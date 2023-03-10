陳慧珊罕有現身 52歲昔日花旦離巢變教育界專業人士 英文流利壓場感如女強人
52歲陳慧珊成教育界專業人士
已淡出娛樂圈的陳慧珊近日罕有公開露面，現身深圳出席一個由培訓機構舉辦的發布會。一向行型女路線的她以一身白Tee、黑色皮褸示人，即使久未露面仍Keep住型格。今年已52歲的她狀態依然大勇，皮膚緊緻、氣質出眾，更獲網民大讚與20年前拍攝《衝上雲霄》時相差無幾！
教育顧問身分極專業
Flora的身份一直唔惹少，原本在香港無綫電視明珠台新聞部擔任新聞節目及天氣節目主持、記者及編導的她，後來卻被監製睇中，轉到藝員部工作，並參與拍攝不少當紅作品。不過，自從她在2006年與現任老公鍾偉明結婚兼生下囡囡後，雖然未有正式退圈，但已淡出幕前多年。直到2021年，陳慧珊被揭在深圳一間英語培訓機構擔任特約講師，當時該機構亦作出回應，指她曾在2012年至2017年期間任教，而今次陳慧珊出席的發布會亦由該機構舉辦，主要以教育顧問身分出席，中英雙語均十分流利的她，表現得十分專業。
否認退出娛樂圈
雖然一直有傳Flora其實早已全面退出演藝圈，並正式轉行做英文老師，但她在接受內地雜誌訪問時就否認退隱傳聞，不但多次強調自己仍然是演員身分，更大爆原來一直都接到不少戲約。而她在前年出席馬天佑演唱會時，更曾透露將籌劃開拍一套電影，不過至今仍未有任何正式消息。
攻讀教育博士
決意要轉行後，Flora一直努力充實自己，先在香港大學修讀英文碩士，之後繼續醉心學業，至今仍是學生，惟她曾在訪問中表示，若當時正於香港大學修讀教育博士學位的她一切順利，會在2022年畢業，不過在是次發布會公開的資料上，卻仍然顯示她是博士學生，未知是否因疫情而延遲畢業。
陳慧珊與老公相差11歲 二人外表差距甚大
現年52歲的陳慧珊向來保養得宜，即使淡出娛圈多年仍保持凍齡狀態。近日陳慧珊與老公鍾嘉鴻的合照再次成熱話，全因保養得宜的陳慧珊站在年長11歲的老公旁邊時，一頭白髮的鍾嘉鴻老態盡現，相反陳慧珊則似足30多歲，少女感十足，隨即一眾網民就留言指：「似爸爸多過老公！」、「外表差距很大」。
曾加入TVB做主持
陳慧珊在拍劇前其實曾在無綫明珠台的新聞部擔任新聞、編導、記者、天氣節目主持等職務，因她在5歲時隨家人移民波士頓，大學更畢業於世界知名的大學波士頓學院主修新聞學，是TVB數一數二高學歷藝人之一。1994年回流香港以一口流利英語成功加入TVB新聞部。後來被監製賞識拍劇而變成藝人，而她首部作品《壹號皇庭》更令她火速走紅，後來更成為TVB當紅花旦。
陳慧珊現任老公與前夫友好
現年63歲的鍾嘉鴻是陳慧珊的第二任老公，二人同樣有過一段失敗的婚姻。陳慧珊的第一任老公是與在美國拍拖多年的青梅竹馬鍾偉明，二人結婚6年便決定離婚，而陳慧珊的前夫因與鍾嘉鴻是好友關係，周不時相約飯聚，因此鍾嘉鴻與陳慧珊一早相識。在千禧年，鍾嘉鴻與前妻離婚，同樣離婚的二人漸漸走在一起。
陳慧珊再婚宣布淡出幕前 考獲碩士學位
陳慧珊與第一任丈夫離婚5年後便與鍾嘉鴻再婚，當時陳慧珊更公布懷孕消息，並指自己將會淡出幕前，同時間陳慧珊亦不忘增值自己，繼續讀書進修，並成功考獲香港大學英文碩士學位，更成為英語資深教育顧問。
陳慧珊老公破產一度復出幕前
其實陳慧珊早年已淡出幕前，但因老公Mike投資失利導致欠債破產，她一度要復出搵錢，更身兼數職。繼前年首次擔任監製兼主持教育節目《放學後》後，又罕有地與老公亮相ViuTV的綜藝節目《婚姻五重奏》，之後再擔任兒童英語顧問，到近日被發現在深圳擔任特約講師，一個女人獨力孭起成頭家認真唔容易。
陳慧珊轉行深圳教英文
陳慧珊曾與蔡少芬、宣萱及郭可盈一同被捧為無綫四大當家花旦，擁有高學歷的她近年已淡出幕前。不過近日就有內地網民發現，陳慧珊在深圳一間英語培訓機構擔任特約講師，授課類別是面授，屬於「專家團隊」級別，而個人簡介亦顯示她在美國波士頓學院傳理系畢業、香港大學教育學院（英語系）在讀博士，亦曾任無綫英文台節目主播。陳慧珊轉行消息一度登上微博熱搜第3位。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言