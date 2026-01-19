陳懿德為爸爸慶生揭「會長」身份 媽媽保養得宜撞樣岑麗香 家庭背景再引熱議

27歲「東張女神」陳懿德（17日）在社交平台分享為爸爸慶生的溫馨家庭照，本來只是普通的生日祝福，豈料一個蛋糕竟然意外洩露了父親的神秘身份！蛋糕上清楚印有「會長 STANLEY」字樣，暗示陳爸爸在朋友圈中擁有「會長」這個霸氣稱號。更令網民熱議的是，陳媽媽的驚人樣貌竟然與岑麗香撞樣，母女二人站在一起宛如姊妹，完全看不出年齡差距。