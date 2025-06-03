陳懿德帶羅天宇拍拖見家長斷正 未來外母見女婿勁投契狂催婚
陳懿德 羅天宇首次拍拖斷正
有傳媒近日直擊到羅天宇與陳懿德及陳母在天水圍一間星級茶記共進午餐，這也是他們首次公開拍拖斷正。據悉，這間茶記因為曾經吸引過多位名人光顧，包括周潤發和周杰倫等。
據指現場只見陳懿德在羅天宇面前素顏上陣，似乎好眼瞓不太精神，食客們都未有發現她是「東張女神」，反而戴著口罩的羅天宇引起食客關注，被一眼認出。
陳媽媽勁冧未來女婿羅天宇狂催婚
當日，羅天宇一坐低就主動負責點餐，分別點了凍檸茶和餐廳的招牌芫荽皮蛋湯米線，之後陳懿德只顧玩電話，反而是陳母和羅天宇有講有笑，一直雞啄唔斷，十分投契。
雖然羅天宇同陳懿德相差十歲，但據密友透露，陳媽媽這位未來外母一見羅天宇已經好鍾意，所以不時暗示兩人快些拉埋天窗。而羅天宇亦好心急想結婚，讓自己媽媽能夠在他在40歲前飲到新抱茶。
羅天宇建飲食王國賺老婆本
為賺老婆本，羅天宇與圈中好兄弟張景淳及李興華合資在內地開設了港式小食店，目前已經擴張至9間店舖，目前仲計劃搞特許經營權，在內地建立「飲食王國」。
羅天宇 陳懿德甜蜜互動頻頻被捕捉
儘管羅天宇和陳懿德努力隱藏戀情，但兩人之間的甜蜜互動仍舊難以完全掩蓋。據報導，他們早前一同出席活動時，就曾躲在暗角「咿唈」，當日羅天宇在角落不惜蹲下為陳懿德搵角度拍攝了許多美照，展現出男友的溫柔與貼心。
在另一次活動後，羅天宇就駕車前往陳懿德位於元朗的豪宅。途中，可能是陳懿德突然想吃雪糕，羅天宇便立刻前往附近的便利店，為她買回多種口味的雪糕，充分展現出他的細心與體貼。
齊打籃球兼做「柴可夫」贏芳心
今年37歲的羅天宇，曾與多位TVB女星有過緋聞，包括湯洛雯、苟芸慧、蔣家旻及陳瀅等，因此被稱為「女神收割機」。然而，近期他卻經常在劇集做「兵」，少有再傳緋聞，有指是因為他已被「私有化」，正同TVB新晉東張女神陳懿德拍拖。
據悉兩人因共同熱愛打籃球而結緣，前年陳懿德在打籃球時受傷，羅天宇不僅關心慰問，還親自做「柴可夫」照顧對方，最終贏得了陳懿德的芳心。由於兩人都正受TVB力捧，為了不影響各自的前途，他們選擇玩地下情。
戀情已是朋友圈中公開祕密
去年2月，陳懿德在她的豪宅舉辦了生日派對，羅天宇不僅提前到達幫忙準備，還在派對上與陳懿德刻意保持距離，以避免引起注意。儘管如此，他們的戀情在朋友圈中已不再是祕密。去年4月，兩人更一同出席七欖煞科日賽事，雖然陳懿德只在社交平台上分享了與女性好友的合照，但在其他人的大合照中，卻能看到她與羅天宇同框。
2022年已入豪宅見家長？
睇翻2022年12月，陳懿德曾邀請好友到其元朗豪宅開派對，主要賓客是一眾聲夢學員，大合照中卻見到與聲夢無關的羅天宇經常出現在陳懿德身旁，而陳懿德的父母也在派對上與大家同樂，讓外界猜測羅天宇是否已經見過家長。而在去年7月，兩人更曾先後po出去海洋公園做「一日企鵝飼養員」餵企鵝的照片和影片，疑似暗中洩蜜。
前年羅天宇曾與陳曉華傳緋聞 原來係煙幕彈？
2023年3月，羅天宇與周嘉洛、陳瀅等好友同遊京都和大阪，而剛巧同一時間陳曉華亦身處日本，2022年陳曉華更曾擔任羅天宇有份主持的節目《咔嚓咔嚓》的嘉賓，有網民就憑近年他們各自身邊朋友的蛛絲馬跡猜測二人已偷偷搭上！兩人當時更被發現曾拉隊到澳門遊玩，但睇真啲，當日的合照陳懿德都在場，看來陳曉華只是兩人戀情的煙幕彈！
同樣愛打籃球出身富貴家庭
37歲的羅天宇與比他小逾10歲的陳懿德雖然年齡相差甚遠，但兩人都熱愛打籃球，有指正是因朋友相約打波，而讓他們相識並發展成戀人。他們都是選港男港姐出身，同樣來自富裕家庭，背景亦相似。羅天宇從小生活無憂，母親從事生意和炒樓起家，目前主要經營位於西貢的4萬呎燒烤場和茶餐廳。近年羅天宇也開始與張景淳及李慶華合作做生意，在內地開設小食店，分店數量不斷增加。