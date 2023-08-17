陳怡名香港小姐2023｜Zora罵戰後清空IG疑受情緒困擾！21.5吋蛇腰之冠

陳怡名Zora香港小姐2023｜14號佳麗陳怡名（Zora Chan）為理工大學翻譯及傳譯碩士，現年26歲，身高162.5cm，自稱任職公關專員。早前TVB公開佳麗泳裝造型照，陳怡名獲封「蛇腰之最」，她在個人IG上亦不時大派福利照，平日衣著打扮火辣！