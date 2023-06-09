兩大咪神互鬥胸狠！陳思圻中門大開露黑絲搶Fo 高海寧靠1招反擊

已離開劇組嘅《愛回家》「細龍太」陳思圻經常以性感打扮示人，被封為「新一代咪神」。近日陳思圻就同另一咪神高海寧現身藝術科技展，兩人均以性感打扮現身，陳思圻就中門大開露黑絲搶Fo，不過高海寧都唔輸蝕，用1招成功反擊！