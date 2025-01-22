陳慧嫻演唱會2025！座位表+歌單！宣佈加場 附門票價格/購票連結
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陳慧嫻演唱會2025｜陳慧嫻紅館演唱會2025宣佈加場！2025年1月21-22日、1月24-26日、1月30日在紅磡香港體育館舉行40週年演唱會《The Fabulous 40 Priscilla live in Hong Kong》，《新假期》整合演唱會門票價格、加場購票連結、座位表、歌單和搶飛攻略，粉絲們切勿錯過演唱會詳情！
陳慧嫻演唱會2025｜歌單
頭場歌單
- 奇妙旅程
- 柯德莉夏萍穿過的鞋
- 不羈戀人
- 逝去的諾言+人生何處不相逢
- 花店
- 紅茶館
- 玩味
- 真情流露
- 傻女
- Jealousy
- 飄
- 我心不死
- 凌晨舊戲
- 為何仍是你
- 明日有明天
- 情意結
- Dance song Medley
- 跳舞街(與張敬軒合唱)
- 與淚抱擁(張敬軒)
- 陪伴
- I need to be in love
- 今天的愛人是誰(每天不同)
- 夜機
- 千千闕歌
- 飄雪
- 幾時再見
陳慧嫻演唱會2025｜座位表
紅磡香港體育館
陳慧嫻演唱會2025｜陳慧嫻演唱會出現假票
演唱會總監馮貽柏表示，昨晚一共發現八張假票。經由紅館負責幫忙識別，事主亦已報警處理。 被問到依家假票像真度咁高，觀眾點樣可以避免中招？
馮貽柏表示，「騙徒手法層出不窮，避免中招的唯一方法，就係經由合法途徑購票，陳慧嫻演唱會上星期剛加場，還有少量門票於城市電腦售票網公開發售。大家可以去城市電腦售票網購票，千萬不要幫襯非法、或不名來歷網站，否則無法得到任何保障。」
而紅館點樣分辨到假票？ 馮貽柏表示，「紅館負責入場嘅保安會用QR code scanner 掃描票上面嘅QR code , 發現無效（QR code scanner 會顯示無效（二維碼）, 用作推斷呢啲係無效嘅假票。」
陳慧嫻演唱會2025｜日期＋門票詳情
|陳慧嫻演唱會2025｜The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 40週年演唱會｜紅磡體育館詳情
|演出日期
|2025年1月21-22日、1月24-26日、1月30日
|時間
|20:15｜21:00 (1月30日)
|地點
|紅磡香港體育館
|地址
|香港紅磡灣暢運道9號
|門票票價
|HK$ 980 / 680 / 480
陳慧嫻演唱會2025｜加場門票公開發售
日期： 即日起開始
購票連結
陳慧嫻演唱會2025｜門票搶飛攻略
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圖片來源：官網資料或影片來源：原文刊於新假期