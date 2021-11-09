陳志雲爆TVB失旅發局除夕騷主因 拍片明寸舊東家

香港旅遊發展局將於今年復辦除夕倒數活動「香港跨年倒數演唱會」，並公布製作權由ViuTV投得。陳志雲日前在自家YouTube頻道爆料，指稱據他了解，TVB亦有份參與競投製作權，但最終不敵ViuTV，他更寸爆舊東家話：「做少一單生意事小，但係面子就事大」！

文：東方新地 ｜圖：陳志雲 [email protected] Chan、[email protected]志雲頻道 stephenchannel、Mirror [email protected]