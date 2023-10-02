陳慧琳演唱會尾場︱陳慧琳被歌迷感動淚灑舞台 預告或明年底香港開唱

現年51歲的「樂壇天后」陳慧琳（Kelly）相隔4年再開演唱，首站便喺澳門舉行咗一連兩場《陳慧琳 Season 2 演唱會 澳門站》，昨日（1日）便是尾場演出，闊別舞台4年嘅佢，狀態大勇，身型fit爆以七套包含華麗、閃亮、性感、高貴及跳脫服飾、配以歷年經典情歌及跳舞歌再會歌迷。