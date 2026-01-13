陳惠敏首揭與陳慧琳「親戚」關係真相 霸氣護花一句話變江湖傳說

81歲江湖大佬陳惠敏近日強勢進駐社交平台做KOL，精神奕奕回歸娛樂圈！在最新影片中，他更罕有地親自拆解困擾圈中多年的都市傳說，究竟他與樂壇天后陳慧琳（Kelly）是否真的有親戚關係？這位曾經憑《古惑仔》「駱駝」一角威震江湖的影壇猛人，終於開腔揭開真相，更爆出當年一句霸氣護花宣言如何引發全城誤會！