陳慧琳演唱會尾場︱陳慧琳被歌迷感動淚灑舞台 預告或明年底香港開唱
陳慧琳大曬29年前出道照
時隔4年再開演唱會的Kelly，除了精心炮製歌單，她亦分享了自己的內心世界。Kelly大爆在初出道時，因為當時的經理人Paco幫她找了神算子出紅色最旺Kelly，所以出道時她由宣傳照到出席活動，都是以紅色裝束示人，結果紅足20多年。大熒幕上更曬出陳慧琳20年前的青澀出道照，張張經典，連Kelly自己都話：「真係一見難忘啊，宜家叫我做呢啲動作都做唔返。」
陳慧琳感觸淚灑舞台：唔知仲可以企多幾多年
Kelly續指：「其實我又唔係好信呢啲嘢，但又會諗返起，如果當年唔係著紅色，今日又輪唔輪到我企喺呢個台呢？又唔知可唔可以再企耐啲呢？」這時台下歌迷尖叫聲不斷，瘋狂叫喊Kelly的名字，看到如此熱烈的反應，Kelly最終忍不住哭起來，並說：「唔知仲可以企多幾多年呢？呢啲都係唔好諗咁多喇，自然啲啦！」
好友馮德倫力撐做嘉賓
此外，Kelly今次演唱會邀請到好友馮德倫現身開金口。自從轉做導演之後，馮德倫就一直未有再在公開場合唱過歌，今次特意為Kelly大開金口，更一同合唱當年的hit爆K歌《紀念日》和《北極雪》。馮德倫在台上表示：「我唔單只好耐冇唱過呢隻歌，我仲要係好耐冇唱過歌。」Kelly即笑言：「聽得出！保持返20年前嗰個水準，都OK嘅。」接著二人在台上不斷互派高帽，互讚對方Keep得好，二人你一言我一語，逗得台下歌迷笑聲不斷。
用誠意打動馮德倫：佢考慮咗一個月
Kelly在演唱會過後接受訪問時，指今次邀請馮德倫做嘉賓絕非易事。Kelly指三個月前已經開始問馮德倫做嘉賓：「佢都考慮咗一個月至答應，因為佢太耐冇唱過歌了，我就用我嘅誠意打動咗佢，我就話你鍾意唱邊首都得，我可以同你一齊唱，佢最後就話好啦！我就嚟做你演唱會嘉賓啦！」
預告或明年底香港開唱
除了歌迷，屋企人亦因為假期有前來澳門看Kelly的演出，而且看得很開心呢！而澳門站過後，Kelly透露：「稍後會去美加，星馬等地，香港應該明年年底，呢段時間再儲多啲靚歌俾大家聽啦！」不過因為香港場館檔期很搶手十分難Book，Kelly的歌迷或者仍要等等了！
陳慧琳 Season 2 演唱會 澳門站》尾場歌單
1. Ask
2.都是你的錯
3. 開始
4.三秒鐘
5.愛你愛的
6.醉迷情人
7.懦弱
8.我的親人
9.數到三就不哭
10.伶仃
11.談情的價值
12.花花宇宙
13.烈愛成灰
14.北極雪（guest：馮德倫）
15.紀念日 （guest：馮德倫）
16.愛情來了
17.花花世界
18.誰願放手
19.風眼
20.風花雪
21.一切很美只因有你
22.最佳位置
23.最愛演唱會
24.記事本
25.戀愛情色
26.不得了（〈花花宇宙〉國語版）
27.不如跳舞（〈失憶周末〉國語版）
Encore
28.星夢情真
29.對你太在乎
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