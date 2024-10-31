陳懿德超火辣蜜桃臀為新節目做勢 另一咪神預告有浸溫泉畫面！
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近年來，26歲的陳懿德憑藉其在《東張西望》的出色表現，被譽為「東張女神」之一。自2021年參選港姐入行以來，事業穩步上升。最近她在IG上分享了一組照片，展示了她與黎諾懿、郭珮文一同前往日本拍攝新綜藝節目時的紅色比堅尼造型。
陳懿德大曬火辣蜜桃臀網友唔夠喉：你不如up夠20張啦
陳懿德在照片中身穿紅色比堅尼，不僅正面展現了她的好身材，背後更是展露了引人注目的蜜桃臀。她透露，這次的泳衣造型是她在溫泉中拍攝節目的裝扮。她興奮表示：「唔知大家睇咗預告片未呢？約定大家星期六晚8點，探索隱世溫泉。」有網友唔夠喉表示：「你不如up夠20張啦」德德就搞笑回應：「但我無咁多張」
另一咪神郭珮文預告有浸溫泉畫面
陳懿德在社交媒體上的互動也非常活躍，她回覆網民的留言表示：「如果今個星期收視好，就下星期出post。」這表明如果新節目收視良好，她將會再次分享福利。她之前也曾分享過多張性感的泳衣照，每次都引起網友的熱烈討論。其實，在預告片中，亦見到另一咪神郭珮文預告有浸溫泉畫面，唔少網友都好想郭珮文喺IG派福利！
睇住舊相先！
圖片來源：IG@taktakrachel、TVB、IG@julianakpm、小紅書@郭珮文juliana