《愛回家》人氣女角離巢大解放 酒樓high爆性感演唱引熱議

TVB的處境喜劇《愛·回家之開心速遞》劇組近期「大地震」，繼飾演「熊心如」的蘇韻姿宣佈離巢TVB後，飾演「細龍生」的鄭世豪亦傳出因合約價格問題而選擇不續約。而早已離巢TVB的「細龍太」陳思圻（前藝名陳偉琪），現時的發展可謂一片光明，近日陳思圻更驚喜現身酒樓性感演唱，引起一眾網民熱議……