陳慧琳兩兒子正面近照曝光 Kelly揭大仔「蝦餃仔」嫌自己唔靚仔

陳慧琳（Kelly）最新單曲《那人那地那天》MV即將在28號首播，竟然是《薰衣草》電影的延續版本！更令人驚喜的是，MV中會有「小金城武」靚仔亮相，而Kelly更在訪問中大爆兒子對自己顏值沒信心，直言「覺得自己很噁心」，連老公的追女招數都被兒子嫌棄太Out，全場爆笑不已。