冥冥之中｜40歲TVB御用丫環陳思齊輪廓回復自然 2013年認打針過量變膠樣

有TVB「御用丫環」之稱的陳思齊睇個名你未必記得，不過睇相一定認得，事關她在TVB演出過百部劇集，大多是妹仔、同事等配角。2013傳出她整容失敗，有觀眾睇劇時發覺佢個樣唔同晒，「翻版朱玲玲」美貌不再。然而事隔9年，近日她亮相ViuTV新劇《冥冥之中》，有網民發現她容貌回復「正常」。