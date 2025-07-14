陳慧琳演唱會好評如潮 性感造型令全場驚嘆 林峯自認「櫈藝」後輩
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《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》昨晚（13/7）於紅磡體育館舉行第三場，歌迷熱情逐晚升溫，現場更匯聚來自美加、台灣、澳門及內地的粉絲，當Kelly致謝專程從英國返港的音樂人雷頌德時，更感動落淚。
「表櫈大師」林峯助陣 《再生花》掀紅館核爆
每場演唱會的嘉賓環節皆被Kelly形容為「紅館核爆」，昨晚特邀近期風靡全城的「表櫈大師」林峯助陣。二人合唱《再生花》後，林峯感謝Kelly邀請，讓他「還清嘉賓債」，並透露這已是第四次合作，最早可追溯至2007年北京演出，說：「Kelly工作好認真，當時我好緊張，記得我哋一共排咗一個禮拜，因為要跳舞，希望下次合作我哋可以跳舞。」Kelly隨即乘勝追擊，表示下次可以代替娜姐（周秀娜）為林峯跳舞。
林峯笑認07年北京已拜Kelly為師
Kelly更在大屏幕晒出2007年舊照，指控林峯「抄襲」，說：「你而家做演唱會一定要攞張櫈出嚟做「表演」，但你睇我，我喺2007年已經有凳啦，你抄我！」林峯即時承認Kelly才是「櫈舞」的始祖，全場大笑。隨後在Kelly落台換衫，林峯再唱出手本名曲《愛在記憶中找你》。
除了嘉賓環節會令觀眾嘩嘩聲外，演唱會第三部分關於夢境一節，Kelly身穿Chloe背心裙大騷長腿、瞓床唱著《Season 2》升上台，性感造型一樣令全場驚嘆。在環節尾聲，黃丹儀鋼琴伴奏Kelly唱出《嫁妝》，Kelly魔術棒輕輕一揮下，一團火在黃丹儀鋼琴旁點燃，形成「火中演奏」的壯觀畫面。
Kelly今次10場紅館個唱，轉眼間已舉行了3場，今日7月14日稍作休息明天繼續。而自演唱會揭開序幕後，社交平台連日瘋狂洗版，由Kelly的狀態大勇、演唱會製作規模龐大，到豐富的演出內容及歌單，都獲得觀眾好評如潮。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期