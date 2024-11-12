陳慧嫻演唱會2025｜1月紅館騷內容搶先睇 冧爆稱想邀請呢位小鮮肉做嘉賓
陳慧嫻直言自己事業似花期
踏入40週年，陳慧嫻今次演唱會用了「花」作主題，由初開到盛放，展現她不同階段歌唱事業上的轉變，連演唱會海報都化身為一朵超級大花，以一朵花的姿態，加上她的經典歌曲，帶大家穿越季節的輪迴。慧嫻表示：「以前演唱會，好多唔同造型我都試過，今次好想做返一個純綷嘅自己，音樂部份樂隊陣容強勁，仲會有弦樂合奏。我覺得我嘅事業都好似一次又一次嘅花期一樣，縱使每一次去到花期完結，大家覺得我好似會消失，其實我只係自己匿埋咗好好準備自己，等待下一次嘅花期出現。其實每一個人嘅人生都好似花期一樣，總會有高有低，但我非常幸運，因為fans總會好有耐性咁期待住我每一個花期嘅出現。」
陳慧嫻大方透露嚴演唱會內容
相隔6年再踏紅館，她大方分享今次會是四面台的舞台設計，與觀眾拉近距離，目前我們已經籌備演唱會的流程，「可以講少少，會有一part好特別，我同3個自己跳舞，但要賣吓關子，哈哈，到時入場先知係點樣同3個自己跳舞。啲衫設計中，據知都有啲係好重好大件， 設計師Kenneth又要我露肉（笑），所以唔單止減肥，重要鍛鍊自己肌肉承托力。我最希望可以減廿磅啦，哈哈。聽日開始閉關跟營養師減，狂做運動咁囉，今次會跳好多舞呀，有part 十幾分鐘medley，簡直係挑戰人生極限。」
陳慧嫻笑稱想邀請小鮮肉做嘉賓
問到演唱會嘉賓，慧嫻就表示：「軒仔成日話由細聽我啲歌，又話好想嚟我演唱會唱，我都好希望佢嚟囉，我又想Twins一齊嚟玩跳舞街，仲有Aga作咗首新歌比我，我都好想同佢一齊玩。」
陳慧嫻亦笑稱：「以前同年代歌手好似克勤，草蜢，學友呀，都請過，所以成日勞煩他們又唔好意思，今次試吓邀請新一代囉。重有好多小鮮肉我都好鍾意，魏浚笙我覺得佢好靚仔呀，哈哈，唔知可唔可以邀請佢呢。」問到慧嫻好朋友蔡一傑最近生病，她表示對方現時狀態不錯：「傑仔好好呀，我有問候佢，大家唔駛擔心，佢好快好返啦」
演唱會發售日期
The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會
日期：21-22, 24-25/1/2025
時間：8:15PM
地點：紅磡香港體育館
票價：$980 / $680 / $480
滙豐信用卡獨家優先訂票
優先訂票日期：18-20/11/2024
優先訂票熱線：3761 6515 （早上10 時至晚上 7時）
優先訂票網址：priority.cityline.com
門票由11月26日起於城市售票網公開發售（門票開售首天不設售票處及自助售票機售票）
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