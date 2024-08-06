陳志雲爆余思敏不滿何慶湘！教鄭中基要搵同性做助手：仰慕老闆好常見
機動娛樂發聲明 確認何慶湘已離職
鄭中基近日在社交平台發表聲明，表示：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」震驚眾多粉絲和網民，機動娛樂隨後亦發布聲明，確認何慶湘已於8月3日正式離職，而鄭中基則計劃在完成兩場演唱會後休息一段時間。
陳志雲爆鄭中基發文表達不清晰
在網台直播中，陳志雲首先透露，他雖然不認識鄭中基、余思敏和何慶湘三人，但有和鄭中基關係密切的人向他透露：「話今次佢只係寫嘅時候文字表達唔準確，唔係終止同機動電視嘅合作，係終止同何慶湘合作，間公司仍然都係佢嘅。鄭中基本身好多錢，都唔憂，佢唔係再科錢落去，呢個機動電視仍然會繼續，只係佢唔同何慶湘合作，佢冇理由終止同自己公司嘅合作。」
李婉華就留意到余思敏在鄭中基發表聲明前，已在IG限時動態預告了將有重大消息，並標註了鄭中基、何慶湘及機動電視台，惹人遐想。
稱員工或助手仰慕老闆好常見
陳志雲在直播中指出，員工或助手仰慕老闆和多了情感投射，都是十分常見的事。他分享了更多內幕：「鄭中基做幕前，佢搞呢個台，對營運唔係好大參與，佢抌咗錢出嚟亦都冇再注資，而家簽咗啲藝人，開支都大，聽聞坊間話何慶湘係好勤力，好賣力，周圍『R』數，但係就有啲八卦嘢，佢做經理人淨係同Ronald接工作，太太嘅工作佢唔接，有啲拗撬出咗嚟，太太出咗啲Post，可能對佢兩個啲關係唔高興，後來攞晒啲數嚟睇，覺得啲數唔係好對，搞到而家咁樣。」
余思敏疑不滿何慶湘代筆出po
但陳志雲續指何慶湘的朋友都相信她並不是會「穿櫃桶底」的人：「鄭中基最後出呢個Post，話要中止工作關係，覺得佢做嘢有問題，有熟鄭中基嘅朋友就話唔係好似佢，佢唔會寫到咁撇脫、咁絕、咁勁，話人哋幫佢代筆都唔定。呢個真係唔知，但係有啲暗湧喺入面，而家應該係佢太太掌管返個營運。」
陳志雲笑言鄭中基後來再出Po稱有情緒困擾，說不定就是因為夾在兩個女人中間：「一個係工作關係，一個係自己另一半，唔困擾都好難，哈哈！」
陳志雲教路搵助手一定要搵同性
李婉華則大膽假設何慶湘為人有機心，可能得一想二，想用圈套套著老闆，並指：「佢郁都郁唔到，要出動到正印大婆要出聲、做嘢，講到道德操守，作為一個咁腍善、冇所謂、咁錫人嘅鄭先生，又點會咁樣寫呢個何小姐，話你有操守問題？佢唔會寫得出，在公在私都有感情。」
最後陳志雲建議搵助手一定要搵同性，或者好醜樣的異性。李婉華就直言入行多年，見過娛樂圈有很多女助手乘虛而入，當一出埠工作，助手、經理人就如入無人之境，會有機心，知道對方有另一半，仍想試試自己能力。
盤點陳志雲昔日助手全部係同性
睇翻陳志雲昔日的助手全部都係同性，更曾與陳志雲爆出緋聞，被形容為陳志雲密友，其中包括曾與陳志雲一同捲入貪污案的兩位前助手叢培崑（Edthancy）及寧進（Coson，本名梁志昌）。
寧進 前TVB藝人變地產代理
寧進於2001年第15期藝員訓練班畢業加後入TVB，同屆畢業的藝人有廖碧兒、何俊軒、章志文等，他在05年開始成為陳志雲助手，09年更為節目《志雲飯局》擔任傳菜員。2010年，寧進因捲入貪污案被TVB解約，之後他開始轉行做地產代理至今，他轉行後同陳志雲仍保持著友好關係，更被陳志雲帶返教會上查經班。2013年他與拍拖多年的圈外女友JoJo結婚，陳志雲與前助手叢培崑都有分別到賀，目前他已育有1女1子。
叢培崑 捲貪污案後同陳志雲割蓆
而警員出身的叢培崑，06年曾發生交通意外累死好友，當時他的身邊已有一個親密女友，07年他經由寧進介紹，開始擔任陳志雲助手兼保鏢，更獲陳志雲提攜，變身多間製作公司的老闆，屢接大騷，包括曹格澳門演唱會，又承辦多個TVB外判節目。兩人當年經常出雙入對，雖然自2010年捲入貪污案後，叢培崑就同陳志雲割蓆，但2012年曾傳出「復合」。最終二人於2017年上訴得直，推翻貪污案所有定罪。
何恆安 曾與寧進合作開車行
何恆安（HangOn）同樣是透過寧進介紹，由07年開始擔任陳志雲助手兼保鏢，有指他和寧進、叢培崑識於微時，私下亦是好友，曾與寧進合作開過兩間車行。