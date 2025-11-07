聲秀｜陳懿德決賽7宗罪遭網民狠轟 千字道歉文自認「覺得自己係零」

TVB主持陳懿德在《聲秀》決賽中接連出錯，從誤報季軍到搞錯燈號顏色，令觀眾看得膽戰心驚。網民洗版式劣評如潮水般湧現，批評聲浪一面倒狠轟她控場能力不足。事後這位26歲女主持發文道歉，坦承「我覺得自己係零」，更自爆想「擔起劊子手的角色替自己行刑」。