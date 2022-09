50歲陳慧琳素顏白滑身形曲線完勝48歲楊千嬅圓潤大媽Look

凍齡天后陳慧琳日前踏入50歲生日,她在IG上載拿住蛋糕慶生日的照片,雖然照片刻意不對焦,但仍可見其素顏,她留言:「我今日25×2, my wish is to know how to freeze time.(我的願望是想知道如何凍結時間。)」其實陳慧琳的願望一早已實現,因為育有大仔劉昇(蝦餃仔)同細仔劉琛(小籠包)的她,無論身材和樣貌都與20年前無異!