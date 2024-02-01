陳思齊

前「御用丫鬟」陳思齊新樣驚變翻版佘詩曼 再參演ViuTV劇中港雙線復出

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現年41歲前TVB「御用丫鬟」陳思齊（原名：陳凱怡）自2013年與TVB完約後便淡出了幕前，轉行任職音樂治療及香薰按摩師，直到2022年她亮相ViuTV劇集《冥冥之中》，被發現曾經崩壞的樣貌已回復自然，近日她宣布再次參演ViuTV新劇《飛黃騰達》，並進駐內地平台抖音，實行在中港兩地全面復出！

tvb 御用丫鬟 佢就係陳思齊，係咪睇相即刻認得呢。
陳思齊在TVB拍攝過不少劇集，包括《皆大歡喜》中的宮女牡丹、《足秤老婆八両夫》中的麥守珠、《學警雄心》的姚玲玲（粗Ling）等，可惜星運一直平平。（圖片來源：TVB

陳思齊 由「翻版朱玲玲」變「翻版佘詩曼」

陳思齊近日進駐抖音，並搵來古明華和湯俊明一起拍片，片中她穿著一身簡單的便服，配上Cap帽及一頭短髮，少女感十足，獲網民大讚保養得宜「依然咁靚女」，一點也不似已年過40。

陳思齊 陳思齊在片中的打扮少女感十足。
陳思齊在片中的打扮少女感十足。（圖片來源：抖音@陳思齊）

網民指完全變晒樣

不過片中陳思齊被介紹為「翻版朱玲玲」，網民卻指她現在應該叫「翻版佘詩曼」，紛紛表示：「完全變晒樣，都唔似嘅」、「思齊宜家似阿佘多d」、「認不出」、「以為係個阿婆」、「原來係陳凱怡」等。

陳思齊 網民卻指陳思齊現在完全唔似朱玲玲。
網民卻指陳思齊現在完全唔似朱玲玲。（圖片來源：抖音@陳思齊）
陳思齊 睇番陳思齊左）近照，的確同佘詩曼右）幾似樣！
睇番陳思齊（左）近照，的確同佘詩曼（右）幾似樣！（圖片來源：抖音@陳思齊 / IG@charmaine_sheh）

只記得叫陳凱怡

其實陳思齊早在08年已改名，但有不少內地網民都只記得她叫陳凱怡。片中她講到自己在香港有穩定工作，北上發展只是偶然：「因為我純粹想上嚟Hea，跟住大家見到我上嚟Hea就『搵你做嘢啦！』」

陳思齊 陳思齊笑指在香港生活都好快樂㗎，但她好貪心想更快樂，所以北上享受慢活。
陳思齊笑指在香港生活都好快樂㗎，但她好貪心想更快樂，所以北上享受慢活。（圖片來源：抖音@陳思齊）

親解北上發展原因

陳思齊直言：「其實我以為啲人唔記得咗我㗎喇，因為我已經冇拍嘢成10年喇嘛。」又表示北上最主要是想調理身體和享受美食，工作只是其次：「我能力範圍做到我想做多啲嘅，但係我怕自己年紀大機器壞。」

陳思齊 陳思齊早前曾現身古天樂內地粉絲見面會，擔任活動司儀。
陳思齊早前曾現身古天樂內地粉絲見面會，擔任活動司儀。（圖片來源：[email protected]
陳思齊 仲有另一款司儀Look，身形Fit到漏！
仲有另一款司儀Look，身形Fit到漏！（圖片來源：[email protected]

有份參演ViuTV新劇《飛黃騰達》

除了在內地平台抖音發片外，陳思齊日前亦有在IG出新po，貼出即將在2月12日（星期一，年初三）開播的ViuTV新劇《飛黃騰達》預告片，以一句「我陪大家過新年」來暗示自己有份參與這部劇集的演出：

「我陪大家過新年😉

大家知道點做啦？😏

驚唔驚喜？意唔意外？🤣

#重新出發
#新年快樂🎊
#支持
#開心」

陳思齊 陳思齊將有份參與ViuTV新劇《飛黃騰達》。
陳思齊將有份參與ViuTV新劇《飛黃騰達》。（圖片來源：[email protected]
陳思齊
（圖片來源：[email protected]

陳思齊2000年參選港姐入行 衰講錯嘢大熱倒灶

陳思齊2000年參選香港小姐入行，當時被傳媒封為「翻版朱玲玲」算是大熱之一，可惜最後因為佢講一句：「朱玲玲係邊個？」令她大熱倒灶五甲不入，但之後都簽約TVB成為藝人。陳思齊活躍於TVB時不被重用，入行13年都沒有突出作品，大多是演有對白的配角，故有「御用丫環」之稱。到2013年出娛樂圈轉行做香薰按摩，直到2022年亮相大量TVB昔日藝人參演的ViuTV劇集《冥冥之中》。

tvb 御用丫鬟 陳思齊原名陳凱怡，2000年參選香港小姐入行。
陳思齊原名陳凱怡，2000年參選香港小姐入行。（圖片來源：TVB
tvb 御用丫鬟 當時陳思齊有「翻版朱玲玲」之稱，不過一句「朱玲玲係邊個？」令她大熱倒灶。
當時陳思齊有「翻版朱玲玲」之稱，不過一句「朱玲玲係邊個？」令她大熱倒灶。（圖片來源：TVB
陳思齊 朱玲玲
朱玲玲77年當選港姐冠軍，曾被封「最美麗港姐」！（圖片來源：新傳媒照片庫）

曾被傳整容

而入行多年的陳思齊最具話題性的新聞就是據說在2013年時，她被傳整過容，而且劇集中的她面容似乎「走晒樣」。後來有傳媒訪問她時，她就直認自己做過美容院代言人，還打了兩次透明質酸針，還好後來復原了。

陳思齊 2013年陳思齊傳出整容失敗，觀眾發現她樣貌「變膠」。
2013年陳思齊傳出整容失敗，觀眾發現她樣貌「變膠」。（圖片來源：圖片來源：TVB）
tvb 御用丫鬟 陳思齊曾經變「膠樣」。
陳思齊曾經變「膠樣」。（圖片來源：TVB）

陳思齊曾轉戰香港電視

陳思齊在2013結束與無綫的12年之賓主關係後，一度轉投香港電視網絡，可是香港電視最終不獲發牌，她只好在2015年開始淡出娛樂圈，轉行任職音樂治療及香薰按摩師，到2022年她驚喜客串ViuTV劇集《冥冥之中》，雖然該劇成績平平，但就成功助她洗去走樣形象。

陳思齊 陳思齊客串演出ViuTV劇集《冥冥之中》。
陳思齊客串演出ViuTV劇集《冥冥之中》。（圖片來源：ViuTV）
陳思齊 劇中陳思齊面部輪廓已回復自然。
劇中陳思齊面部輪廓已回復自然。（圖片來源：ViuTV《冥冥之中》截圖）
tvb 御用丫鬟 陳思齊 陳思齊在IG出post表示今次客串「可一未必可再」，同埋強調自己拍劇時是39歲。
陳思齊在IG出post表示今次客串「可一未必可再」，同埋強調自己拍劇時是39歲。（圖片來源：陳思齊IG）

陳思齊常演丫鬟半紅不黑 2大原因離開TVB

陳思齊加入TVB成為藝員後，曾出演出多部電視劇及不同類型節目包括，兒童節目、旅遊節目及綜藝資訊節目，其中以《皆大歡喜》、《足秤老婆八両夫》、《學警雄心》、《老婆大人》、《我的野蠻奶奶》、《法證先鋒》及《巨輪》等最為人熟識。當時陳思齊演技方面獲得好評，不過由於看起來弱質纖纖，又有少少楚楚可憐，沒有女主角應有的氣勢，故在TVB工作13年一直只飾演配角，大多飾演年輕妹妹或丫鬟角色。

雖然她參演過不少劇集，但一直半紅不黑。她自覺青春有限，一來年紀大難以演年輕少艾角色，二來公司競爭大，又沒有太大的發展空間，所以漸漸萌生轉行念頭。最後她在2013年與TVB約滿後決心離巢，轉投香港電視曾拍演劇集《大眾情性》，但好景不常，香港電視最終不獲發牌，無奈只好退出娛樂圈。

tvb 御用丫鬟 陳思齊在《皆大歡喜》中飾演妹仔牡丹。
陳思齊在《皆大歡喜》中飾演宮女牡丹。（圖片來源：《皆大歡喜》截圖）
陳思齊 陳思齊本身樣子清純，入行以來有傳媒指她與另一女演員文頌嫻「撞樣」。
陳思齊本身樣子清純，入行以來有傳媒指她與另一女演員文頌嫻「撞樣」。（圖片來源：TVB）

陳思齊為母轉行做「骨妹」 只做女性客人

離開娛樂圈後，陳思齊轉行做按摩師，她接受訪問時更不介意自稱是「骨妹」。很多人會她奇為什麼無緣無故會去做「骨妹」？原來陳思齊的母親患了「五十肩」，最初她為了幫媽媽學按摩，結果因為性格正面，又愛帶開心及正能量給人，被朋友建議做治療師，所以令她用兩、三年進修音樂治療及香薰按摩證書課程。 後來她斥資數十萬榮升為老闆，與拍擋合資，在尖沙咀開設了一間「身心靈治療中心」。

她強調為了自身與對方安全，不做男人生意，只會為女客人提供催眠、香薰及音樂治療，幫助客人紓緩不適及減壓，圈中的好友李思欣、關伊彤都有做過她的客人。她會親手去幫客人按摩，笑言剛入行很多「甩碌」，例如手勢不好，經常會按錯穴位；學香薰按摩時要溝油整配方，曾打破東西，要一絲不掛的朋友等她處理好才能開始按摩。

陳思齊 tvb 御用丫鬟 41歲依然Keep得好好！
41歲依然Keep得好好！（圖片來源：[email protected]
tvb 御用丫鬟 陳思齊 陳思齊近年退出娛圈，即使素顏打扮亦非常後生，唔似40歲。
陳思齊即使素顏打扮亦非常後生，唔似40歲。（圖片來源：[email protected]

陳思齊近況曝光 被嚮全名出去搶花球

早已淡出娛樂圈多年的陳思齊早前出席富貴落選港姐梁麗瑩（Davily）的婚宴，很久不見她近況曝光，網民力讚依然保養得宜！

陳思齊在IG發布當晚合照之餘，同時也打了一段長文，因為41歲目前還是單身的她讓不少身邊好友催促她快點成家立室，陳思齊寫道：

姊妹的愛有多狠
嚮全名出去搶花球
我唔尷尬。我唔尷尬。我唔尷尬
有些事與我無緣
你們就別替我急喇

陳思齊 tvb 御用丫鬟 好耐冇見，佢出席落選港姐梁麗瑩婚禮！
好耐冇見，佢出席落選港姐梁麗瑩婚禮！（圖片來源：[email protected]
陳思齊 tvb 御用丫鬟 把握同一眾圈中好友合照。
把握同一眾圈中好友合照。（圖片來源：IG@snow711）
陳思齊 tvb 御用丫鬟
（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：抖音@陳思齊、[email protected]、IG@charmaine_sheh、TVB、ViuTV、新傳媒照片庫

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