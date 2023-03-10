陳慧珊罕有現身 52歲昔日花旦離巢變教育界專業人士 英文流利壓場感如女強人

陳慧珊（Flora）曾是TVB當紅花旦之一，與以往頻頻拍戲的作風截然不同，自從結婚生女後，她一直鮮少再在幕前出現。陳慧珊向來都係知性女士嘅代表，學歷高就毋庸置疑，近日佢罕有現身公開場合，仲成為教育界專業人士，台上演講時極有壓場感，女強人氣場十足，英文仲好流利！