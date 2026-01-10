陳志雲突現TVB電視城 回歸傳聞升溫 曾公開評論TVB會否滅亡
陳志雲重返電視城引爆回歸猜想
陳志雲自2012年辭去TVB總經理職位後，隨即加入商業電台擔任行政總裁，2014年更轉任首席智囊一職。然而近日他主持的電台節目《在晴朗的一天出發》已進入倒數階段，準備跟聽眾講再見，這個消息令不少忠實聽眾感到不捨。網民開始猜測他是否即將離開商台，尋找新的發展機會，而昨日突然現身TVB更加深了外界的揣測。
志雲大師重遊舊地引發回歸猜想
陳志雲昨日在社交網分享的影片中，他一身輕便裝扮在將軍澳電視城門口與TVBuddy合照留念，隨後更大踏步走向熟悉的TVB閘門。這個舉動配合他感性的文字「這條道路上我留下不少腳毛，在這裏渡過了18年」，瞬間勾起不少觀眾對他昔日在TVB風光歲月的回憶。加上早前曾志偉在台慶頒獎禮宣布卸任總經理一職，令網民更加相信陳志雲可能重返TVB接任要職。
網民瘋狂留言期待志雲飯局重現
陳志雲的突然現身立即引發網民熱烈討論，留言區湧現大量猜測和期待。有網民直接發問「陳志雲返TVB做總經理？」，更有人興奮地詢問「《志雲飯局》有得睇？」這些留言反映出觀眾對他重返TVB的強烈期待。不少網民回憶起他在TVB的黃金時期，認為如果他真的回歸，將為電視台注入新的活力和創意元素。
陳志雲過去幾年持續評論TVB經營
陳志雲過去幾年一直在YouTube頻道持續評論TVB經營與人事變動，多次分析其策略失誤，直言當年的TVB「唔係我哋認識的TVB」。他認為，將問題歸咎個別高層並不公平，管理層在用人及方向上同樣有責，亦坦言過去TVB的確走錯好多步。不過他指出，TVB至今仍擁有龐大免費觀眾基礎，會否走向「滅亡」，最終仍取決於自身能否真正修正錯誤、重回內容與創意本位。
TVB官方回應澄清聘請計劃
面對外界的熱烈揣測，TVB助理總經理（企業傳訊）黃德慧接受訪問時正式回應相關傳聞。她表示「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請Content Development總經理的計劃。」黃德慧進一步解釋，由於曾志偉在轉任顧問之前已用了一年時間逐步將工作交接給四位綜藝科監製，因此相關工作已有妥善安排。她最後補充「知道前輩重遊舊地心情愉快，我哋都替佢開心。」
網民反應兩極化討論持續發酵
儘管TVB官方已作出澄清，但網民的討論熱度絲毫未減。有支持者認為陳志雲的回歸將為TVB帶來新氣象，期待他能重新打造優質節目內容。然而也有網民質疑他重返的可能性，認為現時的電視生態已與他離開時大不相同。無論如何，這次突然現身電視城的舉動已成功引起全城關注，證明志雲大師的一舉一動仍然牽動著觀眾的心。