50歲陳慧琳素顏白滑身形曲線完勝48歲楊千嬅圓潤大媽Look
陳慧琳楊千嬅老友曾拍MV
講到香港天后級人馬，不論你是否認同，剛踏入50歳陳慧琳和48歲的楊千嬅都必定榜上有名，二人雖然不是同期出道，卻出奇地成為好友，陳慧琳更客串過楊千嬅《好不容易遇見愛》MV。事隔多年，二人都因為疫情減少出門，但都曾經被本刊記者野生捕獲，同為天后人妻，似乎陳慧琳就比較保養得宜啦！即使踏入半百，陳慧琳皮膚依然白皙緊緻，表情也很自然，絕對不像同齡女星的僵硬感，氣質超然。
陳慧琳過萬「街坊裝」出巡
陳慧琳的身材更是十年如一日，皆因她近年處於半隱退的狀態，平日多數都在家中相夫教子，只偶爾拍攝廣告，鮮有出席公開活動。早前她現身力撐王菀之演舞台劇，低調打扮的她依然星味十足，出道28年未曾走樣！陳慧琳亦曾被本刊記者野生捕獲穿過萬「街坊裝」出巡，當時她長髮飄飄、化着淡妝，雖然戴了口罩，依然可見眉清目秀臉上一點沒有歲月痕跡。
陳慧琳身形樣貌keep得好
雖然陳慧琳當日不是工作不用面對公眾，街坊裝都是黃色格仔連身裝加上啡色真皮手袋，用心襯過。留意番衣架身形又眼光獨到，陳慧琳身上連身裝是英國品牌韓國設計師小眾高端潮牌，顏色和剪裁唔係人人carry到，而抗疫大半年，個個走樣增磅包包面，唯獨陳慧琳無論容貌定身材都keep到，狀態keep住在全盛時期。
楊千嬅煮嘢叻全家幸福肥
過去多年楊千嬅都專注在事業上，即使生了Torres亦未試過做全職媽媽，老公丁子高亦不知道她原來入得廚房，知情者透露：「隔離兩星期，千嬅煮足咁多餐，丁生同個仔依家先發現原來千嬅煮嘢咁好食，呢段時間日日煮不停試食，千嬅冇得避，全家都幸福肥，雖然都有喺屋企做運動，但幫唔到好多。」
楊千嬅曾被拍到巨躉遊街
本刊記者曾見楊千嬅一身 oversize闊Tee闊褲造型，獨自到中環 ifc買完咖啡逛超市，福氣盡現！楊千嬅當日在超市內掃入大量新鮮蔬果與凍肉，然後返陽明山莊屋企繼續大展身手。疫情持續令千嬅收唔到手，最大得益者唔使講一定係大細丁生啦！
隱形舖后陳慧琳被指蝕錢
此外，雖然受疫情影響，有傳「隱形舖后」陳慧琳被指蝕錢，但其實有指她手持超過20個物業，亦有投資基金和股票，從來都不會揸現金，生活早就唔使憂。有傳她保守估計身家早已過百億。即使身家豐厚，陳慧琳仍與丈夫租住何文田嘉道理道獨立屋多年，加上多年來都一直零架子，難怪受盡粉絲們愛戴。