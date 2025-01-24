陳懿德孖羅天宇出席首映禮甜爆合照 超謙卑回應頒獎禮控場力不足
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TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》圓滿落幕，陳懿德（德德）首次擔任大會司儀並勇奪「最佳女新人」，在台上還特別提到她的「好朋友」，這一幕引起了不少關注。坐在台下的緋聞男友羅天宇被鏡頭捕捉到情緒激動，喜極而泣。最近，他們還一同出席賀歲片《麻雀女王追男仔》的首映禮，令外界對他們的戀情更加關注！
陳懿德同緋聞男友羅天宇出席首映禮
賀歲片《麻雀女王追男仔》前晚（22日）舉行首映禮，吸引了不少圈中人到場支持，主角馬國明、高海寧（高Ling）、陳家樂及陳靜等也一同現身。前無綫金牌監製梅小青和丈夫劉家豪也特地出席，小青姐在IG曬出多張合照，並寫道：「好友同看《麻雀女王追男仔》🥰相遇更多好友🤝都是歡欣開心笑🥰#開心過好每一天💃🏿」在合照中，陳懿德站在樂易玲（樂小姐）身邊，顯示出她在圈中的受歡迎程度和備受寵愛。而羅天宇則在一旁陪伴著緋聞女友，面帶微笑，開心地舉起V手勢，非常登對！
陳懿德超謙卑回應網民批控場力不足
另一方面，講到她第一次做《萬千星輝頒獎典禮》主持反應兩極，陳懿德超級謙卑在IG發文回應大眾嘅評價：「大家嘅評語不論好與否都多謝每一位嘅你，每一個留言都令我進步，我好感激大家好嘅留言，每一個都係好大嘅鼓舞，好感恩你地睇到我嘅好，你地令我相信自己都有點good enough，不過成長就係要將本身嘅不足同唔擅長嘅變成comfort zone 所以多謝唔好嘅留言！」
「應承你地會努力逐樣令自己更值得」
她補充：「我知道我真係未必係最靚最得人中意把聲最好聽，但我應承你地會努力逐樣令自己更值得，每次都比你地見到有進步，我知道自己把聲偏高 亦係我最大嘅concern，我事前綵排嘅時侯 係好刻意壓低自己嘅聲線，大家聽到覺得好似好平 所以我tune返high小小，但我睇返playback都覺得要tune返低，辛苦大家了唔好意思！」
陳懿德狂煲入圍劇集
陳懿德還非常勤力，用盡有時間閉關做功課，2倍速去睇哂所有入圍劇集，試過兩日睇哂25集，抄低大家講過咩深刻對白同睇哂所有各大頒獎典禮做參考，包括以前萬千星輝 金像 金鐘 金馬 oscar等等，另外又努力踢走懶音同改善唞氣方式。
一眾圈中好友包括麥美恩、麥明詩、周奕瑋、周奕瑋、王敏奕、姚子羚等向德德送上祝福同鼓勵，可見德德人緣超好！
圖片來源：IG@muisc927、TVB、IG@taktakrachel資料或影片來源：原文刊於新假期