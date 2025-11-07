聲秀｜陳懿德決賽7宗罪遭網民狠轟 千字道歉文自認「覺得自己係零」
陳懿德發長文道歉 自揭內心煎熬
陳懿德在IG發出長篇道歉文，開首即表示「錯就要認 打就要企定」，並坦承今次表現的確不好，「所以到呢刻 我都無辦法放過自己」。她透露完show後有人問她感受如何，她直言「我覺得自己係零」，更形容自己「一早已經想擔起劊子手的角色替自己行刑」，可見內心承受極大壓力。陳懿德特別就宣布季軍一事再次道歉，承認「當下我真係唔應該淨係依賴個highlight，係應該再望多次咁多條bar嘅高度」，並表示作為主持造成這樣的場面「責無旁貸 難辭其咎 一定抵鬧」。
《聲秀》亞軍柯雨霏力撐陳懿德 大讚用心照顧
儘管網民批評聲不斷，《聲秀》亞軍柯雨霏在社交平台發文力撐陳懿德，大讚她在幕後的用心付出。柯雨霏透露「次次見到你都會係彩排既日子出現，噓寒問暖，好用心去認識我地每一個人」，更提到陳懿德會記得隊友喜歡吃薄朱並買給他們，在台上緊張時會「搭住我、安撫我，俾我順翻條氣」。柯雨霏形容陳懿德「絕對唔係一個主持咁簡單，而係一個安全感」，並感謝她「陪我地行呢段路，做左好多extra既事」。
劉浩龍以過來人身份鼓勵 大讚記憶力厲害
《聲秀》導師劉浩龍亦以「過來人」身份為陳懿德打氣，他在社交平台發文表示「我自己都係TVB做過三年嘅主持！所以我真心有代入過你嘅角色，如果我要做聲秀主持，我一定冇你做得咁好！」劉浩龍大讚陳懿德的記憶力「喺我心目中真係好厲害，一睇就知道你用咗好多時間好努力咁樣去記」，並指出她「對所有嘅學員嘅愛惜愛錫，同我哋七個導師係完全冇分別」。他更提到即使不關陳懿德事的環節，她都會回來探望學員，認為她已經「真心為呢個節目付出你最多」。
網民狠批七宗罪 轟聲線嘈吵控場不足
網民對陳懿德在決賽夜的表現極度不滿，總結出「七宗罪」包括無端提及羅天宇製造尷尬、誤報季軍、搞錯紅藍燈顏色等。最令網民不滿的是她的聲線，大量留言指「把聲好難聽，喉嚨好似有舊嘢咁」、「把聲好趕客，得個嘈字」，更有網民直言「其實一個人都可以咁嘈，係點樣做到？」另外網民亦批評她控場能力嚴重不足，「完全hold唔到場」，認為她「缺乏執生能力，在直播期間頻頻出錯卻無法妥善處理」，建議「如果想做主持呢位妹妹真心要練習一下」。
陳懿德道歉千字文全文：
為表現道歉 感激觀眾的建議
錯就要認 打就要企定
首先想講 對唔住
容許我沉澱咗幾日
今次嘅表現的確唔好
所以到呢刻 我都無辦法放過自己
多謝大家嘅comment
好多人叫我唔好睇負評
但我認為comment得嘅其實都係觀眾
而我係有責任照顧每一位觀眾嘅感受
多謝你哋願意花時間比最直接嘅建議我
亦讓我知道 我仲有好多地方需要改善
如果讓你失望了 唔舒服了 對唔住
對自己表現感到憤怒 覺得「自己係零」
熟悉我嘅人都知道我係一個對自己好harsh嘅人
即使係一個其他人未必睇得出嘅小過失
我都已在心中唾罵咗自己過萬次
更何況係今次嘅表現
所以..相信我 我對自己嘅憤怒、失望、怪責唔會比大家少
完show之後有人問我：你覺得點
我話：「我覺得自己係零」
但其實一早已經想擔起劊子手的角色替自己行刑
回應有關宣佈季軍的錯誤
關於宣布季軍
喺到再次同節目組、子貝、Ziva講聲 對唔住
作為主持 造成咁嘅場面 我責無旁貸 難辭其咎 一定抵鬧
當下我真係唔應該淨係依賴個highlight
係應該再望多次咁多條bar 嘅高度
係應該寧願再望多幾秒 肯定 再宣布
係應該再三fact check
我係應該作最後把關嘅位置
但我當下做唔到
呢個都係我最嬲自己嘅位 再次講聲對唔住
再次道歉 承認會做得更好
其實呢幾日真係諗咗好多 亦都老實講 係好氣餒嘅
但我收到好多同我做過野嘅監制、導演、前輩、導師、學員、朋友、觀眾嘅msg
好多謝你哋 因為每一份愛都唔係必然的
原諒我有種愧對你哋 唔知點面對你哋嘅感覺
所以我都覆得好慢
但多謝你哋令我知道我唔係自己一個
更加多謝你哋提醒我唔好失去對自己嘅信心 唔好放棄
係你哋嘅愛令我覺得 嗯 我要振作啲先得
我應承你哋 主持係我好熱愛嘅事
我唔會放棄
人生 一係成功 一係成長
雖然今次唔成功
但我會重新審視自己 從失敗中成長
雖然跌得好痛 但我會努力飛得更高
我唔會要求大家一定要喜歡我
但我會努力一步一步令你哋改觀
以前我會用200分嘅努力去準備
日後我會用400分嘅努力去彌補
多謝