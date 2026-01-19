陳懿德為爸爸慶生揭「會長」身份 媽媽保養得宜撞樣岑麗香 家庭背景再引熱議
神秘蛋糕洩露爸爸「會長」身份
從陳懿德分享的照片可見，一家三口笑容燦爛地圍著一個精緻的哥爾夫球場造型蛋糕合照。蛋糕上「會長 STANLEY」的字樣格外搶眼，似乎暗示陳爸爸在某個組織或朋友圈中擁有會長職位。穿著橙紅色上衣的陳爸爸雖然一頭白髮且滿臉皺紋，但精神飽滿，笑容滿面，看起來相當健碩。陳懿德在帖文中寫道「Happy Birthday to my Superman」，可見她對父親的敬愛之情。
陳媽媽神似岑麗香網民激讚後生
相比起陳爸爸的歲月痕跡，陳媽媽的樣貌就成為另一個焦點。身穿黑色上衣的陳媽媽雖然打扮低調，但氣質出眾，五官標緻，保養得宜。不少網民都大讚她神似「香香公主」岑麗香，更有人留言「你媽咪？好後生呀」、「兩母女宛如姊妹」。陳懿德能夠擁有如此出眾的外形，看來完全遺傳了媽媽的優良基因。
豪宅內景曝光招呼30人綽綽有餘
陳懿德的富貴家境早已不是秘密，她曾多次在社交平台分享位於元朗的豪宅內景。從照片可見，客飯廳樓底極高，裝潢以灰色及白色為主，簡潔明亮，掛有巨型畫作及精緻吊燈。去年慶祝26歲生日時，她更一口氣邀請了緋聞男友羅天宇、劉佩玥、何依婷、莊思明、譚嘉儀等近30位圈中好友到家中開派對，空間依然綽綽有餘，足見豪宅的寬敞程度。
陳懿德坦承家境富裕但堅持自力更生
對於一直被標籤為「有錢女」，陳懿德從未否認，更曾接受訪問時坦言「其實我由細細個，有時人哋都會有啲標籤，形容我屋企有錢，但係我會覺得嗰啲錢唔係我，屋企有或者爸爸媽媽有，係佢哋嘅事，唔係我搵返嚟，亦唔係屬於我」。她透露父母以前做生意，現時已退休專職享受人生，閒時都會打高爾夫球作樂。儘管家境富裕，陳懿德卻堅持自力更生，大學時期已拒絕問家裡拿錢，靠瘋狂補習自給自足交學費。
入行僅4年即奪最佳女新人
陳懿德於2021年參選香港小姐，雖然在8強止步，但其後加入TVB成為「親生女」，獲安排加入《東張西望》成為「東張女神」。憑著真性情及出眾外形，她迅速獲得公司力捧，不但有機會參與《2024巴黎奧運會》相關節目主持，更在《萬千星輝頒獎典禮2024》獨擔大旗主持，同時勇奪「最佳女新人」獎項。入行僅4年就有如此成就，可見她的實力獲得肯定。
與羅天宇緋聞纏身戀情逐漸浮面
陳懿德自2023年開始傳出與「女神收割機」羅天宇拍拖，雖然她一直否認，但被傳媒多次拍到羅天宇收工後駕車到陳懿德位於元朗的香閨。更被直擊羅天宇與陳懿德母親有傾有講，戀情才逐漸浮面。這對相差11歲的情侶經常被拍到一同外遊，感情似乎相當穩定，未知何時會正式公開承認戀情。