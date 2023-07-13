陳慧欣突曬記者證引網民猜測 有線00後新聞小花IG原來勁多靚相
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有線新聞部早前有多位小花離巢，包括余茵娜和梁思齊，兩人更因Last day在新聞佈景板前跳Jisoo「開花舞」，而被新聞界前輩公開狠批，更有指因此遭TVB收回過檔Offer。有線另一新聞小花陳慧欣（Kendy）近日在社交網曬出記者證，就引起不少網民關注，擔心她即將離開有線。
有線00後新聞小花陳慧欣：任務完成，多謝大家
陳慧欣日前在其IG貼出她報新聞時的截圖和短片，以及一張「港澳新聞機構常駐內地記者證」相，表示：「任務完成，多謝大家。（附上最後嘅有線電視記者陳慧欣報道）」引來不少網民猜測她是否離開有線，紛紛追問：「交出記者證~會唔會真係唔做？」、「即將離開有線新聞？」、「良禽擇木而棲」、「準備轉做主播？」等等。
駐北京3個月後回港任職
有心水清網民為陳慧欣解釋，指她是因為由北京調回香港任職，所以要交還記者證：「三月份陳慧欣離港赴京，佢自己都講應該係逗留三個月左右」、「北京張駐京証不嬲用完三個月要交番㗎啦！」亦有網民猜測是因為有線電視收費台已停播，可能因為要改「牌頭」，所以要交回舊證。
已加入有線兩年半
現年22歲的陳慧欣（Kendy），在2000年10月出世，是一名00後，曾就讀於嘉諾撒培德書院，自2021年1月加入有線新聞部實習，2022年畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系後，正式成為有線港聞組記者。
IG大曬比堅尼照
鏡頭前陳慧欣打扮斯文，偶爾會穿著貼身薄衫出鏡，突顯出Fit爆曲線，原來私下的她熱愛運動，不時出海暢泳，又帶狗仔去行山，以及四出去旅行等，讀大學時她更曾是舞蹈學會成員，睇得又跳得。不過陳慧欣已有一名拍拖約8個月的男友，不時會在IG Story中公開放閃。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、有線新聞截圖