陳志雲爆TVB失旅發局除夕騷主因 拍片明寸舊東家
香港旅遊發展局將於今年復辦除夕倒數活動「香港跨年倒數演唱會」，並公布製作權由ViuTV投得。陳志雲日前在自家YouTube頻道爆料，指稱據他了解，TVB亦有份參與競投製作權，但最終不敵ViuTV，他更寸爆舊東家話：「做少一單生意事小，但係面子就事大」！
文：東方新地 ｜圖：陳志雲 [email protected] Chan、[email protected]志雲頻道 stephenchannel、Mirror [email protected]
爆TVB失旅發局除夕騷主因
闊別3年，香港旅遊發展局將於今年復辦除夕倒數活動，雖然除夕倒數煙花匯演繼續取消，但改為舉辦兩小時的「香港跨年倒數演唱會」，並已公布製作權由ViuTV投得。而一向敢於評論舊東家的前TVB高層陳志雲，日前在自家YouTube頻道《志雲頻道》爆料，指稱原來TVB亦有份參與競投製作權，但最終不敵ViuTV，他說：「據了解TVB都有競投，兩者投標製作費都差唔多，不過TVB最終輸咗畀ViuTV，主要原因據聞因爲ViuTV有Mirror呢張王牌」。
陳志雲明寸舊東家
之後陳志雲更明寸舊東家：「做少一單生意事小，但係對於TVB嚟講面子就事大。因為喺TVB口中，ViuTV根本就唔係自己對手，但係偏偏事實上證明咗，ViuTV的確係TVB嘅對手，仲要係贏咗佢嘅一個對手！」陳志雲言論一出，即惹起網民熱議，紛紛在討論區留言：「今次個總經理Eric曾，同首席創意總監輸到無哂面啦，好應該自動辭職吧」、「有曾志偉做高層，TVB輸硬」、「TVB根本無巨星，得班星夢」等等。