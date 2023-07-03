50歲陳慧琳凍齡外表獲關注 網民大膽建議同1女星做「兩母女」
零濾鏡下皮膚依然白滑
《CHILL CLUB》最新一集中，陳慧琳除咗唱功keep到之外，在紫色射燈下外表冇「炒車」之餘，網民更大讚外貌及身形保養極好，完全唔似50歲，陳慧琳在零濾鏡下皮膚依然白滑，笑得非常自然！
網民大膽建議陳慧琳同1女星做「兩母女」
由於Kelly保養得太好，唔似50歲，網民更大膽提議與同期出道嘅楊千嬅做「兩母女」，49歲楊千嬅近年走樣嚴重，時裝炒車嘅問題。因此，網民更想撮合兩位拍套戲，可能想Kelly做「呀囡」，千嬅做「呀媽」，認真有創意！
童年回憶冇唱最可惜
陳慧琳唱出《嚴重》、《最佳位置》、《風眼》與《我的親人》，亦有與雷有輝及鄧建明合唱《紀念日》，現場歌迷瘋狂尖叫，氣氛熱烈。不過美中不足是，童年回憶《超級小黑咪》未有唱到，反而交由Joey Tang（鄧建明）演繹Rock版《超級小黑咪》，不過網民表示想聽原唱多啲，「Kelly冇唱呢首，可惜！」、「Joey Tang唱冇咗童年嘅感覺！」
網民激讚：把聲同樣完全冇老過！
網民紛紛留言：「佢唔單止保養得好好，依然係咁有氣質，同埋成個歌手歷程形象都正面，好似負面新聞都冇乜」、「把聲同樣完全冇老過，好勁，希望佢會係紅館開演唱會」、「從未覺Kelly表演着衫會出錯！」
有片重溫！
陳慧琳靚樣十年如一日
陳慧琳於1995年出道時獲得「新城勁爆頒獎禮1995 — 香港勁爆新登場女歌金獎」、「十大中文金曲頒獎典禮 — 最有前途新人獎金獎」、「十大勁歌金曲頒獎典禮 — 最受歡迎新人獎金獎」、「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 — 叱咤樂壇生力軍女歌手金獎」，為首位四台女新人王。陳慧琳靚樣好似食咗防腐劑咁，同1995年出道時與現在分別不大。
馬場活動高質跳唱獲網民大讚
今年已經50歲的陳慧琳，早前出席沙田馬場活動擔任嘉賓公開演出。狀態大勇的她大騷纖細蠻腰fit爆身材，勁歌熱舞大唱《大日子》、《花花宇宙》兩首經典歌曲。其表演影片更已經錄得過百萬View數，非常厲害。網民都留言大讚陳慧琳一舉手一投足都非常有星味，甚至有網民讚佢童顏到似新出道歌手。
預告下年入紙紅館 Keep住有新歌出
陳慧琳早前連出《風眼》、《我的親人》兩首新歌，前日被問到會否再出新歌時，陳慧琳表示準備在5月底推出全新風格的新歌：「嚟緊5月尾會有首新嘅快歌，叫做《談情的價值》，已經拍晒MV，成個感覺會同《花花宇宙》嗰啲係唔同嘅，應該會有少少耳目一新嘅。」陳慧琳亦表示最快將會在明年入紙申請開紅館演唱會：「我想啲新歌多啲，等演唱會啲內容唔洗唱嚟唱去嗰幾隻，我自己都覺得悶啊。」
大爆囝囝已經有少男心事：會讚某啲女仔Hot
陳慧琳在訪問中提及到囝囝已經有少男心事，甚至會大讚某啲女仔「好Hot」：「佢地仲係搵把口講出嚟，話呢個女仔好Hot、好靚。（有冇發現佢有啲咩心事啊？）冇啊，都係周圍見到呢個女仔靚喎、好Hot喎，跟住嗰細佬就講話：『嘩，你核突啊，講啲咁嘅嘢，你唔好講啦。』」陳慧琳仲話囝囝平時都有讚自己靚：「佢都有讚我靚嘅，但唔會係嗰啲Hot囉，阿媽點會Hot啊！」
重遇Anson Lo：佢可塑性係高囉
陳慧琳於今次活動中重遇2018年為自己《打字機》MV伴舞的Anson Lo，陳慧琳表示拍攝MV當時已經覺得對方好型，但就冇諗過對方會出道：「覺得佢好乖巧，好好笑容，同埋好Pro，同埋佢都係聰明嘅。冇諗過佢會出道，因為我唔知道佢識唱歌，嗰陣只係見到佢跳舞咋嘛，同埋覺得佢扮嗰樣似嗰樣。因為嗰時個MV係60年代，嗰陣就覺得呢個男仔做到呢個感覺出嚟，佢可塑性係高囉。」
陳慧琳話同Anson Lo拍攝MV時，已經覺得對方好型！
一齊睇Kelly足本訪問：
Kelly預告下年入紙紅館，將會Keep住有新歌出！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！