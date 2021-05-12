陳志雲大爆當年真相 指林峯被CCTVB某高層捧死 網民：林峯當年Package不輸姜B

近日林峯和老婆張馨月參與大陸綜藝節目《妻子的浪漫旅行5》拍攝，二人在節目中大晒恩愛，閃死人。同時，陳志雲竟拍片大爆林峯當年是被CCTVB捧死，他更指：「太呵護一個藝人，反而害咗佢。」志雲大師果然係天不怕地不怕……

編輯：東方新地丨原文：新Monday丨圖片：姜濤＠IG、陳志雲＠YouTube、林峯＠WEIBO、林家謙＠IG