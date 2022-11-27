陳慧琳驚喜現身酒吧與歌迷合唱《紀念日》　學生妹短裙造型大騷修長美腿

近日世界杯舉行，不少球迷與三五知己一起到酒吧睇波，感受氣氛。早前有網民在酒吧找朋友的時候，偶遇天后陳慧琳，更有幸與對方合唱《紀念日》！陳慧琳當日打扮得非常少女，一身學生妹短裙造型被網民大讚：「果然係凍齡天后！」