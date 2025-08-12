43歲前TVB「御用丫鬟」陳思齊慘況曝光 被好友騙走畢生積蓄 晒恐怖爛面照：瘦到得番七十幾磅！

現年43歲、有TVB「御用丫鬟」之稱的前藝人陳思齊（原名陳凱怡），近年淡出娛樂圈轉行擺攤賣雞腳，生活看似愜意。豈料她日前在社交平台拍片驚爆，曾被好友騙走畢生積蓄，導致身心崩潰兼免疫系統失調，更一度瘦到僅剩七十多磅！陳思齊更大方公開當時的恐怖爛面照，畫面相當嚇人，究竟她是如何走出人生谷底？