陳怡名香港小姐2023｜Zora罵戰後清空IG疑受情緒困擾！21.5吋蛇腰之冠
陳怡名香港小姐2023｜罵戰後清空IG疑受情緒困擾
TVB為宣傳「你最Like的心水佳麗」投票活動，早前在IG官方賬號連推出4條短片，題目是「有冇俾小編撩到先~」，影片中節目組人員向眾佳麗說出一些「撩妹金句」，目的是紀錄下佳麗最真實又可愛的面貌和反應。而眾多影片中，又似乎唯獨是14號佳麗陳怡名（Zora Chan）被以高抄的角度攝錄，因此她疑似不滿被拍得不好看而直接在影片下留言投訴：「拍的醜成這樣謝謝了」，繼而有網民疑似看不過眼她的態度，與她展開罵戰。陳怡名在罵戰中亦毫不掩飾真實的豪邁個性，夾雜粗口詞語。不過要顧及佳麗的形象，有關的留言現已被刪除。
陳怡名（Zora Chan）在事件後引來網民不滿，大批網民湧入Zora的IG留言攻擊，而Zora現在的IG已經清空了，不過依舊不時發佈限時動態，曾上載了與朋友的對話，當中的一句「還要我怎麼做呢」似乎透露出自己的困擾。
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陳怡名香港小姐2023｜以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠
16位佳麗正式埋位拍攝泳裝照前，先以綠色、橙色、紫色、彩藍及桃紅等不同色系造型拍攝宣傳照及大合照，之後16位佳麗分別換上墨綠色及粉紅色三點式泳衣拍攝單人照。今屆16位港姐身形普遍偏瘦及平均，不過最搶鏡、最豐滿上圍的三位佳麗，則為擁有36吋胸圍的6號胡睿涵、35吋胸圍的16號郭珮文及34吋胸圍的9號潘明璇！
而14號陳怡名（Zora）以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，又指拍攝泳裝照最怕曬黑，她表示：「我半個鐘就搽一次防曬。我唔太驚影泳裝，因為平時去旅行都有著比堅尼影相。」並笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」
陳怡名香港小姐2023｜14號 Zora Chen 佳麗檔案
|入圍編號
|14
|全名
|陳怡名
|英文名
|Zora Chen
|IG
|mm.uz__
|年齡
|26歲
|三圍
|32, 21½, 33½
|身高
|162.5cm
|體重
|43.5kg
|地區
|內地
|職業
|公關專員
|學歷
|理工大學翻譯及傳譯碩士
陳怡名香港小姐2023｜似內地女演員楊冪
陳怡名不時在IG以素顏示人，自參選以來亦不時在IG分享在TVB電視城的工作照，都有不少粉絲留言大讚：「其實今屆個個都係冠軍，勝負難分!」、「你拎唔到冠軍就請我食m記」。另一輯相，好似演員專業硬照一樣，有網友留言指看似內地女演員楊冪。
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