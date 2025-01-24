陳懿德孖羅天宇出席首映禮甜爆合照 超謙卑回應頒獎禮控場力不足

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》圓滿落幕，陳懿德（德德）首次擔任大會司儀並勇奪「最佳女新人」，在台上還特別提到她的「好朋友」，這一幕引起了不少關注。坐在台下的緋聞男友羅天宇被鏡頭捕捉到情緒激動，喜極而泣。最近，他們還一同出席賀歲片《麻雀女王追男仔》的首映禮，令外界對他們的戀情更加關注！