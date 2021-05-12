陳志雲大爆當年真相 指林峯被CCTVB某高層捧死 網民：林峯當年Package不輸姜B
近日林峯和老婆張馨月參與大陸綜藝節目《妻子的浪漫旅行5》拍攝，二人在節目中大晒恩愛，閃死人。同時，陳志雲竟拍片大爆林峯當年是被CCTVB捧死，他更指：「太呵護一個藝人，反而害咗佢。」志雲大師果然係天不怕地不怕……
編輯：東方新地丨原文：新Monday丨圖片：姜濤＠IG、陳志雲＠YouTube、林峯＠WEIBO、林家謙＠IG
陳志雲爆無綫高層一意孤行
陳志雲近日在自己的YouTube頻道內，發表「TVB 又輸咗畀ViuTV?」的短片，期間他講到當年有TVB高層一定要將「亞太區最受歡迎男歌手」頒給親生仔林峯，陳志雲表示當時並不同意此做法，雖然覺得林峯十分有潛力，但當時還未去到可以奪這個獎，可是另一高層堅持要這樣做。結果，林峯隨即被坊間恥笑「亞太區最受歡迎男歌手」，是指亞皆老街及太子道最受歡迎男歌手。陳志雲又指有時太愛護一個藝人，反而會害了他。
陳志雲大讚林家謙夠坦白
陳志雲在片中又表示覺得林家謙非常可愛，他提到林家謙覺得自己只是做音樂，出道短短日子就奪得男歌手獎，竟連他自己都十分懷疑自己唱歌的能力，但也相當多謝投票支持自己的人，陳志雲又指相信這是林家謙的真心話。
網民議論紛紛
陳志雲的短片出街後，引起網友熱烈討論，有人指當年林峯歌影視三棲發展，如果不是TVB唔識捧人，相信會有更好發展，至少不會被恥笑多年。又有網民覺得「林峯當年Package不輸姜B」、「其實當年幾鐘意林峯唔少歌，可惜畀人夾硬谷死咗。」、「TVB捉到鹿都唔識脫角，係要拔苗助長，最後X死埋林峯。」、「林峯係真心紅歌視都唔錯，如果唔係TVB，肯過檔去古天樂嗰邊，紅到依家。」