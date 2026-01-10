陳志雲突現TVB電視城 回歸傳聞升溫 曾公開評論TVB會否滅亡

陳志雲昨日突然現身將軍澳電視城門口，與TVBuddy合照並大踏步走向TVB閘門，這個舉動瞬間引爆網民熱議！這位前TVB總經理在社交網上載重返電視城的影片，配文寫道「這條道路上我留下不少腳毛，在這裏渡過了18年」，令人不禁猜測他是否準備重返TVB。加上近日傳出他即將離開商台的消息，網民紛紛揣測志雲大師的下一步動向會否震撼娛樂圈。