兩大咪神互鬥胸狠！陳思圻中門大開露黑絲搶Fo 高海寧靠1招反擊
陳思圻中門大開性感露黑Bra
近日澳門舉行藝術科技巡展，邀請多位藝人到場支持宣傳，其中憑《愛回家》「細龍太」一角成功彈起嘅陳思圻亦有到場打卡。出名身材好又經常以性感打扮示人嘅陳思圻，今次當然冇令網民失望，以白色西裝套裝上陣，不過上衣就只穿上黑色蕾絲Bra，拉開外套玩中門大開，非常性感，搞到同場其他嘉賓都忍唔住上前同佢合照，成為全場嘅集郵對象。
「無綫咪神」高海寧密實封胸大露背
「無綫咪神」高海寧亦有到場支持，不過高海寧就冇陳思圻咁性感，只係穿上綠色大露背長裙，雖然性感程度被陳思圻遜色，但依然靚爆鏡，非常有氣質。
陳思圻鬼妹仔性格 向來愛作性感打扮
擁有36E傲人身材嘅陳思圻，多年前從加拿大回流香港。一直都係鬼妹仔性格嘅陳思圻經常於社交平台大派福利。早前到西貢參加下水禮嘅陳思圻，當然不忘派福利俾粉絲，上傳多張身穿低胸泳衣嘅照片上IG，網民都紛紛留言大讚，仲有網民話想睇近鏡添。
高海寧密實封胸「玩低調」
相反高海寧近年就經常密實封胸，早前高海寧在社交平台分享一段在影片，片中高海寧身穿緊身白色上衣配杏色長裙，手持粉色雨傘在雨中漫步，並寫道：「突然想起一句歌詞：『而我聽見下雨的聲音 想起你用唇語說愛情 』」，又感性又浪漫。不過一班網民再次睇錯重點，大家都只留意到高海寧嘅傲人身材，仲留言大讚：「高寧身材真係世界級！」
密實性感早有前科 貼身衫打鼓拍片騷才華
近年封胸走密實路線嘅高海寧，已經唔係第一次令網民睇錯重點。早前高海寧在社交平台上傳睇畫展嘅近照，相中高Ling站在一幅畫前側身拍照，身穿灰色貼身大露背上衣加白色長褲，大曬S型身材，網民都紛紛留言大讚：「身材好睇過幅畫」。
打鼓拍片騷才華貼身衫出賣好身形顯上圍線條
高海寧早前大騷自己打鼓嘅片，不過網民竟然集中討論高海寧多年不變的身材。事關片中着住杏色貼身衫的高海寧雖然包到實一實，但由於影片拍攝角度係側面，加上高海寧嘅衣服非常貼身，完全將其驕人嘅身材表露無遺，就算衣服包得密實，依然清楚見到高海寧上圍非常豐滿！高海寧打鼓節奏有快有慢，當手勢變快時，其傲人的上圍亦隨之擺動，場面非常吸睛，有網民更頂唔住，表示想睇埋正面Shot添！
高海寧澎湃身材致網民睇錯重點
高海寧雖然拍片目的係同大家分享自己打鼓，但似乎拍攝角度就令佢澎湃上圍若隱若現，搞到網民完全放錯重點，粉絲仲留言話：「好大對」、「高Ling拍嘅片好多時個拍攝角度都好特別」、「重點錯左」、「呢個鏡頭不得了」、「則面巧震撼」、「我都唔知望邊度好」、「呢個角度睇正呀！」
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