陳慧欣突曬記者證引網民猜測 有線00後新聞小花IG原來勁多靚相

有線新聞部早前有多位小花離巢，包括余茵娜和梁思齊，兩人更因Last day在新聞佈景板前跳Jisoo「開花舞」，而被新聞界前輩公開狠批，更有指因此遭TVB收回過檔Offer。有線另一新聞小花陳慧欣（Kendy）近日在社交網曬出記者證，就引起不少網民關注，擔心她即將離開有線。