51歲陳慧琳機上巧遇「胡說八道會」與伍姑娘為同年新人獎勁敵
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「胡說八道會」變身女團衝出亞洲，將於美國舉行「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」兼過聖誕，今日胡定欣、姚子羚、黃智雯，聯同特別嘉賓伍詠薇一齊出發，而她們竟然在機上遇到同樣要飛到美國開個人演唱會的樂壇天后陳慧琳，大家非常開心合照！
51歲陳慧琳機上巧遇「胡說八道會」
要飛到美國開個人演唱會的樂壇天后陳慧琳，今日（12/15）在網上分享一張與「胡說八道會」的合照，並寫道：「Surprise！機艙上巧遇胡說八道會成員，咁蹺分別喺美國做Show，大家Good show！」相中五位大美人都以素顏出鏡，不少網民大讚她們素顏都很好看。當中戴上墨鏡的陳慧琳更加是星味十足，網民更話現年51歲的她真是稱得上「凍齡女神」，是五人中最搶鏡的一位。
陳慧琳與伍姑娘為同年新人獎勁敵
而另外都有心水清的網民提到，伍姑娘與陳慧琳其實是同期的樂壇新人，留言寫道：「哈哈，伍姑娘當年同你一齊做1995年樂壇新人。」當年二人亦曾經在TVB同台演出過，表演邊彈古箏邊唱歌。
「胡說八道」姚子羚黃智雯赴美開騷 胡定欣感謝劇組配合
「胡說八道會」變身女團衝出亞洲，嚟緊喺美國開騷兼集合過聖誕，今日胡定欣、姚子羚、黃智雯（Mandy）聯同伍詠薇一齊出發，雖然伍詠薇老公練海棠未有同行，不過呢日佢前嚟送機冧愛妻，伍詠薇指擔任演唱會特別嘉賓係因為「胡說八道會」商量後要搵一個講得唱得嘅人，由李施嬅主動聯絡成美事。
伍詠薇榮幸跟佢哋合作，「伍胡四海」皆兄弟，一定要幫手兩肋插刀，而定欣、子羚同Mandy各自為開騷綵排，佢哋最期待跳舞演出，子羚笑指呢個係最大壓力想快啲完成，佢哋各自為戰衣做準備，胡定欣好感謝劇組配合，開心早咗一日時間去準備；升呢做人妻嘅Mandy首個生日就要跟老公分隔兩地，子羚笑言最大驚喜就係唔同佢慶祝生日。
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圖片來源：IG@kellychenwailam、IG@wong_manman、IG@nwuuu