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陳怡名香港小姐2023｜Zora罵戰後清空IG疑受情緒困擾！21.5吋蛇腰之冠

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陳怡名Zora香港小姐2023｜14號佳麗陳怡名（Zora Chan）為理工大學翻譯及傳譯碩士，現年26歲，身高162.5cm，自稱任職公關專員。早前TVB公開佳麗泳裝造型照，陳怡名獲封「蛇腰之最」，她在個人IG上亦不時大派福利照，平日衣著打扮火辣！

即睇《香港小姐2023》16位佳麗介紹

陳怡名香港小姐2023｜罵戰後清空IG疑受情緒困擾

TVB為宣傳「你最Like的心水佳麗」投票活動，早前在IG官方賬號連推出4條短片，題目是「有冇俾小編撩到先~」，影片中節目組人員向眾佳麗說出一些「撩妹金句」，目的是紀錄下佳麗最真實又可愛的面貌和反應。而眾多影片中，又似乎唯獨是14號佳麗陳怡名（Zora Chan）被以高抄的角度攝錄，因此她疑似不滿被拍得不好看而直接在影片下留言投訴：「拍的醜成這樣謝謝了」，繼而有網民疑似看不過眼她的態度，與她展開罵戰。陳怡名在罵戰中亦毫不掩飾真實的豪邁個性，夾雜粗口詞語。不過要顧及佳麗的形象，有關的留言現已被刪除。

陳怡名（Zora Chan）在事件後引來網民不滿，大批網民湧入Zora的IG留言攻擊，而Zora現在的IG已經清空了，不過依舊不時發佈限時動態，曾上載了與朋友的對話，當中的一句「還要我怎麼做呢」似乎透露出自己的困擾。

陳怡名 陳怡名Zora Chan）的個人IG目前清空一片
陳怡名（Zora Chan）的個人IG目前清空一片（圖片來源：[email protected]__）
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（圖片來源：IG@misshkpageant）
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（圖片來源：IG@misshkpageant）
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（圖片來源：IG@misshkpageant）

更多：香港小姐2023｜陳怡名Zora留言投訴TVB拍得太「真實」 與網民展開罵戰

陳怡名香港小姐2023｜以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠

16位佳麗正式埋位拍攝泳裝照前，先以綠色、橙色、紫色、彩藍及桃紅等不同色系造型拍攝宣傳照及大合照，之後16位佳麗分別換上墨綠色及粉紅色三點式泳衣拍攝單人照。今屆16位港姐身形普遍偏瘦及平均，不過最搶鏡、最豐滿上圍的三位佳麗，則為擁有36吋胸圍的6號胡睿涵、35吋胸圍的16號郭珮文及34吋胸圍的9號潘明璇！

而14號陳怡名（Zora）以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，又指拍攝泳裝照最怕曬黑，她表示：「我半個鐘就搽一次防曬。我唔太驚影泳裝，因為平時去旅行都有著比堅尼影相。」並笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」

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14號佳麗陳怡名（Zora Chan）（圖片來源：TVB）
陳怡名不時在IG大派福利
陳怡名不時在IG大派福利（圖片來源：[email protected]__）
獲封「蛇腰之冠」的陳怡名在IG大晒美好身段
獲封「蛇腰之冠」的陳怡名在IG大晒美好身段（圖片來源：[email protected]__）
獲封「蛇腰之冠」的陳怡名在IG大晒美好身段
獲封「蛇腰之冠」的陳怡名在IG大晒美好身段（圖片來源：[email protected]__）

陳怡名香港小姐2023｜14號 Zora Chen 佳麗檔案

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 陳怡名。
陳怡名。（圖片來源：TVB）
入圍編號 14
全名 陳怡名
英文名 Zora Chen
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年齡 26歲
三圍 32, 21½, 33½
身高 162.5cm
體重 43.5kg
地區 內地
職業 公關專員
學歷 理工大學翻譯及傳譯碩士
陳怡名在理工大學修讀翻譯及傳譯碩士
陳怡名在理工大學修讀翻譯及傳譯碩士（圖片來源：[email protected]__）

陳怡名香港小姐2023｜似內地女演員楊冪

陳怡名不時在IG以素顏示人，自參選以來亦不時在IG分享在TVB電視城的工作照，都有不少粉絲留言大讚：「其實今屆個個都係冠軍，勝負難分!」、「你拎唔到冠軍就請我食m記」。另一輯相，好似演員專業硬照一樣，有網友留言指看似內地女演員楊冪。

陳怡名不時在IG以素顏示人
陳怡名不時在IG以素顏示人（圖片來源：[email protected]__）
陳怡名五官精緻，不輸其他大熱門佳麗
陳怡名五官精緻，不輸其他大熱門佳麗（圖片來源：[email protected]__）
陳怡名
（圖片來源：[email protected]__）
陳怡名
（圖片來源：[email protected]__）
陳怡名 香港小姐2023 陳嘉容
（圖片來源：IG@tvbanywhere_official）

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圖片來源：TVB、[email protected]__

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