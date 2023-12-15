51歲陳慧琳機上巧遇「胡說八道會」與伍姑娘為同年新人獎勁敵

「胡說八道會」變身女團衝出亞洲，將於美國舉行「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」兼過聖誕，今日胡定欣、姚子羚、黃智雯，聯同特別嘉賓伍詠薇一齊出發，而她們竟然在機上遇到同樣要飛到美國開個人演唱會的樂壇天后陳慧琳，大家非常開心合照！