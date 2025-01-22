陳慧嫻演唱會2025！座位表+歌單！宣佈加場 附門票價格/購票連結

最新娛聞
東方新地

廣告

陳慧嫻演唱會2025｜陳慧嫻紅館演唱會2025宣佈加場！2025年1月21-22日、1月24-26日、1月30日在紅磡香港體育館舉行40週年演唱會《The Fabulous 40 Priscilla live in Hong Kong》，《新假期》整合演唱會門票價格、加場購票連結、座位表、歌單和搶飛攻略，粉絲們切勿錯過演唱會詳情！

陳慧嫻演唱會2025｜歌單

頭場歌單

  1. 奇妙旅程
  2. 柯德莉夏萍穿過的鞋
  3. 不羈戀人
  4. 逝去的諾言+人生何處不相逢
  5. 花店
  6. 紅茶館
  7. 玩味
  8. 真情流露
  9. 傻女
  10. Jealousy
  12. 我心不死
  13. 凌晨舊戲
  14. 為何仍是你
  15. 明日有明天
  16. 情意結
  17. Dance song Medley
  18. 跳舞街(與張敬軒合唱)
  19. 與淚抱擁(張敬軒)
  20. 陪伴
  21. I need to be in love
  22. 今天的愛人是誰(每天不同)
  23. 夜機
  24. 千千闕歌
  25. 飄雪
  26. 幾時再見
陳慧嫻演唱會2025 （圖片來源：英皇娛樂 官網）
（圖片來源：英皇娛樂 官網）

陳慧嫻演唱會2025｜座位表

紅磡香港體育館

陳慧嫻演唱會2025 （圖片來源：urbtix.hk）
（圖片來源：urbtix.hk）

陳慧嫻演唱會2025｜陳慧嫻演唱會出現假票

演唱會總監馮貽柏表示，昨晚一共發現八張假票。經由紅館負責幫忙識別，事主亦已報警處理。 被問到依家假票像真度咁高，觀眾點樣可以避免中招？

馮貽柏表示，「騙徒手法層出不窮，避免中招的唯一方法，就係經由合法途徑購票，陳慧嫻演唱會上星期剛加場，還有少量門票於城市電腦售票網公開發售。大家可以去城市電腦售票網購票，千萬不要幫襯非法、或不名來歷網站，否則無法得到任何保障。」

而紅館點樣分辨到假票？ 馮貽柏表示，「紅館負責入場嘅保安會用QR code scanner 掃描票上面嘅QR code , 發現無效（QR code scanner 會顯示無效（二維碼）, 用作推斷呢啲係無效嘅假票。」

陳慧嫻演唱會2025 陳慧嫻演唱會假票仿真度極高（圖片來源：網上圖片）
陳慧嫻演唱會假票仿真度極高（圖片來源：網上圖片）

陳慧嫻演唱會2025｜日期＋門票詳情

陳慧嫻演唱會2025｜The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 40週年演唱會｜紅磡體育館詳情
演出日期 2025年1月21-22日、1月24-26日、1月30日
時間 20:15｜21:00 (1月30日)
地點 紅磡香港體育館
地址 香港紅磡灣暢運道9號
門票票價 HK$ 980 / 680 / 480
陳慧嫻演唱會2025 （圖片來源：英皇娛樂 官網）
（圖片來源：英皇娛樂 官網）

陳慧嫻演唱會2025｜加場門票公開發售

日期： 即日起開始

購票連結

陳慧嫻演唱會2025｜門票搶飛攻略

URBTIX城市售票網引進了最新的系統「貓眼娛樂」，這個即時平台不僅擴大了處理流量的能力，能夠讓多達2萬人同時購票，還新增了虛擬排隊功能以及實時輪候資料等功能，讓購票者能夠了解大致的等待時間。在URBTIX城市售票網購票時，如果使用美國運通信用卡，您將享有SafeKey驗證的便利。這意味著您無需等待短信驗證，避免因未能收到相關訊息而錯失購票機會。因此，當您在URBTIX搶飛時，我們建議優先考慮使用美國運通信用卡，以確保購票過程更加順利。

更多演唱會搶飛攻略+事前準備

陳慧嫻演唱會2025｜搶先透露1月紅館騷內容 笑稱想邀請呢位小鮮肉做嘉賓

陳慧嫻紅館演唱會首場 不慎踩裙腳仆倒華麗執生 張敬軒任嘉賓勁唱跳舞街

圖片來源：官網資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 