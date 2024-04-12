《愛回家》人氣女角離巢大解放 酒樓high爆性感演唱引熱議
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TVB的處境喜劇《愛·回家之開心速遞》劇組近期「大地震」，繼飾演「熊心如」的蘇韻姿宣佈離巢TVB後，飾演「細龍生」的鄭世豪亦傳出因合約價格問題而選擇不續約。而早已離巢TVB的「細龍太」陳思圻（前藝名陳偉琪），現時的發展可謂一片光明，近日陳思圻更驚喜現身酒樓性感演唱，引起一眾網民熱議……
陳思圻酒樓性感演唱超吸睛
陳思圻日前在某公司的週年慶中擔任表演嘉賓，她以一身鑲滿亮片的緊身短裙上陣，大方騷美腿和傲人身材。陳思圻邊唱邊穿梭於人群之中，表現得相當投入，任影唔嬲之餘仲超親民與在場的觀眾互動，令現場氣氛十分高漲！
陳思圻獲網民激讚
陳思圻性感演唱的片段一出，隨即引起網民的熱議，大家更齊齊表示十分掛住「細龍太」：「係細龍太啊！真係好掛住佢」、「她真的好討喜，就算演壞人也討厭不起來」、「細龍太消失一排圓潤了」、「細龍太真的又好看又有身材」
陳思圻中門大開露黑絲搶Fo 「胸狠」睇科技展勁火辣
已離開劇組嘅《愛回家》「細龍太」陳思圻經常以性感打扮示人，被封為「新一代咪神」。近日陳思圻就現身藝術科技展，以中門大開露黑絲的造型完美搶Fo，性感打扮現身的她更成為現場焦點……
陳思圻中門大開性感露黑Bra
近日澳門舉行藝術科技巡展，邀請多位藝人到場支持宣傳，其中憑《愛回家》「細龍太」一角成功彈起嘅陳思圻亦有到場打卡。出名身材好又經常以性感打扮示人嘅陳思圻，今次當然冇令網民失望，以白色西裝套裝上陣，不過上衣就只穿上黑色蕾絲Bra，拉開外套玩中門大開，非常性感，搞到同場其他嘉賓都忍唔住上前同佢合照，成為全場嘅集郵對象。
陳思圻鬼妹仔性格 向來愛作性感打扮
擁有36E傲人身材嘅陳思圻，多年前從加拿大回流香港。一直都係鬼妹仔性格嘅陳思圻經常於社交平台大派福利。早前到西貢參加下水禮嘅陳思圻，當然不忘派福利俾粉絲，上傳多張身穿低胸泳衣嘅照片上IG，網民都紛紛留言大讚，仲有網民話想睇近鏡添。
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、IG@vthechan