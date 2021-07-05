陪老公經歷破產 51歲陳慧珊轉行深圳教英文
文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖庫、微博截圖
轉行深圳教英文
現年51歲的陳慧珊，曾與蔡少芬、宣萱及郭可盈一同被捧為無綫四大當家花旦，擁有高學歷的她近年已淡出幕前。不過近日就有內地網民發現，陳慧珊在深圳一間英語培訓機構擔任特約講師，授課類別是面授，屬於「專家團隊」級別，而個人簡介亦顯示她在美國波士頓學院傳理系畢業、香港大學教育學院（英語系）在讀博士，亦曾任無綫英文台節目主播。陳慧珊轉行消息一度登上微博熱搜第3位。
老公破產一度復出幕前
其實陳慧珊早年已淡出幕前，但因老公Mike投資失利導致欠債破產，她一度要復出搵錢，更身兼數職。繼前年首次擔任監製兼主持教育節目《放學後》後，又罕有地與老公亮相ViuTV的綜藝節目《婚姻五重奏》，之後再擔任兒童英語顧問，到近日被發現在深圳擔任特約講師，一個女人獨力孭起成頭家認真唔容易。
藝人轉行有出路
個個做明星，唔通個個都想做明星咩？娛樂圈走紅講求天時地利人和，日夜顛倒性格決定星運更唔係人人都適合，有人為生計、有人為追夢，唔少藝人明星中途出家放棄演藝工作轉行，其實如魚得水發展仲好過做明星！
麥明詩 商業顧問
十優女狀元、劍橋法律系畢業，其實麥明詩第一日選港姐簽約電視台，已經早被外間認定非池中物，果然19年底缺席台慶後即公布淡出娛樂圈，現時為麥肯錫公司香港辦事處商業顧問。
林芊妤瑜伽導師
14年6月林芊妤被拍到與富二代林知譽在殘廁gathering，一夜之間聲名大噪，亦因此被廣泛報導教瑜伽原來收入豐厚過拍電視。其後Coffee索性離開電視台，成為全職瑜伽導師兼YouTuber，其YouTube頻道點擊過百萬。
徐子珊珠寶設計
04年港姐冠軍、亦曾經係備受力捧當家花旦，徐子珊15年開始淡出幕前修讀專業設計及彩色寶石專業課程，然後創立自家設計珠寶品牌Katetsui。邊賣首飾，子珊亦攻讀港大心理學碩士課程，並已赴歐攻讀心理學博士，隨時再轉行做心理醫生。
譚小環賣魚蛋
93年港姐冠軍譚小環12年離開無綫，首先寓工作於興趣，在銅鑼灣開設手工藝樓上舖，14年再染指飲食界與另一半合作開始小食店賣魚蛋、燒賣，之後分店愈開愈多，年初首間茶餐廳亦正式開幕。
張玉珊上市公司主席
93由藝人轉型變女強人，張玉珊稱得上係其中最成功亦最令人意想不到嘅一個。意想不到在於個人嬌滴滴毫無殺傷力，15歲入行25歲淡出，卻搖身一變成減肥天后，創辦修身堂控股有限公司，公司03年上市，更因為年僅29歲成為香港最年輕上市公司主席。
陳妙瑛美容院CEO
93年選港姐入行，迅速彈起成為當家花旦之一，陳妙瑛做戲大把代表作，改行做生意一樣頭腦精明順風順水，創立健康國際有限公司做埋行政總裁，身家早已經億億聲。
伍偉樂揸巴士
當年十八歲仔加入亞視、高大靚仔仲有幾分似霆鋒，有亞視霆鋒之稱嘅伍偉樂浮浮沉沉多年最近又成為傳媒焦點。原來結咗婚、仲生咗四個仔女，為 頭家終於放棄演藝夢，加入巴士公司成全職巴士車長。
蕭潤邦賣生煎包
Model出身、曾經係組合Bliss成員一分子，蕭潤邦因為食過上海正宗生煎包，大感驚為天人又怕第時食唔番，索性拜師學藝。經過兩三年學習磨練，回港轉行開店賣包，現時港九新界都有分店，早被譽為生煎包王子，老婆江若琳更不時落舖頭幫手做生招牌。
黃翊開大牌檔
曾經係八十年代香港樂壇偶像歌手，九十年代人氣下滑歌酬急降，黃翊把心一橫轉行，試過喺黃金海岸賣自家製T恤，最高生意額一個月逾十萬。06年夥拍三家姐開大牌檔仲搞到有聲有色，去年再加碼開多家茶餐廳。