3年沒有聯絡，也沒有見面！」
陳彥行終極回應出賣者身份：出賣者不是圈中人
行姐事後再於社交平台終極回應，澄清出賣者不是圈中人：「因個人事件而牽連到其他藝人朋友，在此要說聲實在不好意思🙏🏼必須澄清出賣者不是圈中人，所以也不存在開名不開名的必要了，再者就算別人不仁我也不一定要不義的，衷心感謝大家連日來留言祝福我和我家人，也感謝傳媒朋友還對我這位small potato 🥔 新聞感興趣😅🙏🏼可能最近娛樂圈新聞比較清静吧！😅😂無論怎樣，應該到此為止了，也沒什麼可以再說了，祝大家生活愉快。」
陳彥行花巨額貴養女兒 就讀學費11萬名校幼稚園
一直宣稱單身的陳彥行，最近卻被揭她原來早已在三年前已祕密誕下一名女兒，並不惜花巨額培養寶貝女。女兒目前就讀於著名的維多利亞國際幼稚園及幼兒園，每年學費高達近11萬港幣。
今年母親節陳彥行分享與兩隻愛犬的合照，更肉緊錫錫。（圖片來源：FB@陳彥行Joyce Chen）
陳彥行被揭秘密誕女 原來早有端倪
陳彥行近日被揭於三年前秘密誕女，有傳媒翻查2021年報導，似乎早已有端倪，她在一次訪問中透露自己的體重增加了近20磅，她表示：
「係呀，肥咗差不多20磅，衫、bra都要換過，你知我本身都幾豐滿㗎啦，逼爆咁㗎嘛！我而家已經好努力瘦身，好彩我仲有代言美容公司，所以之前去無綫個game show，我好落力咁去做機（減肥），比之前瘦咗少少，嗰晚嗰件黑色衫，我唔係刻意低胸。」
曾被拍到與送貨司機出雙入對
儘管陳彥行的感情生活一直相對低調，她曾被拍到與一名送貨司機親密出現，但她解釋對對方只是一位中學同學。她坦言不介意與收入較低的人交往，甚至經常給予對方經濟上的支持。不過，這段關係最終因男方背叛而結束。不少網民都好奇詢問陳彥行，女兒生父究竟是不是他。
陳彥行回應與鄧兆尊緋聞
行姐亦有回應當時與鄧兆尊被翻炒的緋聞，鄧兆尊曾承認當年對女方有好感，但礙於自己已有伴侶，加上在入行時曾承諾父親（新馬師曾），「唔可以追圈中人，唔可以同圈中人發生男女關係」。
陳彥行也對此回應表示：
「我都唔覺得佢有追我，嗰陣時最多都係拍完劇收工，佢順路車我返屋企，第二朝車埋我返工，因為我哋都係住港島區。」
她也提到自己一直保持低調處理感情事宜，並表示自己當時並未考慮婚姻，因為她非常忙碌，有許多事情需要處理。
女兒讀星二代名幼 銅鑼灣維多利亞幼稚園
銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園名氣極高，吸引了很多星二代入讀。 此校一向注重學生語言發展，推行雙語教學，早於1965年聘請外籍老師教授英語。此外，於2005年創辦私立的滬江維多利亞學校，提供一條龍小學、中學及大學預科項目的國際文憑（IB）課程。2006年開始推行IB課程，並於2012年獲認證為「IB世界學校」，以IB課程的幼小項目為框架，包括多個學習目標，並配合探究式學習模式，以幼兒為主導，鼓勵他們主動學習，透過各種活動讓他們學習提問、整理資料、分析、計劃、創造和反思。老師作為引導的角色，從中協助幼兒建構知識。
派位方面， 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園派位理想，該校學生多數獲派瑪利曼小學、聖公會聖彼得小學、番禺會所華仁小學等。
陳彥行認祕密誕女交代生父身份 小公主多張靚相曝光
一直以來都聲稱自己單身的48歲陳彥行（行姐），最近被爆祕密誕女！對於種種傳聞，陳彥行終於正式回應，並在社交平台報喜，交代生父身份！
陳彥行被踢爆早已誕女 巨額栽培愛女
陳彥行曾在《皆大歡喜》系列中飾演「金日」一角，受到廣泛好評。她在無綫電視的12年合作結束後，曾短暫加盟亞洲電視，並與其他主持人合作主持過節目《大家「真」風騷》。儘管外界對她的私生活充滿好奇，陳彥行都堅稱自己單身，並把將全部的愛都投放在她的愛犬身上。
陳就讀學費11萬名校幼稚園
報導指，陳彥行一直宣稱單身，最近卻被揭她原來早已在三年前已祕密誕下一名女兒，並不惜花巨額培養寶貝女。
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陳彥行承認三年前秘密產女 大晒母女照
對於外界的傳聞及質疑，行姐於今天（3日） 在社交網向大家報喜，並認為囡囡是上帝給予她的珍貴禮物，她說道：
「昨天實在太忙
沒有時間逐一回覆傳媒記者們的訊息
真不好意思
實在驚訝還有娛記對我的新聞感興趣
現就在這裡統一回覆大家吧
本應3年前就應該公佈這個喜訊
但剛好那段時間卻一時間發生了很多事情
所以也沒這個心思向大家報喜了
時間日復一日就這樣不了了之了
現在就同大家一齊時光倒流
重溫一下我當時的喜悅吧
這是上帝給予我的珍貴禮物
必定會好好珍惜」
陳彥行大方回應另一半身分
此外，不少人都對其另一半及女兒生父有所猜測， 對此，行姐也大方回應， 透露男方是一位平凡的圈外人：
「另外傳媒朋友們也不用多猜測我的另外一半是什麼人
只是一位簡單低調的圈外人，沒什麼特別的
我一向做事都簡單低調
很怕是是非非複雜事情
相信熟悉我的朋友都會知道我的性格
感謝關心我的朋友叮囑我不要為報道影響心情
我ok的
人活到這個年紀什麼都不重要
最重要是身體健康
無論自己 家人 朋友們都要身體健康唷
在此再次感謝大家對我的關心」