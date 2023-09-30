陳慧琳演唱會︱51歲陳慧琳超短裙大騷修長美腿 馮德倫做嘉賓大開金口

51歲「樂壇天后」陳慧琳（Kelly）於9月30日及10月1日在澳門銀河綜藝館舉行一連2場《陳慧琳SEASON 2 演唱會》澳門站。時隔4年再開演唱會，陳慧琳狀態大勇，一開場即以連場歌舞炸爆舞台，更穿上超高衩短裙大曬修長美腿，全場氣氛熱烈！