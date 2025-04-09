52歲陳慧琳命好背後超勤力 開騷前做1事超專業 網民集體改觀：樂壇榜樣
網民列2點力讚陳慧琳
日前，陳慧琳聯同 MIRROR、COLLAR 及 ERROR 成員於《CHILL CLUB 推介榜》同台獻唱熱舞，表現大獲好評。近日有網民在社交平台發文讚揚 Kelly，指出她雖然從未被歸類為實力派歌手，但多年來累積的基本功絕不容忽視。她不僅熟練掌握麥克風的使用技巧，更懂得透過恰到好處的動作駕馭舞台，自然地成為全場焦點，這些都是新一代歌手往往忽略的重要細節。
陳慧琳台下超勤力 曾對住雪櫃練舞
有網民指出，陳慧琳出道時可謂相當幸運，遇上一支優秀的製作團隊，讓她迅速晉升為天后級歌手。不過，除了機遇，她本身的勤奮與認真同樣關鍵。她去年在黎芷珊的節目《芷珊約您》中坦言，自己其實並不擅長記舞步，經常在家對着雪櫃練舞，換上表演服後更會反覆練習上百次。在開騷前兩日，她更會封嘴閉關養聲，全心準備演出。陳慧琳之所以對自己要求如此嚴格，全因一個信念：「我咁辛苦，就係想喺台上畀最好嘅大家。要做到100%投入先得，爭8%都唔得。」
疫情時期學唱歌 高峰期有3個音樂老師
此外，Kelly 亦提到因疫情影響，演唱會被迫延期。當時她體重暴增近20磅，不敢見人，更一度推掉工作邀請。她坦言當時曾懷疑自己的演藝生涯是否已經走到盡頭：「我係咪就咁玩完？全世界係咪就咁玩完？一年一年咁過去，由四字頭變五字頭，我老喇！」不過她並沒有因此放棄，反而趁這段時間進修唱歌，不斷鞭策自己，最勤力的時候甚至同時跟隨三位音樂老師學習。
曾得到 「難聽歌手俱樂部」表揚
YouTube頻道《難聽歌手俱樂部》專門對本地歌手的歌藝作出批判性的評論，不過竟然經常鬧歌手的「難聽歌手俱樂部」，上傳一段Kelly同AGA合唱的片段，大讚Kelly氣場夠勁之外，聲線又入咪，封其為「樂壇榜樣」。
網民認同：「呢啲先叫尊重觀眾」
不少網民都紛紛留言力讚Kelly，指認為她夠勤力又真誠：「以前麻麻地like Kelly，但後來發現佢真係好努力，同埋好認真」、「因為佢嘅偶像派外表，令到好多人覺得佢唱唔到歌。呢個實在太錯。如果聽返《誰願放手》、《風花雪》 佢呢啲live，其實都係難唱，真假音互換或者啲字好密，全部都好考技巧」、「估唔到Kelly自我要求咁高同享受挑戰，雖然只係自己俾自己的挑戰，但佢明白要過到自己係尊重觀眾」等。
就連專門對本地歌手的歌藝作出批判性的評論的YouTube頻道《難聽歌手俱樂部》，都曾經上傳一段Kelly同AGA合唱的片段，大讚Kelly氣場夠勁之外，聲線又入咪，封其為「樂壇榜樣」。