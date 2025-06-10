前TVB御用丫鬟陳思齊轉行後近況曝光 單身多年突然肚凸凸孕味勁濃
陳思齊 勁粗腰圍震驚網民
現年43歲的陳思齊最近在社交網站上分享了一張照片，相中她戴著藍白色頭巾和圓框眼鏡，身上穿著一件白底彩色圖案的寬鬆T恤，突顯現出她驚人的腰圍，肚凸凸孕味勁濃，看起來就像是一位準媽媽。這位前TVB女星曾經坦言自己30歲過後嫁唔出、冇人要，許多粉絲都希望她能夠建立一個幸福的家庭。
自爆被人寫「粗身大細」咁擺攤
陳思齊在帖子中寫道：「難怪被人寫『粗身大細』咁擺攤，我原來都真係肥咗幾多！仲要咁認真咁諗收工食咩，真係要控制下體重先#吃貨#打工人#努力#加油#餓」她用吃貨來形容自己，還自爆當時正部署收工後去食大餐，難怪她表示絕對需要控制自己的體重。
陳思齊曾被傳整容
入行多年的陳思齊最具話題性的新聞就是在2013年時，她被傳整過容，而且劇集中的她面容似乎「走晒樣」。後來有傳媒訪問她時，她就直認自己做過美容院代言人，還打了兩次透明質酸針，還好後來復原了。
陳思齊曾轉戰香港電視
陳思齊在2013結束與無綫的12年之賓主關係後，一度轉投香港電視網絡，可是香港電視最終不獲發牌，她只好在2015年開始淡出娛樂圈，轉行任職音樂治療及香薰按摩師，到2022年她驚喜客串ViuTV劇集《冥冥之中》，雖然該劇成績平平，但就成功助她洗去走樣形象。
曾呻做TVB藝人經常擔憂被裁員
陳思齊在早前曬出嘅影片中，戴上大框眼鏡、紮起雙辮，以鄰家女孩造型現身。年過四十的她保養得宜，依然滿臉稚氣。陳思齊在片中坦言在TVB時深受年齡焦慮困擾：「經常擔憂被裁員，而且女演員好快就畀人話年紀大，又冇角色啱我做，叫我早啲嫁人喎。面對工作瓶頸，又30歲嫁唔去，我決定離開娛樂圈，試吓其他發展。」然而，她發現現實並不如想像簡單：「香港小姐頭銜同演戲經驗，都幫唔到我搵一份好工，社會太殘酷。」
轉行擺檔賣雞腳兼執垃圾
經過深思熟慮，陳思齊選擇在佛山擺攤賣雞腳，並與同樣轉行飲食業的前TVB藝人蔡淇俊合作。蔡淇俊更為她舉辦小型歡迎儀式，送上鮮花並打趣問她是否想清楚，提醒擺攤辛苦且可能被媒體報導「淪落到街邊搵食」。不過陳思齊卻信心滿滿，回應道：「唔驚，鍾意寫咩就寫咩，我要絕地反彈，做雞腳皇后！」影片中，她親自收拾攤位垃圾，展現務實一面。
陳思齊 由「翻版朱玲玲」變「翻版佘詩曼」
現年41歲的陳思齊近日進駐抖音，並搵來古明華和湯俊明一起拍片，片中她穿著一身簡單的便服，配上Cap帽及一頭短髮，少女感十足，獲網民大讚保養得宜「依然咁靚女」，一點也不似已年過40。
網民指完全變晒樣
不過片中陳思齊被介紹為「翻版朱玲玲」，網民卻指她現在應該叫「翻版佘詩曼」，紛紛表示：「完全變晒樣，都唔似嘅」、「思齊宜家似阿佘多d」、「認不出」、「以為係個阿婆」、「原來係陳凱怡」等。
只記得叫陳凱怡
其實陳思齊早在08年已改名，但有不少內地網民都只記得她叫陳凱怡。片中她講到自己在香港有穩定工作，北上發展只是偶然：「因為我純粹想上嚟Hea，跟住大家見到我上嚟Hea就『搵你做嘢啦！』」
親解北上發展原因
陳思齊直言：「其實我以為啲人唔記得咗我㗎喇，因為我已經冇拍嘢成10年喇嘛。」又表示北上最主要是想調理身體和享受美食，工作只是其次：「我能力範圍做到我想做多啲嘅，但係我怕自己年紀大機器壞。」
陳思齊2000年參選港姐入行 衰講錯嘢大熱倒灶
陳思齊2000年參選香港小姐入行，當時被傳媒封為「翻版朱玲玲」算是大熱之一，可惜最後因為佢講一句：「朱玲玲係邊個？」令她大熱倒灶五甲不入，但之後都簽約TVB成為藝人。陳思齊活躍於TVB時不被重用，入行13年都沒有突出作品，大多是演有對白的配角，故有「御用丫環」之稱。到2013年出娛樂圈轉行做香薰按摩，直到2022年亮相大量TVB昔日藝人參演的ViuTV劇集《冥冥之中》。
有份參演ViuTV新劇《飛黃騰達》
除了在內地平台抖音發片外，陳思齊亦有在IG出新po，去年亦有在社交平台貼出ViuTV劇《飛黃騰達》的預告片，並以一句「我陪大家過新年」來暗示自己有份參與這部劇集的演出：
「我陪大家過新年😉
大家知道點做啦？😏
驚唔驚喜？意唔意外？🤣
#重新出發
#新年快樂🎊
#支持
#開心」
陳思齊常演丫鬟半紅不黑 2大原因離開TVB
陳思齊加入TVB成為藝員後，曾出演出多部電視劇及不同類型節目包括，兒童節目、旅遊節目及綜藝資訊節目，其中以《皆大歡喜》、《足秤老婆八両夫》、《學警雄心》、《老婆大人》、《我的野蠻奶奶》、《法證先鋒》及《巨輪》等最為人熟識。當時陳思齊演技方面獲得好評，不過由於看起來弱質纖纖，又有少少楚楚可憐，沒有女主角應有的氣勢，故在TVB工作13年一直只飾演配角，大多飾演年輕妹妹或丫鬟角色。
雖然她參演過不少劇集，但一直半紅不黑。她自覺青春有限，一來年紀大難以演年輕少艾角色，二來公司競爭大，又沒有太大的發展空間，所以漸漸萌生轉行念頭。最後她在2013年與TVB約滿後決心離巢，轉投香港電視曾拍演劇集《大眾情性》，但好景不常，香港電視最終不獲發牌，無奈只好退出娛樂圈。
陳思齊為母轉行做「骨妹」 只做女性客人
離開娛樂圈後，陳思齊轉行做按摩師，她接受訪問時更不介意自稱是「骨妹」。很多人會她奇為什麼無緣無故會去做「骨妹」？原來陳思齊的母親患了「五十肩」，最初她為了幫媽媽學按摩，結果因為性格正面，又愛帶開心及正能量給人，被朋友建議做治療師，所以令她用兩、三年進修音樂治療及香薰按摩證書課程。 後來她斥資數十萬榮升為老闆，與拍擋合資，在尖沙咀開設了一間「身心靈治療中心」。
她強調為了自身與對方安全，不做男人生意，只會為女客人提供催眠、香薰及音樂治療，幫助客人紓緩不適及減壓，圈中的好友李思欣、關伊彤都有做過她的客人。她會親手去幫客人按摩，笑言剛入行很多「甩碌」，例如手勢不好，經常會按錯穴位；學香薰按摩時要溝油整配方，曾打破東西，要一絲不掛的朋友等她處理好才能開始按摩。