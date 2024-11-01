陳懿德曬元朗豪宅為愛犬慶生 東張女神屋企樓底極高招呼近30人開P冇難度
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TVB「東張女神」陳懿德（Rachel）近日為愛犬「兜兜」慶祝1歲生日，更連環曬出多張愛犬靚相，令她所住的豪宅內部曝光，原來她家中樓底極高，裝修亦好奢華，空間感十足！
《東張西望》陳懿德 當愛犬係BB
陳懿德為愛犬準備了1個小蛋糕和小皇冠，又攬實愛犬影合照，寫道：「Happy 1st birthday to my little girl！佢成日好似未訓醒咁，自從有咗佢之後，終於明點解啲媽咪會幫啲BB開ac，會唔捨得啲BB長大。你睇下佢真係好得意 so grateful for having her!」
愛犬生日派對曝光豪宅
為了捕捉愛犬的各種可愛表情，陳懿德更間接展示了其元朗大宅的內部裝潢，陳懿德的千呎獨立屋中，不僅空間寬敞，樓底極高，客廳和飯廳更裝飾有華麗的吊燈和巨型畫作，之前陳懿德就曾邀請近30人到家中開party，仍不見逼狹，網民都留言表示陳懿德家的客廳大到似總統套房！
由細到大都被標籤「有錢女」
對於被標籤為「有錢女」，陳懿德接受傳媒訪問時，直言由細到大都有這個標籤，但她認為那些錢不屬於她，而是屬於屋企或者爸爸媽媽，所以她好希望自己搵到錢，然後養返父母，因此她由大學時期開始，已經冇再問屋企攞錢，而是瘋狂補習，希望自給自足及交學費。不過陳懿德仍自覺幸運，因為屋企人讓她可以毫無後顧之憂地放心追夢。
《自駕德島》孖郭珮文著泳衣浸溫泉
現年26歲的陳懿德自2021年參選港姐後，雖然未能成功當選，但其後加入TVB並成為《東張西望》主持，被封為「東張女神」之一。早前在節目《福祿壽訓練學院》中，她拋下女神形象，與郭珮文一起扮鬼扮馬，成功引起網民討論。近日她再與郭珮文拍旅遊節目《自駕德島》，一齊著泳衣浸溫泉，非常吸睛！
撰文：東方新地圖片來源：IG@taktakrachel、TVB