冥冥之中｜40歲TVB御用丫環陳思齊輪廓回復自然 2013年認打針過量變膠樣
40歲TVB「御用丫環」曾整容失敗 過檔ViuTV即變靚？
現年40歲有TVB「御用丫環」之稱的陳思齊，近日亮相ViuTV新劇《冥冥之中》，雖然戲份不多，但她「妹仔」形象深入民心所以被認出。陳思齊在劇中飾演人口控制公司職員，有網民認出她之餘並發現她容貌回復正常，面部輪廓自然。陳思齊2013年曾傳出整容失敗，有人發現她在劇集中面容變膠。當年她直言自己曾擔任美容院代言人，打了兩針透明質酸針，接受訪表示其實係瞞不了，因為入行多年，觀眾一定會留意到自己的變化。她又指當年「over咗」﹐打完第一針後要拍攝海報硬照所以再打，劑量過多導致相貌改變。幸好透明質酸會被皮膚吸收及分解，她深信面部會回復正常，最後如她所願面部能回復自然。同年她退出娛樂圈，轉行做香薰按摩。
2000年參選港姐入行 衰講錯嘢大熱倒灶
陳思齊2000年參選香港小姐入行，當時被傳媒封為「翻版朱玲玲」算是大熱之一，不過及後一句「朱玲玲係邊個？」令她大熱倒灶五甲不入，但之後都簽約TVB成為藝人。陳思齊活躍於TVB時不被重用，入行13年都沒有突出作品，大多是演有對白的配角，故有「御用丫環」之稱。到2013年出娛樂圈轉行做香薰按摩，直到近日亮相大量TVB昔日藝人參演的ViuTV劇集《冥冥之中》。
常演丫鬟半紅不黑 2大原因離開TVB
陳思齊加入TVB成為藝員後，曾出演出多部電視劇及不同類型節目包括，兒童節目、旅遊節目及綜藝資訊節目，其中以《皆大歡喜》、《足秤老婆八両夫》、《學警雄心》、《老婆大人》、《我的野蠻奶奶》、《法證先鋒》及《巨輪》等最為人熟識。當時陳思齊演技方面獲得好評，不過由於看起來弱質纖纖，又有少少楚楚可憐，沒有女主角應有的氣勢，故在TVB工作13年一直只飾演配角，大多飾演年輕妹妹或丫鬟角色。 雖然她參演過不少劇集，但一直半紅不黑。她自覺青春有限，一來年紀大難以演年輕少艾角色，二來公司競爭大，又沒有太大的發展空間，所以漸漸萌生轉行念頭。最後她在2013年與TVB約滿後決心離巢，轉投香港電視曾拍演劇集《大眾情性》，但好景不常，香港電視最終不獲發牌，無奈只好退出娛樂圈。
為母轉行做「骨妹」 只做女性客人
離開娛樂圈後，陳思齊轉行做按摩師，她接受訪問時更不介意自稱是「骨妹」。很多人會她奇為什麼無緣無故會去做「骨妹」？原來陳思齊的母親患了「五十肩」，最初她為了幫媽媽學按摩，結果因為性格正面，又愛帶開心及正能量給人，被朋友建議做治療師，所以令她用兩、三年進修音樂治療及香薰按摩證書課程。 後來她斥資數十萬榮升為老闆，與拍擋合資，在尖沙咀開設了一間「身心靈治療中心」。她強調為了自身與對方安全，不做男人生意，只會為女客人提供催眠、香薰及音樂治療，幫助客人紓緩不適及減壓，圈中的好友李思欣、關伊彤都有做過她的客人。她會親手去幫客人按摩，笑言剛入行很多「甩碌」，例如手勢不好，經常會按錯穴位；學香薰按摩時要溝油整配方，曾打破東西，要一絲不掛的朋友等她處理好才能開始按摩。