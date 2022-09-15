陳慧琳

50歲陳慧琳素顏白滑身形曲線完勝48歲楊千嬅圓潤大媽Look

最新娛聞
東方新地

廣告

凍齡天后陳慧琳日前踏入50歲生日，她在IG上載拿住蛋糕慶生日的照片，雖然照片刻意不對焦，但仍可見其素顏，她留言：「我今日25×2, my wish is to know how to freeze time.（我的願望是想知道如何凍結時間。）」其實陳慧琳的願望一早已實現，因為育有大仔劉昇（蝦餃仔）同細仔劉琛（小籠包）的她，無論身材和樣貌都與20年前無異！

凍齡天后陳慧琳日前踏入50歲生日，她在IG上載拿住蛋糕慶生日的照片，雖然照片刻意不對焦，但仍可見她素顏上鏡。
凍齡天后陳慧琳日前踏入50歲生日，她在IG上載拿住蛋糕慶生日的照片，雖然照片刻意不對焦，但仍可見她素顏上鏡。（圖片來源：[email protected]

陳慧琳楊千嬅老友曾拍MV

講到香港天后級人馬，不論你是否認同，剛踏入50歳陳慧琳和48歲的楊千嬅都必定榜上有名，二人雖然不是同期出道，卻出奇地成為好友，陳慧琳更客串過楊千嬅《好不容易遇見愛》MV。事隔多年，二人都因為疫情減少出門，但都曾經被本刊記者野生捕獲，同為天后人妻，似乎陳慧琳就比較保養得宜啦！即使踏入半百，陳慧琳皮膚依然白皙緊緻，表情也很自然，絕對不像同齡女星的僵硬感，氣質超然。

陳慧琳7月出席香港電影金像獎頒獎禮，身形勁fit。
陳慧琳7月出席香港電影金像獎頒獎禮，身形勁fit。（圖片來源：[email protected]
陳慧琳 楊千嬅近年主力在內地發展，紫色髮型十年如一日。
楊千嬅近年主力在內地發展，紫色髮型十年如一日。（圖片來源：[email protected]
早前陳慧琳現身力撐王菀之演舞台劇，低調打扮的她星味十足，出道28未曾走樣！
早前陳慧琳現身力撐王菀之演舞台劇，低調打扮的她星味十足，出道28未曾走樣！（圖片來源：[email protected]

陳慧琳過萬「街坊裝」出巡

陳慧琳的身材更是十年如一日，皆因她近年處於半隱退的狀態，平日多數都在家中相夫教子，只偶爾拍攝廣告，鮮有出席公開活動。早前她現身力撐王菀之演舞台劇，低調打扮的她依然星味十足，出道28年未曾走樣！陳慧琳亦曾被本刊記者野生捕獲穿過萬「街坊裝」出巡，當時她長髮飄飄、化着淡妝，雖然戴了口罩，依然可見眉清目秀臉上一點沒有歲月痕跡。

兩位天后曾先後被本刊拍到微服出巡，楊千嬅打扮隨意，陳慧琳則悉心打扮。
兩位天后曾先後被本刊拍到微服出巡，楊千嬅打扮隨意，陳慧琳則悉心打扮。（圖片來源：新傳媒資料庫）

陳慧琳身形樣貌keep得好

雖然陳慧琳當日不是工作不用面對公眾，街坊裝都是黃色格仔連身裝加上啡色真皮手袋，用心襯過。留意番衣架身形又眼光獨到，陳慧琳身上連身裝是英國品牌韓國設計師小眾高端潮牌，顏色和剪裁唔係人人carry到，而抗疫大半年，個個走樣增磅包包面，唯獨陳慧琳無論容貌定身材都keep到，狀態keep住在全盛時期。

陳慧琳一向氣質出眾穿衣有品味，隨意出轉街都悉心配搭，韓國設計師出品英國品牌Regina PYO套裝價值約$14,000，BV手袋就要$15,400。
陳慧琳一向氣質出眾穿衣有品味，隨意出轉街都悉心配搭，韓國設計師出品英國品牌Regina PYO套裝價值約$14,000，BV手袋就要$15,400。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳慧琳
（圖片來源：新傳媒資料庫）

楊千嬅煮嘢叻全家幸福肥

過去多年楊千嬅都專注在事業上，即使生了Torres亦未試過做全職媽媽，老公丁子高亦不知道她原來入得廚房，知情者透露：「隔離兩星期，千嬅煮足咁多餐，丁生同個仔依家先發現原來千嬅煮嘢咁好食，呢段時間日日煮不停試食，千嬅冇得避，全家都幸福肥，雖然都有喺屋企做運動，但幫唔到好多。」

陳慧琳 素顏楊千嬅身穿粉色oversize Tee恤加闊褲，變身廿四孝人妻人母。
素顏楊千嬅身穿粉色oversize Tee恤加闊褲，變身廿四孝人妻人母。（圖片來源：新傳媒資料庫）

楊千嬅曾被拍到巨躉遊街

本刊記者曾見楊千嬅一身 oversize闊Tee闊褲造型，獨自到中環 ifc買完咖啡逛超市，福氣盡現！楊千嬅當日在超市內掃入大量新鮮蔬果與凍肉，然後返陽明山莊屋企繼續大展身手。疫情持續令千嬅收唔到手，最大得益者唔使講一定係大細丁生啦！

陳慧琳 楊千嬅為了下廚乜都要食，見她擒高擒低揀生果，手瓜老鼠仔變晒ByeBye肉。
楊千嬅為了下廚乜都要食，見她擒高擒低揀生果，手瓜老鼠仔變晒ByeBye肉。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳慧琳 楊千嬅無論正面或側面，身形都有一定厚度。
楊千嬅無論正面或側面，身形都有一定厚度。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳慧琳 楊千嬅入得廚房出得廳堂，丁子高和囝囝有口福了。
楊千嬅入得廚房出得廳堂，丁子高和囝囝有口福了。（圖片來源：[email protected]

隱形舖后陳慧琳被指蝕錢

此外，雖然受疫情影響，有傳「隱形舖后」陳慧琳被指蝕錢，但其實有指她手持超過20個物業，亦有投資基金和股票，從來都不會揸現金，生活早就唔使憂。有傳她保守估計身家早已過百億。即使身家豐厚，陳慧琳仍與丈夫租住何文田嘉道理道獨立屋多年，加上多年來都一直零架子，難怪受盡粉絲們愛戴。

有傳「隱形舖后」陳慧琳被指蝕錢，但其實盛傳她手持超過20個物業。
有傳「隱形舖后」陳慧琳被指蝕錢，但其實盛傳她手持超過20個物業。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、新傳媒資料庫

讀者留言

熱門文章

 