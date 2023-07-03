陳慧琳 chill

50歲陳慧琳凍齡外表獲關注 網民大膽建議同1女星做「兩母女」

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《CHILL CLUB》昨晚（2日）播出的一集，天后陳慧琳（Kelly）隆重登場，大唱多首經典作品，其中陳慧琳嘅凍齡外表更被網民熱烈討論，大讚keep得好到離晒譜，大膽建議同1女星做「兩母女」！

陳慧琳 chill 50歲陳慧琳外貌keep得勁好！
50歲陳慧琳外貌keep得勁好！（圖片來源：ViuTV圖片）

零濾鏡下皮膚依然白滑

《CHILL CLUB》最新一集中，陳慧琳除咗唱功keep到之外，在紫色射燈下外表冇「炒車」之餘，網民更大讚外貌及身形保養極好，完全唔似50歲，陳慧琳在零濾鏡下皮膚依然白滑，笑得非常自然！

陳慧琳 chill 與初出道時分別不大。
與初出道時分別不大。（圖片來源：ViuTV截圖）
陳慧琳 chill 陳慧琳在零濾鏡下皮膚依然白滑，笑得非常自然！
陳慧琳在零濾鏡下皮膚依然白滑，笑得非常自然！（圖片來源：ViuTV截圖）
陳慧琳 chill 笑得勁甜！
笑得勁甜！（圖片來源：ViuTV截圖）
陳慧琳 chill 網民更大讚外貌及身形保養極好
網民更大讚外貌及身形保養極好（圖片來源：ViuTV截圖）
陳慧琳 chill 近睇都好掂！
近睇都好掂！（圖片來源：ViuTV截圖）

網民大膽建議陳慧琳同1女星做「兩母女」

由於Kelly保養得太好，唔似50歲，網民更大膽提議與同期出道嘅楊千嬅做「兩母女」，49歲楊千嬅近年走樣嚴重，時裝炒車嘅問題。因此，網民更想撮合兩位拍套戲，可能想Kelly做「呀囡」，千嬅做「呀媽」，認真有創意！

陳慧琳 chill 網民更想撮合兩位拍套戲，可能想Kelly做「呀囡」，千嬅做「呀媽」，認真有創意！
網民更想撮合兩位拍套戲，可能想Kelly做「呀囡」，千嬅做「呀媽」，認真有創意！（圖片來源：網上圖片）
陳慧琳 chill 楊千嬅 演唱會 網民笑言千嬅的打扮是向《小魚仙》中的奸角烏蘇拉致敬。
網民笑言千嬅時裝炒車，一身打扮是向《小魚仙》中的奸角烏蘇拉致敬。（圖片來源：微博圖片）

童年回憶冇唱最可惜

陳慧琳唱出《嚴重》、《最佳位置》、《風眼》與《我的親人》，亦有與雷有輝及鄧建明合唱《紀念日》，現場歌迷瘋狂尖叫，氣氛熱烈。不過美中不足是，童年回憶《超級小黑咪》未有唱到，反而交由Joey Tang（鄧建明）演繹Rock版《超級小黑咪》，不過網民表示想聽原唱多啲，「Kelly冇唱呢首，可惜！」、「Joey Tang唱冇咗童年嘅感覺！」

陳慧琳 chill Joey Tang鄧建明）演繹Rock版《超級小黑咪》。
Joey Tang（鄧建明）演繹Rock版《超級小黑咪》。（圖片來源：ViuTV截圖）

網民激讚：把聲同樣完全冇老過！

網民紛紛留言：「佢唔單止保養得好好，依然係咁有氣質，同埋成個歌手歷程形象都正面，好似負面新聞都冇乜」、「把聲同樣完全冇老過，好勁，希望佢會係紅館開演唱會」、「從未覺Kelly表演着衫會出錯！」

陳慧琳 chill
（圖片來源：ViuTV圖片）
陳慧琳 chill
（圖片來源：ViuTV圖片）

有片重溫！

陳慧琳靚樣十年如一日

陳慧琳於1995年出道時獲得「新城勁爆頒獎禮1995 — 香港勁爆新登場女歌金獎」、「十大中文金曲頒獎典禮 — 最有前途新人獎金獎」、「十大勁歌金曲頒獎典禮 — 最受歡迎新人獎金獎」、「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 — 叱咤樂壇生力軍女歌手金獎」，為首位四台女新人王。陳慧琳靚樣好似食咗防腐劑咁，同1995年出道時與現在分別不大。

陳慧琳 chill 陳慧琳於1995年出道時為首位四台女新人王。
陳慧琳於1995年出道時為首位四台女新人王。（圖片來源：網上圖片）
陳慧琳 chill
（圖片來源：網上圖片）
陳慧琳 chill 星味十足！
星味十足！（圖片來源：網上圖片）

馬場活動高質跳唱獲網民大讚

今年已經50歲的陳慧琳，早前出席沙田馬場活動擔任嘉賓公開演出。狀態大勇的她大騷纖細蠻腰fit爆身材，勁歌熱舞大唱《大日子》、《花花宇宙》兩首經典歌曲。其表演影片更已經錄得過百萬View數，非常厲害。網民都留言大讚陳慧琳一舉手一投足都非常有星味，甚至有網民讚佢童顏到似新出道歌手。

陳慧琳 chill 陳慧琳 今年已經50歲的陳慧琳依然狀態大勇！
今年已經50歲的陳慧琳依然狀態大勇！（圖片來源：東方新地）
陳慧琳 chill 陳慧琳 昨日於馬場的表演影片已經錄得過百萬View數。
Kelly於馬場的表演影片已經錄得過百萬View數。（圖片來源：東方新地）

預告下年入紙紅館 Keep住有新歌出

陳慧琳早前連出《風眼》、《我的親人》兩首新歌，前日被問到會否再出新歌時，陳慧琳表示準備在5月底推出全新風格的新歌：「嚟緊5月尾會有首新嘅快歌，叫做《談情的價值》，已經拍晒MV，成個感覺會同《花花宇宙》嗰啲係唔同嘅，應該會有少少耳目一新嘅。」陳慧琳亦表示最快將會在明年入紙申請開紅館演唱會：「我想啲新歌多啲，等演唱會啲內容唔洗唱嚟唱去嗰幾隻，我自己都覺得悶啊。」

陳慧琳 chill 陳慧琳 陳慧琳表示準備在5月底出全新風格的新歌，並且最快會於明年入紙紅館。
陳慧琳表示準備在5月底出全新風格的新歌，並且最快會於明年入紙紅館。（圖片來源：東方新地）
陳慧琳 chill 陳慧琳 上月開始陳慧琳一連推出兩首新歌，《我的親人》MV更邀請到謝君豪當男主角。
陳慧琳早前推出兩首新歌，《我的親人》MV更邀請到謝君豪當男主角。（圖片來源：[email protected]

大爆囝囝已經有少男心事：會讚某啲女仔Hot

陳慧琳在訪問中提及到囝囝已經有少男心事，甚至會大讚某啲女仔「好Hot」：「佢地仲係搵把口講出嚟，話呢個女仔好Hot、好靚。（有冇發現佢有啲咩心事啊？）冇啊，都係周圍見到呢個女仔靚喎、好Hot喎，跟住嗰細佬就講話：『嘩，你核突啊，講啲咁嘅嘢，你唔好講啦。』」陳慧琳仲話囝囝平時都有讚自己靚：「佢都有讚我靚嘅，但唔會係嗰啲Hot囉，阿媽點會Hot啊！」

陳慧琳 chill 陳慧琳 陳慧琳心情大好，大爆同囝囝爆笑對話，話囝囝已經開始有少男心事！
陳慧琳心情大好，大爆同囝囝爆笑對話，話囝囝已經開始有少男心事！（圖片來源：東方新地）

重遇Anson Lo：佢可塑性係高囉

陳慧琳於今次活動中重遇2018年為自己《打字機》MV伴舞的Anson Lo，陳慧琳表示拍攝MV當時已經覺得對方好型，但就冇諗過對方會出道：「覺得佢好乖巧，好好笑容，同埋好Pro，同埋佢都係聰明嘅。冇諗過佢會出道，因為我唔知道佢識唱歌，嗰陣只係見到佢跳舞咋嘛，同埋覺得佢扮嗰樣似嗰樣。因為嗰時個MV係60年代，嗰陣就覺得呢個男仔做到呢個感覺出嚟，佢可塑性係高囉。」

陳慧琳 chill 陳慧琳 陳慧琳於今次活動中重遇多年前為自己《打自己》MV伴舞的Anson Lo，激讚對方乖巧、夠Pro！
陳慧琳於今次活動中重遇多年前為自己《打字機》MV伴舞的Anson Lo，激讚對方乖巧、夠Pro！（圖片來源：東方新地）
陳慧琳 chill 教主Anson Lo企正主角陳慧琳側邊，在最後方戴帽的是Anson Kong ，在電梯內個個木無表情，演繹打工仔之常態﹗
教主Anson Lo企正主角陳慧琳側邊，在電梯內個個木無表情，演繹打工仔之常態﹗（圖片來源：陳慧琳《打字機》MV截圖）

陳慧琳話同Anson Lo拍攝MV時，已經覺得對方好型！

一齊睇Kelly足本訪問：

Kelly預告下年入紙紅館，將會Keep住有新歌出！

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV圖片

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