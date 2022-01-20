陳志雲揭MIRROR工作人員寸嘴內幕：我都聽過電台同事有怨言
日前MIRROR因為IG小編而引發小型公關災難，最後搞到經理人花姐都要出嚟跪低道歉。呢日竟然輪到陳志雲爆料，揭開MIRROR工作人員寸嘴嘅內幕：「我都聽過電台同事對MIRROR幕後個別人員有啲怨言」。
文：東方新地 ｜圖：志雲頻道截圖、[email protected]_pls_do_ur_job、[email protected]
重溫MIRROR IG小編風波
早前因為COLLAR出道，繼而觸發鏡粉認為MIRROR的IG小編並不積極。及後IG小編亦有正視問題，即時做反應，的確比以前勤力得多。但又或者因為太過積極嘅關係，喺小編同鏡粉透過訊息對話嘅時候唔覺意寸嘴咗唔夠禮貌，結果要經理人花姐出面擺平事件。
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陳志雲揭MIRROR工作人員不禮貌
陳志雲在節目《晚間短評》中透露：「我都聽過電台同事對MIRROR幕後個別人員有啲怨言。」他表示，部分商台的同事都是MIRROR的粉絲之一，當知道MIRROR個別成員來商台擁受訪問時，有時候他們都會上前求合照，可是，卻被MIRROR的工作人員不太禮貌地對待：「『你屬於邊個部門？你咁樣嚟要求影相，有冇徵求過你上司同意？』結果場面搞到幾尷尬。」
志雲大師教禮貌
陳志雲表示理解藝人在接受訪問之後未必有時間滿足所有人合照的要求，可是要拒絕的方法亦可以有另一種：「可以代表藝人講一聲『對唔住，因為工作關係，今日唔可以多留影相。』我諗咁講大家都會諒解明白，唔一定要用到頭先嗰種語氣同語句表達。」
網民留言火上加油
聽完志雲師嘅建議，不少網民都舉腳贊同，認為MIRROR的工作人員應該要好好管理自己的態度，以免因小事要影響到MIRROR的形象。當中有幾位更加再留言發表自己聽聞，「聽過ViuTV規定不許內部員工找MIRROR成員合照，以免構成騷擾」、又例如「有啲客戶都怕咗MIRROR」等等。睇嚟MIRROR工作人員嘅負面新聞，並唔係無的放矢。
即睇志雲大師點樣講：
志雲大師仲有講埋姜濤私生飯事件！