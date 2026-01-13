陳惠敏首揭與陳慧琳「親戚」關係真相 霸氣護花一句話變江湖傳說
81歲江湖大佬陳惠敏近日強勢進駐社交平台做KOL，精神奕奕回歸娛樂圈！在最新影片中，他更罕有地親自拆解困擾圈中多年的都市傳說，究竟他與樂壇天后陳慧琳（Kelly）是否真的有親戚關係？這位曾經憑《古惑仔》「駱駝」一角威震江湖的影壇猛人，終於開腔揭開真相，更爆出當年一句霸氣護花宣言如何引發全城誤會！
陳惠敏精神回勇開腔澄清多年傳言
雖然陳惠敏近年先後經歷中風、肺癌及腦癌的煎熬，但在最新的小紅書影片中，他不僅面色紅潤飽滿，說話更是中氣十足、口齒伶俐，精神狀態明顯回勇，令一眾影迷大感放心。當工作人員代網民提問關於他與陳慧琳的神秘關係時，陳惠敏一臉認真地澄清：「好啊，我而家話你聽，其實我同陳慧琳真係無親戚關係。」這句話瞬間打破了外界多年來的猜測和傳言。
Kelly爸爸珠寶商身份曝光 兩人僅有數面之緣
陳惠敏透露，他與陳慧琳之所以有交集，純粹是因為Kelly的父親經營珠寶生意，而他過往因商務場合與陳父有過一兩面之緣，並非外傳的血緣關係。他對這位後輩讚不絕口：「只不過佢老竇，我哋見過面，而且陳慧琳呢個女仔非常非常好，我哋大家都好尊重佢，根本我哋就係無親戚關係。」陳惠敏更強調，陳慧琳在電影界及娛樂圈的成績有目共睹，大家都很認可她的為人和才華。
霸氣護花一句話變江湖傳說
至於為何會傳出如此深厚的「親戚」誤會？陳惠敏終於揭開謎底，原來全因當年一句充滿江湖份量的護花宣言。他憶述在陳慧琳剛出道走紅時，自己曾公開放話：「你搞邊個都好，唔可以搞陳慧琳！」陳惠敏坦言，講這番話全因他極度欣賞Kelly，認為她是一位非常好的女孩，為人正派且形象清純，在行內值得受到各方尊重。正因為這句充滿保護性的發言，加上他與陳父相識的背景，才令外界自行腦補，誤以為兩人有親戚關係。
網民恍然大悟讚陳惠敏義氣護花
真相大白後，網民紛紛留言表達對這個多年謎團的驚訝和理解。有網民留言：「陳慧琳真的是一個很乾淨的女生」、「感謝大佬叔叔對Kelly的讚賞」。亦有心水清的網民突破盲腸，笑指：「陳慧琳鄉下係上海，陳惠敏鄉下係廣州，真係大纜都扯唔埋」，不過亦有人戲言「同姓三分親」，算起來也是同一個祖宗。不少網民對陳惠敏當年的義氣相挺表示讚賞，認為他這種前輩保護後輩的做法值得尊敬。
