42歲前「御用丫鬟」轉行擺檔賣雞腳兼執垃圾 拍片爆退出娛樂圈真正原因

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42歲前TVB「御用丫鬟」陳思齊2000年參選香港小姐，並憑甜美外貌被外界看好，雖未入五強，但仍獲簽約TVB。陳思齊入行後憑乖巧形象頻頻出演古裝劇中的丫鬟角色，成為觀眾熟悉的面孔，隨後又去HKTV拍攝多部劇集，可惜星路平平，最後逐漸淡出幕前。陳思齊近日更拍片透露自己已移居內地佛山，並轉行擺攤賣雞腳，兼重提當年選擇離開娛樂圈原因……
tvb 御用丫鬟 陳思齊在TVB拍攝過不少劇集，包括《皆大歡喜》中的宮女牡丹、《足秤老婆八両夫》中的麥守珠、《學警雄心》的姚玲玲（粗Ling）等，可惜星運一直平平。（圖片來源：TVB）
陳思齊在TVB拍攝過不少劇集，包括《皆大歡喜》中的宮女牡丹、《足秤老婆八両夫》中的麥守珠、《學警雄心》的姚玲玲（粗Ling）等，可惜星運一直平平。（圖片來源：TVB）

陳思齊拍片呻港姐無助自己搵工

陳思齊在最新曬出嘅影片中，戴上大框眼鏡、紮起雙辮，以鄰家女孩造型現身。42歲的她保養得宜，依然滿臉稚氣。陳思齊在片中坦言在TVB時深受年齡焦慮困擾：「女演員好快就畀人話年紀大，30歲仲未嫁，又無角色啱我做，仲要人叫我早啲嫁人。面對工作瓶頸，我決定離開娛樂圈試其他發展。」然而，她發現現實並不如想像簡單：「香港小姐頭銜同演戲經驗，都幫唔到我搵一份好工，社會太殘酷。」

tvb 御用丫鬟 陳思齊密密在抖音更新近況，近日就拍片親解離開演藝圈原因。（圖片來源：抖音@陳思齊）
陳思齊密密在抖音更新近況，近日就拍片親解離開演藝圈原因。（圖片來源：抖音@陳思齊）
tvb 御用丫鬟 陳思齊在片中直言在TVB時有年齡焦慮，而且亦經常擔心被裁員。（圖片來源：抖音@陳思齊）
陳思齊在片中直言在TVB時有年齡焦慮，而且亦經常擔心被裁員。（圖片來源：抖音@陳思齊）
tvb 御用丫鬟 陳思齊隨後仲無奈表示香港小姐嘅頭銜以及演習嘅經驗都無助自己搵工。（圖片來源：抖音@陳思齊）
陳思齊隨後仲無奈表示香港小姐嘅頭銜以及演習嘅經驗都無助自己搵工。（圖片來源：抖音@陳思齊）
tvb 御用丫鬟 陳思齊亦不禁呻「社會太殘酷」。（圖片來源：抖音@陳思齊）
陳思齊亦不禁呻「社會太殘酷」。（圖片來源：抖音@陳思齊）

轉戰佛山賣雞腳 誓做「雞腳皇后」

經過深思熟慮，陳思齊選擇在佛山擺攤賣雞腳，並與同樣轉行飲食業的前TVB藝人蔡淇俊合作。蔡淇俊更為她舉辦小型歡迎儀式，送上鮮花並打趣問她是否想清楚，提醒擺攤辛苦且可能被媒體報導「淪落到街邊搵食」。不過陳思齊卻信心滿滿，回應道：「唔驚，鍾意寫咩就寫咩，我要絕地反彈，做雞腳皇后！」影片中，她親自收拾攤位垃圾，展現務實一面。

tvb 御用丫鬟 陳思齊近日仲宣布與同樣轉行飲食業的前TVB藝人蔡淇俊合作，蔡淇俊亦特意送上鮮花歡迎陳思齊，不過就問對方擔唔擔心會被指「淪落到街邊搵食」。（圖片來源：抖音@陳思齊）
陳思齊近日仲宣布與同樣轉行飲食業的前TVB藝人蔡淇俊合作，蔡淇俊亦特意送上鮮花歡迎陳思齊，不過就問對方擔唔擔心會被指「淪落到街邊搵食」。（圖片來源：抖音@陳思齊）
tvb 御用丫鬟 蔡淇俊仲表示陳思齊可能會被指「一把年紀都嫁唔出」。（圖片來源：抖音@陳思齊）
蔡淇俊仲表示陳思齊可能會被指「一把年紀都嫁唔出」。（圖片來源：抖音@陳思齊）
tvb 御用丫鬟 不過陳思齊對此就直言冇有怕，更興奮表示「要做雞腳皇后」！（圖片來源：抖音@陳思齊）
不過陳思齊對此就直言冇有怕，更興奮表示「要做雞腳皇后」！（圖片來源：抖音@陳思齊）
tvb 御用丫鬟 陳思齊在片中亦落手落腳親自執拾枱面嘅垃圾，完全冇嫌棄。（圖片來源：抖音@陳思齊）
陳思齊在片中亦落手落腳親自執拾枱面嘅垃圾，完全冇嫌棄。（圖片來源：抖音@陳思齊）

前「御用丫鬟」陳思齊新Look撞樣佘詩曼！超Fit狀態復出北上兼再拍ViuTV新劇

前TVB「御用丫鬟」陳思齊（原名：陳凱怡）自2013年與TVB完約後便淡出了幕前，直到2022年她亮相ViuTV劇集《冥冥之中》，被發現曾經崩壞的樣貌已回復自然，去年她宣布重新出發，除了進駐內地平台抖音外，更再次參演ViuTV新劇《飛黃騰達》，實行在中港兩地全面復出！

陳思齊 由「翻版朱玲玲」變「翻版佘詩曼」

現年41歲的陳思齊近日進駐抖音，並搵來古明華和湯俊明一起拍片，片中她穿著一身簡單的便服，配上Cap帽及一頭短髮，少女感十足，獲網民大讚保養得宜「依然咁靚女」，一點也不似已年過40。

tvb 御用丫鬟 陳思齊在片中的打扮少女感十足。（圖片來源：抖音@陳思齊）
陳思齊在片中的打扮少女感十足。（圖片來源：抖音@陳思齊）

網民指完全變晒樣

不過片中陳思齊被介紹為「翻版朱玲玲」，網民卻指她現在應該叫「翻版佘詩曼」，紛紛表示：「完全變晒樣，都唔似嘅」、「思齊宜家似阿佘多d」、「認不出」、「以為係個阿婆」、「原來係陳凱怡」等。

tvb 御用丫鬟 網民卻指陳思齊現在完全唔似朱玲玲。（圖片來源：抖音@陳思齊）
網民卻指陳思齊現在完全唔似朱玲玲。（圖片來源：抖音@陳思齊）
tvb 御用丫鬟 睇番陳思齊（左）近照，的確同佘詩曼（右）幾似樣！（圖片來源：抖音@陳思齊 / IG@charmaine_sheh）
睇番陳思齊（左）近照，的確同佘詩曼（右）幾似樣！（圖片來源：抖音@陳思齊 / IG@charmaine_sheh）

只記得叫陳凱怡

其實陳思齊早在08年已改名，但有不少內地網民都只記得她叫陳凱怡。片中她講到自己在香港有穩定工作，北上發展只是偶然：「因為我純粹想上嚟Hea，跟住大家見到我上嚟Hea就『搵你做嘢啦！』」

tvb 御用丫鬟 陳思齊笑指在香港生活都好快樂㗎，但她好貪心想更快樂，所以北上享受慢活。（圖片來源：抖音@陳思齊）
陳思齊笑指在香港生活都好快樂㗎，但她好貪心想更快樂，所以北上享受慢活。（圖片來源：抖音@陳思齊）

親解北上發展原因

陳思齊直言：「其實我以為啲人唔記得咗我㗎喇，因為我已經冇拍嘢成10年喇嘛。」又表示北上最主要是想調理身體和享受美食，工作只是其次：「我能力範圍做到我想做多啲嘅，但係我怕自己年紀大機器壞。」

tvb 御用丫鬟 陳思齊早前曾現身古天樂內地粉絲見面會，擔任活動司儀。（圖片來源：IG@szetsai.chan）
陳思齊早前曾現身古天樂內地粉絲見面會，擔任活動司儀。（圖片來源：[email protected]
tvb 御用丫鬟 仲有另一款司儀Look，身形Fit到漏！（圖片來源：IG@szetsai.chan）
仲有另一款司儀Look，身形Fit到漏！（圖片來源：[email protected]

有份參演ViuTV新劇《飛黃騰達》

除了在內地平台抖音發片外，陳思齊亦有在IG出新po，去年亦有在社交平台貼出ViuTV新劇《飛黃騰達》的預告片，並以一句「我陪大家過新年」來暗示自己有份參與這部劇集的演出：

「我陪大家過新年😉

大家知道點做啦？😏

驚唔驚喜？意唔意外？🤣

#重新出發
#新年快樂🎊
#支持
#開心」

tvb 御用丫鬟 陳思齊將有份參與ViuTV新劇《飛黃騰達》。（圖片來源：IG@szetsai.chan）
陳思齊將有份參與ViuTV新劇《飛黃騰達》。（圖片來源：[email protected]
tvb 御用丫鬟 （圖片來源：IG@szetsai.chan）
（圖片來源：[email protected]

陳思齊2000年參選港姐入行 衰講錯嘢大熱倒灶

陳思齊2000年參選香港小姐入行，當時被傳媒封為「翻版朱玲玲」算是大熱之一，可惜最後因為佢講一句：「朱玲玲係邊個？」令她大熱倒灶五甲不入，但之後都簽約TVB成為藝人。陳思齊活躍於TVB時不被重用，入行13年都沒有突出作品，大多是演有對白的配角，故有「御用丫環」之稱。到2013年出娛樂圈轉行做香薰按摩，直到2022年亮相大量TVB昔日藝人參演的ViuTV劇集《冥冥之中》。

tvb 御用丫鬟 陳思齊原名陳凱怡，2000年參選香港小姐入行。（圖片來源：TVB）
陳思齊原名陳凱怡，2000年參選香港小姐入行。（圖片來源：TVB）
tvb 御用丫鬟 當時陳思齊有「翻版朱玲玲」之稱，不過一句「朱玲玲係邊個？」令她大熱倒灶。（圖片來源：TVB）
當時陳思齊有「翻版朱玲玲」之稱，不過一句「朱玲玲係邊個？」令她大熱倒灶。（圖片來源：TVB）
tvb 御用丫鬟 朱玲玲77年當選港姐冠軍，曾被封「最美麗港姐」！（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱玲玲77年當選港姐冠軍，曾被封「最美麗港姐」！（圖片來源：新傳媒照片庫）

曾被傳整容

而入行多年的陳思齊最具話題性的新聞就是據說在2013年時，她被傳整過容，而且劇集中的她面容似乎「走晒樣」。後來有傳媒訪問她時，她就直認自己做過美容院代言人，還打了兩次透明質酸針，還好後來復原了。

tvb 御用丫鬟 2013年陳思齊傳出整容失敗，觀眾發現她樣貌「變膠」。（圖片來源：圖片來源：TVB）
2013年陳思齊傳出整容失敗，觀眾發現她樣貌「變膠」。（圖片來源：圖片來源：TVB）
tvb 御用丫鬟 陳思齊曾經變「膠樣」。（圖片來源：TVB）
陳思齊曾經變「膠樣」。（圖片來源：TVB）

陳思齊曾轉戰香港電視

陳思齊在2013結束與無綫的12年之賓主關係後，一度轉投香港電視網絡，可是香港電視最終不獲發牌，她只好在2015年開始淡出娛樂圈，轉行任職音樂治療及香薰按摩師，到2022年她驚喜客串ViuTV劇集《冥冥之中》，雖然該劇成績平平，但就成功助她洗去走樣形象。

tvb 御用丫鬟 陳思齊客串演出ViuTV劇集《冥冥之中》。（圖片來源：ViuTV）
陳思齊客串演出ViuTV劇集《冥冥之中》。（圖片來源：ViuTV）
tvb 御用丫鬟 劇中陳思齊面部輪廓已回復自然。（圖片來源：ViuTV《冥冥之中》截圖）
劇中陳思齊面部輪廓已回復自然。（圖片來源：ViuTV《冥冥之中》截圖）
tvb 御用丫鬟 陳思齊在IG出post表示今次客串「可一未必可再」，同埋強調自己拍劇時是39歲。（圖片來源：陳思齊IG）
陳思齊在IG出post表示今次客串「可一未必可再」，同埋強調自己拍劇時是39歲。（圖片來源：陳思齊IG）

陳思齊常演丫鬟半紅不黑 2大原因離開TVB

陳思齊加入TVB成為藝員後，曾出演出多部電視劇及不同類型節目包括，兒童節目、旅遊節目及綜藝資訊節目，其中以《皆大歡喜》、《足秤老婆八両夫》、《學警雄心》、《老婆大人》、《我的野蠻奶奶》、《法證先鋒》及《巨輪》等最為人熟識。當時陳思齊演技方面獲得好評，不過由於看起來弱質纖纖，又有少少楚楚可憐，沒有女主角應有的氣勢，故在TVB工作13年一直只飾演配角，大多飾演年輕妹妹或丫鬟角色。

雖然她參演過不少劇集，但一直半紅不黑。她自覺青春有限，一來年紀大難以演年輕少艾角色，二來公司競爭大，又沒有太大的發展空間，所以漸漸萌生轉行念頭。最後她在2013年與TVB約滿後決心離巢，轉投香港電視曾拍演劇集《大眾情性》，但好景不常，香港電視最終不獲發牌，無奈只好退出娛樂圈。

tvb 御用丫鬟 陳思齊在《皆大歡喜》中飾演宮女牡丹。（圖片來源：《皆大歡喜》截圖）
陳思齊在《皆大歡喜》中飾演宮女牡丹。（圖片來源：《皆大歡喜》截圖）
tvb 御用丫鬟 陳思齊本身樣子清純，入行以來有傳媒指她與另一女演員文頌嫻「撞樣」。（圖片來源：TVB）
陳思齊本身樣子清純，入行以來有傳媒指她與另一女演員文頌嫻「撞樣」。（圖片來源：TVB）

陳思齊為母轉行做「骨妹」 只做女性客人

離開娛樂圈後，陳思齊轉行做按摩師，她接受訪問時更不介意自稱是「骨妹」。很多人會她奇為什麼無緣無故會去做「骨妹」？原來陳思齊的母親患了「五十肩」，最初她為了幫媽媽學按摩，結果因為性格正面，又愛帶開心及正能量給人，被朋友建議做治療師，所以令她用兩、三年進修音樂治療及香薰按摩證書課程。 後來她斥資數十萬榮升為老闆，與拍擋合資，在尖沙咀開設了一間「身心靈治療中心」。

她強調為了自身與對方安全，不做男人生意，只會為女客人提供催眠、香薰及音樂治療，幫助客人紓緩不適及減壓，圈中的好友李思欣、關伊彤都有做過她的客人。她會親手去幫客人按摩，笑言剛入行很多「甩碌」，例如手勢不好，經常會按錯穴位；學香薰按摩時要溝油整配方，曾打破東西，要一絲不掛的朋友等她處理好才能開始按摩。

tvb 御用丫鬟 41歲依然Keep得好好！（圖片來源：IG@szetsai.chan）
41歲依然Keep得好好！（圖片來源：[email protected]
tvb 御用丫鬟 陳思齊即使素顏打扮亦非常後生，唔似40歲。（圖片來源：IG@szetsai.chan）
陳思齊即使素顏打扮亦非常後生，唔似40歲。（圖片來源：[email protected]

陳思齊近況曝光 被嚮全名出去搶花球

早已淡出娛樂圈多年的陳思齊早前出席富貴落選港姐梁麗瑩（Davily）的婚宴，很久不見她近況曝光，網民力讚依然保養得宜！

陳思齊在IG發布當晚合照之餘，同時也打了一段長文，因為目前還是單身的她讓不少身邊好友催促她快點成家立室，陳思齊寫道：

姊妹的愛有多狠
嚮全名出去搶花球
我唔尷尬。我唔尷尬。我唔尷尬
有些事與我無緣
你們就別替我急喇

tvb 御用丫鬟 好耐冇見，佢出席落選港姐梁麗瑩婚禮！（圖片來源：IG@szetsai.chan）
好耐冇見，佢出席落選港姐梁麗瑩婚禮！（圖片來源：[email protected]
tvb 御用丫鬟 把握同一眾圈中好友合照。（圖片來源：IG@snow711）
把握同一眾圈中好友合照。（圖片來源：IG@snow711）
tvb 御用丫鬟 （圖片來源：IG@szetsai.chan）
（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：抖音@陳思齊資料或影片來源：原文刊於新假期

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