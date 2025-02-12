陳懿德27歲生日合照刻意收埋男友身影 羅天宇「被出賣」表情勁甜蜜
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「最佳女新人」陳懿德剛慶祝了她的27歲生日，德德在圈中人緣極好，邀請眾多好友出席。參加派對的嘉賓包括何依婷、劉佩玥、何廣沛、林智樂、黃庭鋒、鄭衍峰、莊思明、譚嘉儀、林鈺洧、梁凱晴、張景淳、周志文、周志康、翟威廉等。然而，陳懿德的緋聞男友羅天宇卻顯得格外低調，甚至在大合照中都不見蹤影，讓人不禁猜想他是否有出席。
陳懿德生日派對刻意收埋「男友」身影！
陳懿德在IG上分享了她手捧著精美蛋糕、背景是壯觀海景的照片，並用英語留言：「多謝你在我生日為我作出這個完美安排，真是一個慶祝的好地方」，接著她又補充道：「海景、美食、igable蛋糕=100分」不過多張合照中，卻刻意沒有貼出與羅天宇的合照，疑似想收埋「男友」嘅身影！
生意拍檔「出賣」羅天宇
事實上，羅天宇確實有出席這場生日派對。他的生意拍檔李興華在微博上分享了一張與羅天宇的合照，意外「出賣」了他有份出席。照片中可以看到羅天宇站在陳懿德和李興華之間，而壽星女陳懿德則與張景淳親密地頭貼頭合影。
陳懿德同緋聞男友羅天宇出席首映禮
賀歲片《麻雀女王追男仔》1月尾（22日）舉行首映禮，吸引了不少圈中人到場支持，主角馬國明、高海寧（高Ling）、陳家樂及陳靜等也一同現身。前無綫金牌監製梅小青和丈夫劉家豪也特地出席，小青姐在IG曬出多張合照，並寫道：「好友同看《麻雀女王追男仔》🥰相遇更多好友🤝都是歡欣開心笑🥰#開心過好每一天💃🏿」在合照中，陳懿德站在樂易玲（樂小姐）身邊，顯示出她在圈中的受歡迎程度和備受寵愛。而羅天宇則在一旁陪伴著緋聞女友，面帶微笑，開心地舉起V手勢，非常登對！
圖片來源：IG@taktakrachel、李興華@微博、IG@muisc927、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期