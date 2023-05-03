50歲陳慧琳高質跳唱獲網民大讚 預告下年入紙紅館+新歌情報！
馬場活動高質跳唱獲網民大讚
今年已經50歲的陳慧琳，周日於疫情後首次公開演出。狀態大勇的她大騷纖細蠻腰fit爆身材，勁歌熱舞大唱《大日子》、《花花宇宙》兩首經典歌曲。其表演影片更已經錄得過百萬View數，非常厲害。網民都留言大讚陳慧琳一舉手一投足都非常有星味，甚至有網民讚佢童顏到似新出道歌手。
預告下年入紙紅館 Keep住有新歌出
陳慧琳早前連出《風眼》、《我的親人》兩首新歌，前日被問到會否再出新歌時，陳慧琳表示準備在5月底推出全新風格的新歌：「嚟緊5月尾會有首新嘅快歌，叫做《談情的價值》，已經拍晒MV，成個感覺會同《花花宇宙》嗰啲係唔同嘅，應該會有少少耳目一新嘅。」陳慧琳亦表示最快將會在明年入紙申請開紅館演唱會：「我想啲新歌多啲，等演唱會啲內容唔洗唱嚟唱去嗰幾隻，我自己都覺得悶啊。」
大爆囝囝已經有少男心事：會讚某啲女仔Hot
陳慧琳在訪問中提及到囝囝已經有少男心事，甚至會大讚某啲女仔「好Hot」：「佢地仲係搵把口講出嚟，話呢個女仔好Hot、好靚。（有冇發現佢有啲咩心事啊？）冇啊，都係周圍見到呢個女仔靚喎、好Hot喎，跟住嗰細佬就講話：『嘩，你核突啊，講啲咁嘅嘢，你唔好講啦。』」陳慧琳仲話囝囝平時都有讚自己靚：「佢都有讚我靚嘅，但唔會係嗰啲Hot囉，阿媽點會Hot啊！」
重遇Anson Lo：佢可塑性係高囉
陳慧琳於今次活動中重遇多年前為自己《打字機》MV伴舞的Anson Lo，陳慧琳表示拍攝MV當時已經覺得對方好型，但就冇諗過對方會出道：「覺得佢好乖巧，好好笑容，同埋好Pro，同埋佢都係聰明嘅。冇諗過佢會出道，因為我唔知道佢識唱歌，嗰陣只係見到佢跳舞咋嘛，同埋覺得佢扮嗰樣似嗰樣。因為嗰時個MV係60年代，嗰陣就覺得呢個男仔做到呢個感覺出嚟，佢可塑性係高囉。」
陳慧琳話同Anson Lo拍攝MV時，已經覺得對方好型！
一齊睇Kelly足本訪問：
Kelly預告下年入紙紅館，將會Keep住有新歌出！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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