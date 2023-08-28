香港小姐2023｜陳怡名再與網民挑機 IG出黑圖白字反擊黑面一事：別來惹我
陳怡名香港小姐2023｜黑IG story洩憤 稱知道自己不會晉級十強
比賽結束後一眾佳麗紛紛於社交平台上載相片及限時動態，而陳怡名（Zora Chan）上載的三段黑底白字限時動態更於一眾佳麗中跑出。除了回應網民指她「黑面」一事，更指出自己早已知道並不會晉級十強。陳怡名（Zora Chan）於限時動態中稱：「現在這是我自己的ig，不再是misshk No.14，別來惹我」，又表示：「別來我這裏找罵」、「再給我一次機會，我的臉會更黑」及「蠻荒唐的一件事」等等，疑似暗示比賽過程不愉快。
陳怡名香港小姐2023｜火爆言論惹網民不滿 稱其為低EQ港姐
其實陳怡名（Zora Chan）已經不是第一次因其火爆的言論成為媒體及網民的焦點，決賽前的「你最Like的心水佳麗」投票活動中，陳怡名（Zora Chan）曾經因為不滿被拍得不好看而直接在官方影片下留言，稱：「拍的醜成這樣謝謝了」，並與網民展開罵戰。隨後其留言因為夾雜粗口，拍有損港姐形象而被刪除。
睇埋其他佳麗最真實的反應：
陳怡名香港小姐2023｜不滿照片未能突出其「蛇腰」直接公開投訴
另外，14號佳麗陳怡名（Zora Chan）在個人IG賬號的限時動態中，公開罵某傳媒文字內容句句提及其「蛇腰」，但文章封面圖片中三張她的照片都未能突出她的「蛇腰」，仲要其中一張閉眼了，她說：「好好笑，字字講腰細，結果三張照片，全是閉眼照，沒一張跟腰有關，我幾百張照片視頻，專挑閉眼的呀，想做咩呀到底，嗯？」
在自己IG分享自拍照並寫道：「這是我的地盤」，疑似暗示這裡她喜歡怎樣拍自己都可以，亦自拍的自己是最好看的。
陳怡名香港小姐2023｜以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠
今屆16位港姐身形普遍偏瘦及平均，不過最搶鏡、最豐滿上圍的三位佳麗，則為擁有36吋胸圍的6號胡睿涵、35吋胸圍的16號郭珮文及34吋胸圍的9號潘明璇！而14號陳怡名（Zora）以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，又指拍攝泳裝照最怕曬黑，她表示：「我半個鐘就搽一次防曬。我唔太驚影泳裝，因為平時去旅行都有著比堅尼影相。」並笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」
陳怡名香港小姐2023｜14號 Zora Chen 佳麗檔案
|入圍編號
|14
|全名
|陳怡名
|英文名
|Zora Chen
|IG
|mm.uz__
|年齡
|26歲
|三圍
|32, 21½, 33½
|身高
|162.5cm
|體重
|43.5kg
|地區
|內地
|職業
|公關專員
|學歷
|理工大學翻譯及傳譯碩士
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