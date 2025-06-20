刑偵12｜林保怡陳慧珊大結局重聚 為續集埋伏線 細數二人合作劇集勁經典
林保怡陳慧珊大結局聚頭 疑為續集埋伏線
《刑偵12》週五大結局，林保怡飾演的丁洛風最終被永久囚禁，畫面轉至一間雪白囚室，林保怡在內心世界中靜靜閱讀一本《密碼之城：數位迷宮》。之後陳慧珊突然驚險現身，自稱是他潛藏多時的另一人格，低聲說道：「我係陪你最耐嘅人格，我係你嘅守護者。」似為下一季劇情埋下深藏伏線。
兩人齊上內地節目放笑彈
陳慧珊與林保怡於今年4月參與內地綜藝節目《今晚好犀利》，兩人難得在綜藝節目中重聚，一出場就大放笑彈，期間更進行一輪「幸福二選一」快問快答遊戲。遊戲開始時，主持人率先拋出「黎姿 vs 佘詩曼」的選擇題，林保怡毫不猶豫選擇佘詩曼。其後無論題目換成邵美琪、宣萱、郭可盈、張可頤，甚至是身旁的陳慧珊，林保怡的答案始終如一。
當被問到「陳慧珊 vs 佘詩曼」時，他一度停頓思考，但最終依然選擇阿佘。主持人追問為何如此堅定？林保怡語帶神秘地回應：「你唔明㗎！」場面非常爆笑！
盤點林保怡陳慧珊經典合作劇集：
1 |《鑑證實錄》系列（1997年、1999年）
林保怡與陳慧珊首次合作於1997年播出的《鑑證實錄》，分別飾演重案組高級督察曾家原與法醫官聶寶言。劇中二人以專業身份共同辦案，互動自然，默契十足，令觀眾留下深刻印象。雖然首輯中兩人感情未有明確交代，但不少觀眾已被這對組合吸引。
至1999年推出的續集《鑑證實錄II》，曾家原與聶寶言的關係終於進一步發展，感情線逐漸明朗，成功塑造出一對理性與感性並重的港劇情侶，至今仍是不少劇迷心中的經典。
2 |《妙手仁心》系列（2000年、2003年）
2000年《妙手仁心II》中，林保怡與陳慧珊再次合作，飾演外科醫生黎國柱與律師江新月。二人因醫療爭議而認識，由對立走向理解，最終發展出一段理性而克制的感情。劇中江新月面對病痛選擇獨自承受，而黎國柱則默默守護，展現深沉內斂的情感，令觀眾動容。雖然陳慧珊未有參演第三輯，但在《妙手仁心II》中所演繹的感情鋪排已足以成為劇集亮點，亦鞏固了兩人作為TVB經典螢幕情侶的地位。
久違獻唱掀回憶熱潮 昔日搭檔同台亮相
2023年，陳慧珊受邀參加在澳門舉行的《無限超越群星演唱會》，久違登台演唱，並與昔日好拍檔林保怡同台，喚起無數劇迷的集體回憶，現場氣氛熱烈。
演唱會當晚，陳慧珊身著白色西裝套裝，展現幹練魅力，保養得宜氣色如昔，與林保怡罕見合唱經典劇集歌曲。兩人接受訪問時透露，此次是首次同台獻唱，滿心緊張又興奮，並表示若有好劇本，願與觀眾再次合作。結果來到2025年《刑偵12》，兩位終於重聚了！