50歲陳慧琳素顏白滑身形曲線完勝48歲楊千嬅圓潤大媽Look

凍齡天后陳慧琳日前踏入50歲生日，她在IG上載拿住蛋糕慶生日的照片，雖然照片刻意不對焦，但仍可見其素顏，她留言：「我今日25×2, my wish is to know how to freeze time.（我的願望是想知道如何凍結時間。）」其實陳慧琳的願望一早已實現，因為育有大仔劉昇（蝦餃仔）同細仔劉琛（小籠包）的她，無論身材和樣貌都與20年前無異！