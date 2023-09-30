陳慧琳演唱會︱51歲陳慧琳超短裙大騷修長美腿 馮德倫做嘉賓大開金口
陳慧琳演唱會大曬修長美腿
Kelly一開場即穿上黑色戰袍，頭頂戴住金色后冠登場，霸氣十足。唱到《Ask》中段，Kelly突然脫下戰袍與后冠，以一身超高衩金色泳衣舞衣示人，突然變性感大騷修長美腿。年過50的Kelly保養得宜，身上一絲贅肉也沒有，完全看不出她已是2子之母！
時隔4年再開演唱會變「Kelly 2.0」
陳慧琳一開場就又唱又跳，以勁歌熱舞輕鬆帶熱全場氣氛。連同16位舞者唱完《Ask》和《都是你的錯》之後，現場粉絲們都以熱烈的歡呼聲以示支持。Kelly指：「4年裡面變化好大，發生好多事。今次演唱會叫Season 2，亦代表住我嘅重新出發，呢個演唱會應該騷一個進化咗嘅我出嚟，即係『Kelly 2.0』，因為唔進化就退化，所以可能亦因為自己係處女座，不斷Chur自己，拎最好嘅嘢出嚟。」
首場有馮德倫做嘉賓
當Kelly唱完新歌《烈愛成灰》後，MV男主角馮德倫驚喜登場，瞬間引起全場歡呼。自從轉做導演之後，馮德倫就一直未有再在公開場合唱過歌，今次特意為Kelly大開金口，更一同合唱當年的hit爆K歌《紀念日》。
全場換足6套衫 舞台設計極花心思
畢竟時隔多年重踏舞台，Kelly無論在舞台設計方面，還是在服裝方面都花盡心思。雖然演唱會舞台上只得一個大型三角塔作唯一舞台擺設，但大熒幕上所放映的每一段片段都媲美電影場面，夠曬詩意又有心思。至於服裝方面，Kelly在短短個半鐘演唱會中換足6套衫，件件都能夠突顯Kelly fit爆身材。
梁文禮化身小粉絲捧場
今晚演唱會場面熱鬧，全場爆滿座無虛席，就連商台DJ梁文禮都有到場捧場。從大會影片中可見梁文禮一臉雀躍，在其社交平台亦可見他瘋狂更新限時動態，現場直擊Kelly演唱會每個細節。梁文禮上次去完梁詠琪演唱會，轉個頭就喺社交平台私人帳戶批評Gigi演唱會上的表演以及服裝，唔知今次又對Kelly演出有何評價呢。
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