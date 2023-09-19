JPEX｜27歲YouTuber陳怡被捕畫面引關注 素顏樣勁大出入被網民狠批

虛擬資產交易平台JPEX無牌風波持續發酵，昨日（18日）除了林作被警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕之外，網紅兼YouTuber陳怡亦涉嫌「串謀詐騙」被警方扣留調查。不過，自從陳怡傳出被捕的消息後即在網上掀起極大討論度，皆因她被捕時的外貌，與平時在網上的「女神樣」差別甚大！