43歲前TVB「御用丫鬟」陳思齊慘況曝光 被好友騙走畢生積蓄 晒恐怖爛面照：瘦到得番七十幾磅！
現年43歲、有TVB「御用丫鬟」之稱的前藝人陳思齊（原名陳凱怡），近年淡出娛樂圈轉行擺攤賣雞腳，生活看似愜意。豈料她日前在社交平台拍片驚爆，曾被好友騙走畢生積蓄，導致身心崩潰兼免疫系統失調，更一度瘦到僅剩七十多磅！陳思齊更大方公開當時的恐怖爛面照，畫面相當嚇人，究竟她是如何走出人生谷底？
陳思齊拍片自揭傷疤 慘被好友騙走積蓄
陳思齊日前在社交平台以「家家有本難唸的經」為題拍片，罕有地剖白淡出幕前的辛酸。她坦言在香港做演員收入不高，多年來僅儲下「啲啲積蓄」，沒想到卻遇人不淑，被所謂的朋友徹底出賣。她憶述當時情況時仍心有餘悸：「我將積蓄借咗畀朋友應急，當然最後係一去冇回頭，連個朋友都唔見埋。」這次重創不但令她血本無歸，更成為壓垮她健康的最後一根稻草，人生直插谷底。
壓力爆煲致免疫系統崩潰 陳思齊晒恐怖爛面照
被騙走積蓄後，陳思齊因巨大壓力導致身體出現嚴重問題，她直言：「然後我就捱到身體出問題，連個免疫系統都壞埋」。她更在影片中公開多張當時的恐怖照片，只見她面頰和雙腿都長滿密密麻麻的紅疹，情況駭人。
沉重打擊下，她身心俱疲，體重更暴跌至七、八十磅，「我之後瘦到得番七十幾八十磅，全身上下都冇一忽好肉」。為了治病，她花光僅餘金錢，中西醫雙管齊下，一度完全入不敷支。最後，她聽從醫生建議，搬到內地靜養調理，經過長時間的休養後身體才奇蹟般康復。
網民湧入留言打氣 大讚陳思齊勇敢堅強
影片曝光後，大批網民湧入陳思齊的社交平台為她打氣，對其遭遇深感同情，並大讚她非常勇敢，願意分享這段慘痛經歷。網民紛紛留言表示支持：「好心痛！估唔到你經歷過咁多嘢，加油！」、「朋友真係要小心識，你好叻女可以捱得過！」、「見到你而家咁開朗真係好，健康最重要」、「多謝你分享，好有正能量，支持你！」不少粉絲都鼓勵她要向前看，並祝福她現在的雞腳生意越做越好。
