陳慧琳驚喜現身酒吧與歌迷合唱《紀念日》 學生妹短裙造型大騷修長美腿
陳慧琳驚喜現身酒吧與歌迷合唱
早前，有網民在社交平台分享在酒吧偶遇陳慧琳一事。網民表示當日自己正苦惱要與哪位朋友合唱陳慧琳的經典合唱曲《紀念日》的時候，突然有把女聲從後大叫：「等我嚟！」網民回頭一望，發現是陳慧琳本人正在與自己合唱！如此幸運的網民寫道：「簡直不能相信，超級夢幻。值得紀念的紀念日！」
學生妹短裙造型大騷修長美腿
從網民所上傳的照片和影片中所見，陳慧琳當天身穿牛仔外套配學生妹短裙，露出修長美腿，完全不能相信陳慧琳已經50歲。光看她一身造型，少女味極濃，絲亳不輸給時下年輕人！一班網友也紛紛留言，坦言非常羨慕，「Woww!!! 這是電影橋段嗎？」、「嘩 仲係勁靚」、「Kelly 好靚」等。
50歲陳慧琳素顏白滑
凍齡天后陳慧琳日前踏入50歲生日，她在IG上載拿住蛋糕慶生日的照片，雖然照片刻意不對焦，但仍可見其素顏，她留言：「我今日25×2, my wish is to know how to freeze time.（我的願望是想知道如何凍結時間。）」其實陳慧琳的願望一早已實現，因為育有大仔劉昇（蝦餃仔）同細仔劉琛（小籠包）的她，無論身材和樣貌都與20年前無異！
陳慧琳過萬「街坊裝」出巡
陳慧琳的身材更是十年如一日，皆因她近年處於半隱退的狀態，平日多數都在家中相夫教子，只偶爾拍攝廣告，鮮有出席公開活動。早前她現身力撐王菀之演舞台劇，低調打扮的她依然星味十足，出道28年未曾走樣！陳慧琳亦曾被本刊記者野生捕獲穿過萬「街坊裝」出巡，當時她長髮飄飄、化着淡妝，雖然戴了口罩，依然可見眉清目秀臉上一點沒有歲月痕跡。
陳慧琳身形樣貌keep得好
雖然陳慧琳當日不是工作不用面對公眾，街坊裝都是黃色格仔連身裝加上啡色真皮手袋，用心襯過。留意番衣架身形又眼光獨到，陳慧琳身上連身裝是英國品牌韓國設計師小眾高端潮牌，顏色和剪裁唔係人人carry到，而抗疫大半年，個個走樣增磅包包面，唯獨陳慧琳無論容貌定身材都keep到，狀態keep住在全盛時期。
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