陳懿德帶羅天宇拍拖見家長斷正 未來外母見女婿勁投契狂催婚

TVB「東張女神」陳懿德與有「女神收割機」之稱的羅天宇自去年4月開始爆出緋聞，但仍一直拒認戀情，只以「好朋友」相稱，直到近日兩人首次被傳媒影到拍拖斷正，仲要加埋陳懿德媽媽這位「未來外母」三人行，看來羅天宇早已融入陳家，隨時升呢做陳家女婿！