陳慧琳兩兒子正面近照曝光 Kelly揭大仔「蝦餃仔」嫌自己唔靚仔
大仔被指似宋仲基Kelly即場否認
Kelly的一對寶貝兒子「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛正面照片曝光，日前透過姑媽劉建芝在社交平台分享的團年相，網民驚見現年已經180cm高的「蝦餃仔」五官越來越似媽咪，而且外貌竟然有點似韓國男神宋仲基，不過依然保持稚氣模樣。至於細仔「小籠包」劉琛則完全遺傳了爸爸劉建浩的基因，樣子與父親似足餅印。
Kelly在訪問中提到大仔現在的樣貌，有記者問及網上有報道指兒子似宋仲基，Kelly立即否認：「梗係唔似，唔好咁啦，嚇親佢啊！」原來兒子對自己的外貌相當沒信心，Kelly透露：「他覺得自己很核突，他自己覺得不靚，他經常說眼睛凹下來，鼻子不夠高，他覺得要像我才靚。」兒子更會對著鏡子自我批評：「我不像你的鼻子，眼睛又不像你，這個又不像你。」Kelly只好安慰兒子現在還小，長大後會有自己的風格。
陳慧琳急澄清兒子女伴身份 拒透露感情狀況
早前陳慧琳開演唱會時，有網民拍到「蝦餃仔」帶女伴入場觀看，令Kelly急急澄清：「嗰個唔係佢女朋友，係同事個女嚟㗎！」當被問及兒子有否帶女伴來撐場時，她更顯得相當緊張：「喺呢個時候，我唔會咁傻講俾人聽㗎嘛！返到去會俾人哋鬧，佢哋大個㗎啦！已經再唔係蝦餃仔，我唔亂咁講嘢㗎！你自己問佢啦！我唔會講㗎！係咪想我死？」
老公追女招數被兒子嫌棄太Out
Kelly大爆老公曾經想傳授追女秘技給兒子，但結果被嫌棄招數太過時。她笑言：「老公有沒有過幾招給他？當年怎樣搞掂你，他的招數都有，但他覺得很Out，這個方法不行。」雖然Kelly覺得老公當年的方法很sweet，認為「真心好些」，但兒子顯然不買賬。Kelly更透露兒子目前「手仔都未拖」，全校師生都知道他的感情狀況，令他相當尷尬。
28號MV首播會與粉絲共賞
Kelly宣布28號將舉行由AGA創作的《那人那地那天》MV首播會，屆時會與粉絲一起觀看《薰衣草》電影後播放新歌MV。除了新歌發布外，Kelly還透露接下來會在馬來西亞和澳門舉行演唱會，延續香港站的精彩內容。她特別提到昨日彩排時遇到年輕歌手，對方從幼稚園時期就是她的粉絲，「他爸爸在車上播我的快歌，他很興奮，喜歡我」，令Kelly相當感動。
Kelly新歌延續薰衣草浪漫情懷
這首由AGA創作的《那人那地那天》，靈感正是來自Kelly主演的經典電影《薰衣草》。Kelly透露：「看完《薰衣草》很喜歡，聽完《薰衣草》很喜歡，就啟發了《薰衣草》，導演就說不如拍一個《薰衣草》的延續。」雖然找不到金城武回歸，但MV中會有年輕版的「小金城武」登場，Kelly形容對方「像樣的，靚仔」，為這個等了兩年的作品增添更多看點。整個MV籌備了兩年時間，Kelly直言「拍得很有感覺，真的好看」。