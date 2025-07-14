陳慧琳演唱會好評如潮 性感造型令全場驚嘆 林峯自認「櫈藝」後輩

《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》昨晚（13/7）於紅磡體育館舉行第三場，歌迷熱情逐晚升溫，現場更匯聚來自美加、台灣、澳門及內地的粉絲，當Kelly致謝專程從英國返港的音樂人雷頌德時，更感動落淚。